Ennyit kaszálnak a Sziget Fesztiválnál palackokat gyűjtögetők: diplomával sem lehet ennyit keresni

A palackvadász szerint egyetlen nap alatt akár százezer (!) forintot is megkereshet egy kitartó gyűjtő, ő maga is végig kint van a fesztivál ideje alatt.

Nemcsak a fesztiválozókat látni a Sziget Fesztiválnak otthont adó Hajógyári-sziget K-hídi bejáratánál: azok is ott vannak, akik a visszaváltható palackokból próbálnak pénzt keresni. A Blikk TikTok-videójában megszólaltatott palackgyűjtők szerint a legforgalmasabb időszakokban elképesztő összegek is összejöhetnek egyetlen nap alatt.

A videóban egy férfi arról beszélt, hogy előre tudták, mikor kezdődik a Sziget Fesztivál, ezért már az első naptól a helyszínen gyűjtik a visszaváltható italcsomagolásokat. Elmondása szerint végig kint maradnak a rendezvény ideje alatt, mert ilyenkor jelentősen megnő a begyűjthető palackok száma.

A legmeglepőbb állítás azonban a bevételre vonatkozott:

a palackvadász szerint egy nap alatt akár 100 ezer forintnyi visszaváltási díj is összegyűlhet.

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Hozzátette, hogy négy zsáknyi palackjukat ellopták, ami természetesen jelentős veszteséget jelentett számukra. Egy megtelt zsák értéke a tippek szerint meghaladhatja a 20 ezer forintot is.

A Blikk videójában arra is rákérdeztek, hogy előfordulnak-e konfliktusok a palackgyűjtők között. A megszólaló szerint nem jellemző a rivalizálás vagy a bántalmazás, azt állította, hogy „senki nem bánt senkit”.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA