Rengeteg magyar retteg ettől az egyszerű lépéstől: inkább plusz pénzt fizetnek, csak ne kelljen megtenni

Már nemcsak azt kérdezzük a mesterséges intelligenciától, hogy melyik terméket érdemes megvenni. A magyar vásárlók egy része ennél is tovább menne, és a fizetési adatait is rábízná az AI-ra. A Shoprenter és a Visa friss kutatása szerint a magyarok 15 százaléka már megadná bankkártyaadatait az általa használt mesterségesintelligencia-platformnak, hogy az gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a vásárlást. A fiatalok körében ennél is nagyobb a nyitottság.

Közben az online vásárlók jelentős része még mindig bizalmatlan a digitális fizetéssel szemben. A kutatás alapján a válaszadók 57 százaléka tart attól, hogy megadja a bankkártyaadatait online, miközben az utánvétet sokan akkor is választják, ha ezért többet kell fizetni. A mesterséges intelligencia tehát már megjelent a magyarok vásárlási rutinjában, a bizalom azonban egyelőre lassabban épül.

A Shoprenter és a Visa kutatása szerint a magyar felnőtt lakosság 80 százaléka legalább havonta vásárol online. Több mint minden ötödik vásárló hetente rendel, további 37 százalék pedig havonta többször is vásárol interneten. A vásárlási döntésben továbbra is az ár az egyik legfontosabb tényező. A válaszadók 95 százaléka számára meghatározó, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék. Ugyanakkor a kutatás azt mutatja, hogy az alacsony ár önmagában már nem feltétlenül elég a vásárlás lezárásához.

A bizalom szempontjából az átláthatóság különösen fontos. A megkérdezettek 93 százaléka számára számít, hogy a termék tulajdonságai, a vásárlás feltételei és a várható költségek előre, egyértelműen láthatók legyenek. A mobiltelefon is egyre fontosabb része a vásárlási folyamatnak. A magyarok 72 százaléka használja telefonját termékek és ajánlatok böngészésére, 64 százalék pedig már mobilról is rendel.

Nem véletlen, hogy az online vásárlók egyre több helyen találkoznak mesterséges intelligenciával. A kutatás szerint a válaszadók 18 százaléka már használ olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT vagy a Gemini, amikor vásárlás előtt információt gyűjt. Ezzel az AI már több hagyományos információforrást is megelőzött. A közösségi médiás posztok 16 százalékos, a hírlevelek 12 százalékos, a hagyományos reklámok pedig 9 százalékos arányt értek el.

A vásárlók többsége azonban még mindig a hagyományos digitális csatornákhoz fordul. A válaszadók fele ár-összehasonlító oldalakon keres információt, 49 százalékuk keresőt használ, 47 százalékuk pedig vásárlói értékeléseket olvas. A webáruházak saját oldalai 45 százalék számára jelentenek fontos információforrást.

A generációk között azonban látványos különbségek vannak. Az idősebbek és a diplomások inkább a keresőkre, az ár-összehasonlító oldalakra és a vásárlói véleményekre támaszkodnak, míg a fiatalabbak nyitottabbak az új digitális megoldásokra és az AI-alapú információgyűjtésre.

A következő nagy lépés már maga a vásárlás automatizálása lehet. A kutatás egyik legérdekesebb adata szerint a magyarok 15 százaléka akár a bankkártyaadatait is megadná az általa használt AI-platformnak annak érdekében, hogy az gyorsabbá tegye a vásárlást.

Ez elsőre kevésnek tűnhet, de egy több milliós online vásárlói körben már jelentős réteget jelent. Ráadásul a fiatalabb generációk ennél jóval nyitottabbak az ilyen megoldásokra, ami arra utalhat, hogy az AI által támogatott vásárlás az elkövetkező években fokozatosan terjedhet.

A bizalomhiány ugyanakkor komoly akadály marad. A válaszadók 57 százaléka tart attól, hogy online megadja bankkártyaadatait, 45 százalék pedig attól fél, hogy a kifizetett csomag végül nem érkezik meg. A vásárlási folyamat ráadásul sokszor már a célegyenesben akad el. A válaszadók 73 százaléka hagyott már félbe online rendelést. A leggyakoribb ok az volt, hogy egyszerűen meggondolta magát, ezt 28 százalék említette. További 12 százalék a magas szállítási díj miatt állt el a vásárlástól.

A fizetési lehetőségek hiánya is komoly probléma lehet. A kutatás szerint a fogyasztók közel fele már azért sem fejezett be vásárlást, mert nem találta meg a számára megfelelő fizetési módot.

Ahogy a technológia fejlődik, a vásárlók egyre inkább azt várják el, hogy a fizetés néhány másodperc alatt, minimális erőfeszítéssel történjen meg, miközben a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtja

– mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Az online bankkártyás fizetés jelenleg a legnépszerűbb megoldás, a válaszadók 48 százaléka ezt preferálja. Emellett egyre több vásárló használ digitális pénztárcákat, például a Google Payt vagy az Apple Payt, illetve a Click to Pay megoldást.

Az utánvét azonban továbbra is erős. A vásárlók egy része még akkor is inkább ezt választja, ha felárat kell fizetnie érte, mert nagyobb biztonságérzetet ad számára, hogy csak a csomag átvételekor kell fizetnie. A szállításnál is egyre inkább a rugalmasság számít. A csomagautomaták használata már a válaszadók 77 százalékánál megjelent, és 53 százalék ezt választja legszívesebben. A házhozszállítást 75 százalék használta már, 34 százalék pedig ezt preferálja.

A szállítási költség sem mellékes. A vásárlók 95 százaléka számára fontos szempont, hogy mennyibe kerül a kiszállítás, és a válaszadók közel háromnegyede már választott másik webáruházat kizárólag azért, mert ott kedvezőbbek voltak a szállítási feltételek.

Rab Máté, a Shoprenter ügyvezetője szerint a magyar vásárlóknál továbbra is az ár dominál, de ha egy hazai webáruház nem tud árban versenyezni a nemzetközi szereplőkkel, akkor a bizalom, az ismertség, a részletes termékinformáció és az ingyenes szállítás lehet a verseny egyik eszköze.