Elképesztő, de sok helyen már ezért is fizetni kell: sokakat váratlanul ért a lépés, irtó nehéz megkerülni

A legtöbben aligha gondolnak értékes energiaforrásként arra, ami vacsora után a szemetesben landol, pedig a konyhai hulladék megfelelő feldolgozással áramot és hőt is adhat. Dél-Koreában mára szinte teljesen kiszorították az ételmaradékokat a hulladéklerakókból, és több millió háztartás a kidobott mennyiség alapján fizet. Magyarországon közben csökken az élelmiszerpazarlás, a barna kukás gyűjtés azonban még messze nem vált általánossá.

A bevásárlásnál tudatosan figyelhetjük az árakat, arról viszont már jóval kevesebb visszajelzést kapunk, hogy a megvett élelmiszerből végül mennyi vész kárba. Amikor megtelik a szemetes, az ételmaradék eltűnik a szemünk elől, vele együtt pedig az is, mennyi pénzt költöttünk rá feleslegesen. Ezen próbálnak változtatni azok a hulladékgyűjtési rendszerek, amelyek külön kezelik, sőt háztartásonként mérik a kidobott mennyiséget. A BBC összeállítása nemrég egy olyan ország példáját mutatta be, ahol mindez már milliók napi rutinjának része, és egy olyan nagyvárosét, ahol még a lakók meggyőzése is komoly feladat.

Dél-Koreában fizetnek a kidobott mennyiség után

Az élelmiszer-pazarlás szinte egyetemes probléma a fejlett országokban. Az Egyesült Államokban egy négytagú család hetente körülbelül 56 dollár (42 font) értékű kidobott élelmiszert dob ​​ki. Globálisan évente több mint egymilliárd tonna élelmiszer megy kárba, ami a világ éghajlatváltozást okozó kibocsátásának 10%-át teszi ki.

Dél-Koreában az élelmiszerhulladék újrahasznosítási aránya az 1996-os 2,6 százalékról 2023-ra közel 97 százalékra emelkedett. A fordulatot egymásra épülő intézkedések hozták: 1995-ben bevezették a mennyiségalapú hulladékdíjat, 1997-től kötelezővé tették az élelmiszerhulladék külön gyűjtését, 2005-ben betiltották a lerakóba szállítását, 2010-ben pedig elindult az okoskukák kísérleti programja. Ezek a berendezések azonosítják a használót, megmérik a beadott maradékot, és annak súlya alapján számítják ki a háztartás díját. A 2025-ös adatok szerint több mint 150 ezer ilyen kuka működött az országban, több mint 8,6 millió háztartást kiszolgálva.

A 97 százalékos arány nem a pazarlás megszűnését jelenti, hanem a már keletkezett hulladék újrahasznosítását. Ennek egyik módja a biogáztermelés: az ellenőrzött lebontás során képződő metánt összegyűjtik és energiatermelésre használják, így az nem közvetlenül a légkörbe kerül. A tedzsoni bioenergia-központ például körülbelül hatezer dél-koreai háztartás napi villamosenergia-igényének megfelelő áramot termel.

New York ezt a modellt tekintette mintának, amikor 2024 őszén városszerte kötelezővé tette a konyhai hulladék külön gyűjtését. A közel 3,4 millió háztartást lefedő program eredménye egyelőre szerény: 2025-ben mintegy 140 ezer tonna háztartási szerves hulladékot kezeltek, a becsült éves mennyiség körülbelül 9 százalékát. Ez tágabb kategória a dél-koreai élelmiszerhulladéknál, ezért a két arány nem vethető össze közvetlenül. Az elmaradás ugyanakkor érzékelteti, milyen nehéz tömegessé tenni a külön gyűjtést: a város több mint 400, mobilalkalmazással nyitható közösségi gyűjtőt is kihelyezett, a lakók egy része mégsem válogatja rendszeresen a maradékokat.

Magyarországon csökkent az élelmiszerpazarlás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal idén júniusban közzétett felmérése szerint egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60,7 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik. Ennek 34,3 százaléka, fejenként 20,8 kilogramm elkerülhető pazarlás. Egy négytagú családra vetítve ez évente több mint 83 kilogramm olyan élelmiszert jelent, amely tudatosabb vásárlással, tárolással és főzéssel nem vált volna hulladékká. A teljes mennyiségbe ugyanakkor az olyan, jellemzően elkerülhetetlen maradékok is beleszámítanak, mint a csontok, a tojáshéj vagy a kávézacc.

A tendencia kedvező: 2016 óta az elkerülhető pazarlás 37,2 százalékkal csökkent, miközben a teljes élelmiszerhulladék mennyisége 10,8 százalékkal mérséklődött. Leginkább készételek, friss zöldségek, gyümölcsök és pékáruk vesznek kárba; ezek adják az elkerülhető hulladék több mint háromnegyedét. Készételekből 2025-ben fejenként 7,7 kilogrammot pazaroltunk el. A leggyakoribb okok változatlanok: megfeledkezünk az ételről, túl sokat vásárolunk, vagy a szükségesnél nagyobb adagot készítünk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A barna kukás gyűjtés nehezebben terjed

A megmaradó konyhai hulladék hasznosítására itthon is elindult külön rendszer. A MOHU 2024-ben 14 település kijelölt társasházi övezeteiben vezette be a házhoz menő gyűjtést, többek között Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Székesfehérváron. A résztvevő háztartások ötliteres, zárható konyhai edényt kapnak, amelynek tartalmát a társasház 120 literes barna kukájába üríthetik. A begyűjtött anyagot biogázüzemekben hasznosítják – derül ki a MOHU tákékoztatójából.

A bővülés azonban elmaradt a várakozásoktól. Az eredetileg megcélzott 460 ezer lakos helyett körülbelül 220–230 ezret sikerült bevonni. A beszerzett 14 524 nagy gyűjtőedényből 5478-at vettek át, vagyis alig 38 százalékukat. Egyes társasházakban helyhiányra hivatkozva utasították vissza a kukát, a részvétel pedig önkéntes.

A programban évente hozzávetőleg 1200 tonnát gyűjtenek be, miközben a vállalat az eredetileg megcélzott lakossági körből elméletileg 24 380 tonnát tartana begyűjthetőnek. A tényleges mennyiség ennek nagyjából 5 százaléka; ez a program kihasználtságát jelzi, országos újrahasznosítási arányként nem értelmezhető. Ráadásul 2026 első felében Budapesten 32, vidéken összességében 10 százalékkal kevesebb hulladékot gyűjtöttek be, mint egy évvel korábban.

A dél-koreai rendszer egyik fontos ösztönzője, a háztartásonkénti méréshez kötött díjazás a magyar programból hiányzik. A hazai tapasztalatok alapján azonban már az is előrelépést jelentene, ha a kihelyezett kukákat rendszeresen használnák. Ehhez a tájékoztatás mellett az is szükséges, hogy az elkülönített gyűjtés kényelmesen megoldható legyen a társasházakban.

A barna kukába a főtt ételmaradék, pékáru, zöldség- és gyümölcsmaradék, kávézacc és tojáshéj is kerülhet; az elérhetőségről és a pontos szabályokról a helyi szolgáltatónál lehet érdeklődni. A külön gyűjtés ugyanakkor a takarékosabb vásárlást nem helyettesíti. A megmaradt ételből még lehet energia, de a feleslegesen megvett élelmiszer árát ez már nem adja vissza.