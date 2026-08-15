Szeptemberben újra megtelik élettel Zalaegerszeg: több százan főznek jótékony céllal, miközben olyan zenekarok lépnek színpadra, mint a Halott Pénz és a Vad Fruttik.
Ennyit kaszálnak a Sziget Fesztiválnál palackokat gyűjtögetők: diplomával sem lehet ennyit keresni
A palackvadász szerint egyetlen nap alatt akár százezer (!) forintot is megkereshet egy kitartó gyűjtő, ő maga is végig kint van a fesztivál ideje alatt.
Nemcsak a fesztiválozókat látni a Sziget Fesztiválnak otthont adó Hajógyári-sziget K-hídi bejáratánál: azok is ott vannak, akik a visszaváltható palackokból próbálnak pénzt keresni. A Blikk TikTok-videójában megszólaltatott palackgyűjtők szerint a legforgalmasabb időszakokban elképesztő összegek is összejöhetnek egyetlen nap alatt.
A videóban egy férfi arról beszélt, hogy előre tudták, mikor kezdődik a Sziget Fesztivál, ezért már az első naptól a helyszínen gyűjtik a visszaváltható italcsomagolásokat. Elmondása szerint végig kint maradnak a rendezvény ideje alatt, mert ilyenkor jelentősen megnő a begyűjthető palackok száma.
@blikk_hu ♬ eredeti hang - Blikk
A legmeglepőbb állítás azonban a bevételre vonatkozott:
a palackvadász szerint egy nap alatt akár 100 ezer forintnyi visszaváltási díj is összegyűlhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hozzátette, hogy négy zsáknyi palackjukat ellopták, ami természetesen jelentős veszteséget jelentett számukra. Egy megtelt zsák értéke a tippek szerint meghaladhatja a 20 ezer forintot is.
A Blikk videójában arra is rákérdeztek, hogy előfordulnak-e konfliktusok a palackgyűjtők között. A megszólaló szerint nem jellemző a rivalizálás vagy a bántalmazás, azt állította, hogy „senki nem bánt senkit”.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára.
Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben.
A magyar szülők is kinyitották a pénztárcájukat: egyetlen hét alatt majdnem megduplázódott a Spider-Man LEGO-k iránti kereslet.
Megvan a dátum: ekkortól lesznek kaphatók a legendás Lutra albumok a Lidlben - ennyibe fognak kerülni
A gyűjtőfüzet 999 forintba, Lidl Plusszal 799 forintba kerül, a vásárlók pedig minden elköltött 8 ezer forint után ötdarabos matricacsomagot kapnak.
Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben
Alig pár hét, és itt a sulikezdés. Ezt a boltok is tudják, úgyhogy nagyüzemben tolják az iskolakezdési akciókat.
Az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, mert savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók elfogyasztásakor.
Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken
A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult.
Bejelentette a foodora: hatalmas újdonság közeleg, így vásárolhatnak be a budapestiek mostantól akár az éjszaka közepén is
Az online vásárlási szokások folyamatosan változnak: a fogyasztók egyre inkább az azonnali, kényelmes és rugalmas megoldásokat keresik.
Az egykori autóbusz-pályaudvaron megvalósult fejlesztés során kiemelt szempont volt a helyszín történeti értékeinek megőrzése.
Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából
A budapesti Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését, és teljesen azonos forgatókönyv zajlott le Szlovákiában, Lettországban, valamint Litvániában is.
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról...
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
Tacskóra keresnek rá a legtöbben, a legdrágább kutya pedig 730 ezer forintért talált új gazdára a Jófogáson.
Komoly alkalmazkodást kívánt az első félév az élelmiszer-kiskereskedelmi láncoktól és ez a második félévben is így marad.
A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását.
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,4%-kal mérséklődött
Ezekben a magyar megyékben pörög leginkább a feketepiac: itt szívják a legtöbb illegális cigit a magyarok
Hiába javult a helyzet, még mindig hatalmas üzlet a cigaretta feketepiaca. De honnan érkeznek a hamis cigaretták Magyarországra, és hol a legnagyobb a feketepiac?
A Coop is csatlakozik azokhoz, akik a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be.
Hamarosan ismét a boltok polcaira kerülhet az egyik legismertebb magyar matricás album, amely a kilencvenes évek elején gyerekek ezreinek szerzett felejthetetlen élményeket.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.