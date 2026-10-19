Itt a friss felmérés: a lehető legrosszabb dolgon spórol a magyarok jelentős része, sokszoros árat fizethetnek érte

A tudatos táplálkozás és az egészségmegőrzés egyéb formái csak a lakosság kisebb hányadának mindennapjaiba épültek be szervesen – derül ki a CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatásból*. Az eredmények szerint a magyarok egészségtudatossága számos területen elmarad a kívánatostól, és az egészségmegőrzésre fordított kiadások növekedése mögött sem a szemléletváltás, inkább az áremelkedések állnak. A CIB Bank tanácsadóként segíti ügyfeleit a tudatos pénzügyi tervezés terén is, hogy az olyan fontos célok, mint az egészséges életmód tervből valósággá válhassanak

A magyarok több mint fele nem figyel tudatosan az étkezésére azzal a céllal, hogy megőrizze az egészségét, és 18 százalékuk ezt anyagi okokkal magyarázza – derül ki a CIB Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből*. A válaszadók 18%-a szerint erre nincs is szükség, de az elutasítás okai között nem csupán az érdektelenség szerepel: 21%-uk azért nem foglalkozik a témával, mert nem tud eligazodni abban, mi számít egészségesnek.

Az egészséges étkezésre fordított kiadások a lakosság közel felénél (47%) stagnálnak ahhoz képest, mint amennyit tavaly költöttek, és a növekvő kiadások mögött is elsősorban az egészséges élelmiszerek drágulása áll (20%), nem pedig a tudatos elköteleződés erősödése. Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az egészséges táplálkozáshoz és az egészséges élethez vezető út a magyar lakosság jelentős részénél a pénzügyi tudatosság fejlesztésén keresztül vezet, vagyis a tudatos táplálkozás szélesebb körű elterjedéséhez ezen a téren is szemléletformálásra van szükség.

A kutatás adatai szerint a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aktívabbak ezen a téren, például az átlagos 27%-kal szemben 35%-uk figyel már évek óta az egészséges étkezésre, ami arra utal, hogy az oktatásnak, az edukációnak fontos szerepe van abban, hogy javuljanak ezek a számok.

EZ IS ÉRDEKELHET Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte Az elmúlt évek válságai – a koronavírus-járvány, az elszálló infláció és a geopolitikai feszültségek – nemcsak a pénztárcákat terhelték meg, hanem a mindennapi étkezési szokásokat is alapjaiban formálták át.

„Sokaknak jelent problémát az egészségtudatos mindennapokhoz szükséges anyagi források előteremtése is. A mindennapi pénzügyek tudatos tervezése megoldás lehet erre: a havi költségvetésbe tervezett, dedikáltan az egészségmegőrzésére fordítandó összeg, vagy akár a rekreáció, mint megtakarítási cél beemelése a költségvetésbe hosszú távon is segítség lehet. A CIB Bankban ügyfeleink mellett állunk a különböző élethelyzeteikben, és segítjük őket a tudatos pénzügyi tervezés terén is. Bármikor kérhetik kollégáink szakértői tanácsait a bankfiókjainkban. De érdemes követni a Facebook-oldalunkat is, ahol például az idei Pénzügyi Rajtkő éves kihívásban hónapról hónapra segítünk felépíteni a stabil alapokon álló családi költségvetést" – hívja fel a figyelmet Vasas Norbert, a CIB Bank vagyonkezelési termékek vezető.

A kutatásból az is kiderül, hogy az egészségmegőrzés egyéb területei mellett is mérsékelten elkötelezettek a magyarok: a legelterjedtebb forma a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra való odafigyelés (29%), amelyet a hobbi rendszeres gyakorlása (25%) és a szűrővizsgálatokon való részvétel (24%) követ. A mentálhigiénés szemlélet még mindig csak szűk kisebbség mindennapjainak része: mindössze 16% fordul mentálhigiénés szakemberhez, és 18% meditál vagy vesz részt önfejlesztő tevékenységben.

Az egészségmegőrzési szolgáltatásokra – például masszázs, szűrések, mentálhigiénés kezelések – fordított összeg terén is hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint az egészséges étkezésnél: a relatív többség (43%) ugyanannyit költ ezekre, mint tavaly, és a magasabb erre fordított összeget is döntően az áremelkedések magyarázzák (21%), nem pedig az, hogy többen tartanák fontosnak, hogy így is figyelnek önmagukra.