Kitálalt az Aldi vezére: így húzzák le a vásárlókat a boltok a hűségkártyákkal?

Az Aldi brit vezetője, Giles Hurley élesen bírálta a rivális szupermarketláncok hűségprogramjait, miközben a diszkontlánc rekordnagyságú árbevételről és nagyszabású terjeszkedési tervekről számolt be.

Hurley szerint a versenytársak hűségkedvezményei gyakran "irreálisan magas" alapárakból indulnak ki, és a vásárlókat megtévesztve csupán a nagy árengedmény látszatát keltik, miközben a végső ár valójában nem versenyképes. Az Aldi – amely az egyetlen nagyobb brit szupermarketlánc törzsvásárlói program nélkül – úgy véli, hogy a kedvezményes árazásnak valódi megtakarítást kellene nyújtania a fogyasztóknak - írja a Grocery Gazette.

Hurley kijelentései annak ellenére hangzottak el, hogy a brit versenyhatóság (CMA) korábbi vizsgálata nem igazolta ezt az állítást. A hatóság mintegy 50 ezer hűségkedvezményes terméket elemzett a Tesco, a Sainsbury's, a Waitrose, a Co-op és a Morrisons kínálatában, és megállapította, hogy 92 százalékuknál a kedvezmény valódi megtakarítást jelentett a megszokott árhoz képest. A tagkártyával elérhető árelőny jellemzően 17 és 25 százalék között mozgott, bár a CMA felhívta a figyelmet arra, hogy a hűségárak nem feltétlenül a legalacsonyabbak a piacon.

A kritika hátterében az erősödő versenynyomás áll. Az Aldi brit piaci részesedése szeptemberben 10,6 százalékon alakult, árbevételének növekedése pedig az utóbbi időben elmaradt a teljes élelmiszer-kiskereskedelmi piac bővülésétől. A közvetlen rivális Lidl ráadásul gyorsabb ütemben növekszik. Ged Futter, az Asda korábbi beszerzési vezetője és kiskereskedelmi tanácsadója a BBC-nek úgy fogalmazott, hogy Hurley bírálata csupán figyelemelterelés az Aldira nehezedő versenynyomásról, mivel a diszkontláncok és a hagyományos szupermarketek közötti árkülönbség jelentősen leszűkült.

Az Aldi ennek ellenére az offenzív stratégia mellett döntött. A csoport brit és ír árbevétele 2025-ben 5 százalékkal nőtt, és rekordszintű, 19 milliárd fontot ért el, miközben az üzemi eredménye 432,9 millió fontra mérséklődött a magasabb bérek és a folyamatos beruházások miatt. A lánc idén 340 millió fontot fordított árcsökkentésekre, 2027-ben pedig egy 900 millió fontos beruházási programot indít, amelynek keretében 40 új üzletet nyit, és tovább fejleszti logisztikai hálózatát. Jelenleg 1092 üzletet működtet, hosszabb távon pedig 1500 egységre bővítené a hálózatát.

Hurley emellett az élelmiszer-ellátás biztonságára is kitért. Szerinte az aszályok és a geopolitikai fennakadások rávilágítottak a globális ellátási láncok sérülékenységére, ezért a hazai élelmiszer-termelés növelésének nemzeti stratégiai prioritássá kell válnia. Az Aldi ennek szellemében bővíteni kívánja a brit beszállítókkal kötött hosszú távú megállapodások arányát.