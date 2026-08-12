Valóságos háború dúl a belvárosban az 50 forintos palackokért: elképesztő összegeket szednek össze éjszakánként a kukákból

Az 50 forintos visszaváltható palackok körül külön világ alakult ki Budapest belvárosában: éjszakánként egyre többen járják a kukákat, és vannak, akiknek már saját területük is van. Egy-egy sikeres éjszakán több tízezer forint is összejöhet, miközben a gyűjtők között komoly verseny folyik a legjobb helyekért. Terézvárosban eközben heti három éjszaka járja az utcákat a KUKA kommandó, amely az áttúrt kukák után takarít, és igyekszik kezelni a palackgyűjtés egyre látványosabb következményeit.

Az Házon Kívül friss riportja arról számolt be, hogy vasárnap éjszaka a szokásosnál is többen járják a belvárost, ilyenkor ugyanis kihúzzák a társasházak kukáit az utcára. Az 50 forintos visszaváltható üvegeket gyűjtők közül sokan ismerik egymást, de közben versenyeznek is a legjobb helyekért. A szállodák, apartmanok és szórakozóhelyek környéke különösen értékes területnek számít.

Egy fiatal nő azt nyilatkozta van, akinek háromezer forintot is nehéz összegyűjteni egy éjszaka alatt, míg másnak harmincezer forint is könnyen összejön. Állítása szerint egyetlen éjszaka alatt 70 ezer forintot is keresett már. Az összegyűjtött palackokra ugyanakkor vigyázni kell, mert előfordul, hogy mások elviszik a megtöltött zsákokat.

A Jókai tér a palackgyűjtők egyik fő találkozóhelyévé vált, itt van olyan is, aki egy borsodi faluból érkezett Budapestre. A férfi a visszaváltási rendszer bevezetése óta él a fővárosban, és az összegyűjtött palackokból tartja fenn magát. Egy nagy zsák palackért állítása szerint akár 15 ezer forintot is kaphat. Nemcsak nyáron, hanem télen, fagyos időben is gyűjt. Más megszólalók arról beszéltek, hogy egy-egy kukanapon 30–40 ezer forint is összejöhet, bár ez nem mindennapos bevétel.

Heti három éjszaka járja az utcákat a KUKA kommandó

Terézvárosban már egy éve heti három éjszaka dolgozik a KUKA kommandó. Tagjai főként az áttúrt kukák után takarítanak, és arra kérik a gyűjtőket, hogy pakolják vissza a kiszedett és átválogatott szemetet. A kommandó munkatársai szerint az elmúlt évben sokat javult a helyzet, annak ellenére, hogy egyre több a gyűjtő, és már vidékről is érkeznek Budapestre.

A rendszeresen visszajárókkal sikerült megértetniük, hogy nem önmagában a palackgyűjtés jelent problémát, hanem az, ha a hulladékot szétszórva hagyják. A csapat nemcsak takarít: az éjszaka során üvegeket szednek ki a bokrokból, rollereket tesznek vissza a helyükre, ellenőrzik az utcán fekvő embereket, valamint lecserélik a megrongált kukákat is.

Terézváros polgármestere, Soproni Tamás szerint az önkormányzat jelentős közpénzt fordít a takarításra és a kukák cseréjére, de közben sajnos a lakók biztonságérzete folyamatosan romlik. Arról is beszélt, hogy úgy véli, a palackgyűjtés sokak számára kényszerű munkává vált, de ez nem tekinthető valódi szociális segítségnek.

Naponta 10–15 millió palackot váltanak vissza

Nem mindenki az utcáról vagy a kukákból gyűjti a palackokat. A riportban megszólaló Fülöp-szigeteki apartmantakarítók például a vendégek által hátrahagyott csomagolásokat váltják vissza, a pénzt pedig közösen élelmiszerre költik. Egy másik dolgozónak a kollégái teszik félre a palackokat.

A MOHU közlése szerint a visszaváltási rendszer uniós előírás, Magyarországon pedig a palackok, üvegek és dobozok csaknem 90 százaléka visszaváltható már. Ez naponta 10–15 millió darab csomagolást jelent. A vállalat azt írta, folyamatosan értékeli a rendszer társadalmi hatásait, és nyitott az önkormányzatokkal való együttműködésre annak érdekében, hogy a visszaváltás hosszú távon is fenntarthatóan működjön.

Korábban lapunk is írt arról, hogy Budapest belső kerületeiben egyre több lakó érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság: fenyegető viselkedésről, nyílt szerhasználatról, agresszióról, zavart állapotban lévő emberekről és látványosabbá váló palackgyűjtésről érkeznek beszámolók. A Menhely Alapítvány ezért nemrég állásfoglalást adott ki, amelyben arra figyelmeztetett: a probléma valós, de súlyos hiba minden közterületi konfliktust automatikusan hajléktalanügyként kezelni.

Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője a Pénzcentrumnak adott interjújában arról beszélt, miért veszélyes bűnbakká tenni a hajléktalan embereket, mi hiányzik a szociális, addiktológiai és pszichiátriai ellátórendszerből, és hogyan függ össze a köztereken látható válság a megfizethetetlen lakhatással, az eladósodással és a pénzügyi kiszolgáltatottsággal. A teljes beszélgetés itt olvasható: