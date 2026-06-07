Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?

Egészen döbbenetes számítással állt elő egy TikTok-videó készítője: a balatoni lángos árai alig ötven év alatt több mint ezerszeresére emelkedtek, az az átlagbér viszont, amibpl ezt megvehetjük, a közelében nincs ennek az ütemnek.

Az senkinek sem meglepetés, hogy a még mindig a magyarok kedvenc strandételének számító lángos nagyon sok helyen brutális összegbe kerül: a Pénzcentrumon is rendszeresen beszámolunk arról, hogy egy négy tagú család lángosozása a Balatonnál simán lehet zíezer forintos nagyságrendű összeg, ami azért alaposan keresztbe tud tenni a nyári pihenésnek.

Egy TikTokon terjedő videóban jól kirajzolódik, hogyan drágult a balatoni lángos az elmúlt több mint ötven évben: az összeállítás szerint 1972-ben még 3 forint körül mozgott egy sima lángos ára, 2025-re pedig már 1450 forintot kérnek érte - átlagosan - a strandbüfékben, de ennél azért sokkal durvább árakba is bele lehet futni.

Ha összeszedjük a számokat, így változott a balatoni lángos ára (zárójelben az 1972-es árhoz mért drágulás mértéke):

1972 – 1,50 Ft

1980 – 3 Ft (2-szeres drágulás)

1990 – 25 Ft (16,7-szeres drágulás)

2000 – 175 Ft (116,7-szeres drágulás)

2010 – 350 Ft (233,3-szoros drágulás)

2018 – 500 Ft (333,3-szoros drágulás)

2022 – 800–1000 Ft (533–667-szeres drágulás)

2025 – 1450 Ft (966,7-szeres drágulás)

2026 – 2000 Ft felett (legalább 1333-szoros drágulás)

A növekedés különösen az elmúlt 25 évben gyorsult fel: míg 2000 és 2010 között „csak” megduplázódott az ár, addig 2010 és 2025 között már több mint négyszeresére nőtt.

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De az átlagbérekkel összevetve is látványos a változás: a KSH adatai szerint 1972-ben az átlagos havi nettó kereset nagyjából 2500 forint körül alakult, vagyis egy fizetésből több mint 800 lángost lehetett venni. 2025-ben a nettó átlagkereset már 430-450 ezer forint körül mozgott Magyarországon, ami 1 450 forintos átlagos lángosárral számolva körülbelül 300 darab lángos megvásárlására elegendő.

Ez azt jelenti, hogy bár a fizetések is jelentősen emelkedtek az elmúlt ötven évben, a balatoni lángos ára gyorsabban nőtt: az 1972-es árszinthez képest több mint ezerszeresére (!!!) drágult, miközben a nettó átlagbérek nagyjából 170-180-szorosukra emelkedtek.