Mégis, mi folyik a magyar Aldi diszkontokban? Foghíjas polcok fogadják a vásárlókat: miért van rendszeres készlethiány?

Foghíjas polcokkal és átmeneti készlethiánnyal szembesülhetnek az Aldi vásárlói az üzletekben: több olvasónk is jelezte, hogy olyan alapvető termékeket sem talál, amelyeket korábban rendszeresen megvásárolt. Az áruházlánc szerint a háttérben a bolti és logisztikai folyamatok fejlesztése áll, de egyelőre nem tudni, pontosan mely termékeket érinti a hiány, és meddig tarthat az átállás. Az Aldi jövő hétre ígért bővebb tájékoztatást lapunknak.

Az elmúlt napokban több olvasónk is jelezte, az Aldi üzleteiben olyan táblák tűntek fel, amelyek átmeneti készlethiányra figyelmeztetik a vásárlókat.

Az áruházakban kihelyezett tájékoztatás szerint jelenleg a bolti és logisztikai folyamatok fejlesztésén dolgoznak annak érdekében, hogy egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyék a bevásárlást. Emiatt az átállás időszakában előfordulhat, hogy egyes termékek átmenetileg nem, vagy csak korlátozott mennyiségben érhetők el.

A készlethiányra figyelmeztető kiírás. Fotó: Pénzcentrum

És valóban, olvasóink sok foghíjas polccal találkoztak, volt, aki már két hete nem találja a megszokott macskaalmot egyik általa látogatott Aldiban sem, de üdítők és egyéb háztartási termékek kapcsán is hallottunk panaszokat.

A táblákon nem részletezik, pontosan mely termékeket érinti a készlethiány, így a vásárlók előre nem feltétlenül tudhatják, hogy az adott üzletben mire számíthatnak. Az ügyben kerestük a boltláncot: arról érdeklődtünk, hogy meddig tarthat ez az állapot, milyen fejlesztéseket végeznek és pontosan mely termékeknél lehet számítani készlethiányra. Az Aldi jövő hétre igért tájékoztatást.

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