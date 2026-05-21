A szupermarketek árazása új vitát indított a kasszazacskók körül és a saját táska használatáról.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel
Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó, aki ezzel összesen közel 2 millió forintos kárt okozott munkáltatójának. Az ügyészség szerint a férfi több száz alkalommal játszotta ki a rendszert, most pedig végrehajtandó börtönbüntetést kérnek rá.
Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem kétmillió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön.
A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat.
A közlemény szerint a férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalással vádolja, és ezért végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.
Fokozatosan megszűnik az újságárusítás az Aldi boltjaiban, az átalakítás már több helyen elkezdődött.
A gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga és a narancslé olcsóbb lett, de a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni
Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.
Végveszélyben a hazai élelmiszeripar: kilátástalan a helyzet, ha nem történik csoda, mindent elnyel az olcsó import
A hazai élelmiszeripari beszállítók és kiskereskedelmi láncok működését egyszerre nehezítik az elmúlt évek piaci torzulásai.
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
"Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként" - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít