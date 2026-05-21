A használt vizes palackok visszaváltása az automatákhoz csökkenti a hulladék- és szennyezési problémákat, és védi a környezetet. Elmosódott háttér.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel

2026. május 21. 19:32

Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó, aki ezzel összesen közel 2 millió forintos kárt okozott munkáltatójának. Az ügyészség szerint a férfi több száz alkalommal játszotta ki a rendszert, most pedig végrehajtandó börtönbüntetést kérnek rá.

Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem kétmillió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat.

A közlemény szerint a férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalással vádolja, és ezért végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.
#vásárlás #csalás #áruház #bűncselekmény #ügyészség #kecskemét #vád #alkalmazottak #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #börtönbüntetés

