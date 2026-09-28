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Kiderült az új színházi jegyrendszer titka: így fizetsz akár 40 ezer forintot egyetlen belépőért
Szórakozás

Kiderült az új színházi jegyrendszer titka: így fizetsz akár 40 ezer forintot egyetlen belépőért

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 16:33

Egyre több hazai színház és koncertszervező alkalmazza a repülőjegyeknél már régóta megszokott dinamikus árazást, amely a kereslet és a kínálat alapján folyamatosan alakítja a belépők árát. Bár a rendszer a hirtelen megugró érdeklődés hatására drasztikusan megdrágíthatja a jegyeket – ahogy az egy közelmúltbeli budapesti színházi premiernél is megfigyelhető volt –, a háttérben meghúzódó gazdasági okok megértésével és tudatos tervezéssel továbbra is elkerülhetők a csillagászati kiadások.

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A napokban nagy vihart kavart, hogy a Centrál Színház új darabjára, a Stohl András és Alföldi Róbert főszereplésével bemutatott Furcsa párra akár 40 ezer forintért is kínáltak belépőket. Puskás Tamás rendező szerint mindez a piaci viszonyok tiszta lenyomata, hiszen az árakat a közönség hatalmas, türelmetlen érdeklődése hajtotta fel. A dinamikus árazás algoritmusa folyamatosan figyeli a keresletet, a weboldalra nehezedő szerverforgalmat, valamint a kosárba helyezéseket, és ezek alapján automatikusan módosítja az árakat. Aki nem hajlandó kifizetni a megugró összeget, annak érdemes megvárnia, amíg a kezdeti roham alábbhagy, és a belépők ára is mérséklődik.

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Maga a módszer egyáltalán nem új keletű. A légitársaságoknál, a külföldi moziláncoknál, a Broadway-n vagy éppen az Ubernél már mindennapos gyakorlatnak számít, a hazai kulturális és szórakoztató szektorban pedig a 2020-as évek eleje óta terjedt el. Az Európai Unióban jelenleg semmilyen jogszabály nem tiltja ezt az árazási modellt, feltéve, hogy a vásárlót a fizetés előtt egyértelműen tájékoztatják az árképzés logikájáról és a felmerülő költségekről - írta meg a Blikk.

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Budapesten egy 4 tagú család akár 40-50 ezer forintot is elkölthet egy este alatt csak színházra, már ha van jegy.

A zeneiparban különösen indokolt az alkalmazása. Mióta a streamingplatformok térnyerésével a fizikai hanghordozók értékesítése drasztikusan visszaesett, a digitális lejátszások pedig csak minimális bevételt termelnek, a zenészek szinte kizárólag az élő koncertekből tudják fenntartani magukat. Emellett a rendezvényhelyszínek bérleti és rezsiköltségei – köztük a hatalmas terek hűtése, fűtése és világítása – is jelentősen megnőttek, amit a szervezők kénytelenek beépíteni a jegyárakba.

Annak ellenére, hogy az új modell egyértelműen a korán ébredőket díjazza, léteznek jól bevált módszerek a spórolásra. Érdemes kevésbé népszerű időpontokat vagy napokat választani, hiszen ezekre a legfelkapottabb produkciók esetében is olcsóbbak maradnak a belépők. Szintén megoldást jelenthet a kivárás, ugyanis a kezdeti nagy érdeklődés lecsengésével, a kereslet csökkenésekor a rendszer az árakat is elkezdi lefelé korrigálni. A tudatos vásárlást segítik továbbá az elővételi tagságok, a hírlevél-feliratkozások, a gyorsabb fizetés érdekében előre elmentett bankkártya-adatok, valamint a kizárólag megbízható, hivatalos jegycsere-platformok használata.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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