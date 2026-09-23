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Kalisz, Greater Poland Voivodeship, Poland - september 01, 2025 Kaufland store building in Kalisz with recognizable logo, visible parking area, shopping carts, and customers near the entrance
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Végleg kivonulhat a Tesco Magyarországról: itt a bejelentés, a Lidl és Kaufland üzletláncokat működtető cég lehet a vevő

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 14:01

Újra felerősödtek a piaci találgatások a Tesco közép-európai, köztük a magyarországi hálózatának jövőjéről, miután iparági hírek szerint felmerült egy esetleges Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége, miközben a cseh és a szlovák üzletágért több nagy nemzetközi lánc is versenybe szállhat - írta a Portfolio.

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A Financial Times korábbi értesülései szerint a brit anyavállalat a Goldman Sachs és a Citi pénzügyi tanácsadók közreműködésével vizsgálja a régiós jelenlét értékesítési lehetőségeit. A tervek szerint a cseh és a szlovák üzletágat a magyarországitól különválasztva adnák el. A cseh és a szlovák piac iránt a Schwarz Group – amely a Lidl és a Kaufland láncokat is birtokolja –, valamint a holland Ahold Delhaize és a lengyel Biedronka yields is érdeklődhet. A közép-európai hálózat értékesítése illeszkedne a Tesco elmúlt évtizedben követett stratégiájába, amellyel fokozatosan építette le az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli jelenlétét.

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Bár a magyarországi kivonulásról szóló híresztelések az elmúlt tíz évben rendszeresen felbukkantak, a jelenlegi piaci és szabályozási környezet új megvilágításba helyezi a helyzetet. A hazai Tesco pénzügyi mutatói ugyan javultak – a legutóbbi üzleti évben az árbevétele 741,4 milliárd forintra nőtt, adózott vesztesége pedig 10,3 milliárd forintra mérséklődött –, a szektort terhelő különadók, a plázastop és a korábbi árstopok továbbra is nehezítik a működést és a beruházásokat.

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Ebben a környezetben merült fel a német Kaufland neve mint a magyarországi hálózat lehetséges vevője. A Kaufland a diszkontként működő Lidl-lel szemben nagyobb alapterületű, szélesebb választékot kínáló hipermarket-formátumot képvisel, így elméletileg jól illeszkedne a Tesco meglévő infrastruktúrájához. A vállalat ugyanakkor egyelőre óvatosan nyilatkozik a terveiről.

"Jelenleg nem tervezzük a belépést a magyar kiskereskedelmi piacra" – reagált a megkeresésre a Kaufland, hozzátéve, hogy folyamatosan elemzik a nemzetközi piacokat. A szektor szakértői szerint a belépést a jelenlegi szigorú hazai szabályozási környezet, különösen a plázastop is jelentősen nehezíti.

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A kiskereskedelmi szektor jövője szempontjából meghatározó lehet a kormányzat és a piaci szereplők közötti párbeszéd alakulása. Nemrégiben a nemzetgazdasági miniszter egyeztetéseket kezdeményezett a szektor meghatározó szereplőivel, köztük a Lidl vezetésével. A megbeszélések célja az volt, hogy "új alapokra helyezzék a kormány és a kiskereskedelmi vállalatok együttműködését", felülvizsgálva azokat a szabályozásokat, amelyek indokolatlan terhet jelenthetnek a vállalkozásoknak, bár a szektort érintő alapvető adó- és szabályozási terhek egyelőre érvényben maradtak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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