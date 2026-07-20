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Rengeteg magyarnak fizet kártérítést a Temu: így kell igényelni, ne szalaszd el

Pénzcentrum
2026. július 20. 11:40

Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője.

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Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője – a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) április végén lezárt eljárásának eredményeként. A cég 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban - közölte a GVH.

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Az érintett fogyasztók ezekben a napokban emailben kapnak értesítést. Emellett a Temu üzemeltetője a kötelezően előírt fogyasztói kompenzáció mellett kiszabott 437 millió forintos bírságot már befizette a magyar központi költségvetésbe.

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A Gazdasági Versenyhivatal 2026 április végén zárta le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

  • áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
  • nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
  • olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
  • olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
  • megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temu-t működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy 2000 Ft pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az érintett fogyasztók részére ezekben a napokban e-mailben egy dedikált aktiváló link kerül megküldésre, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat. Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió Ft-ot, a Temu-t működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

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A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió Ft bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, amit a cég már be is fizetett a magyar központi költségvetésbe. (A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.)

A kötelezően előírt vállalások (compliance program, fogyasztók kompenzálása) pontos végrehajtását a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőrzi majd. A GVH széleskörű tapasztalattal rendelkezik a globális online platformok, piacterek vizsgálatában. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként.

Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság, az Allegro-ra pedig június végén 42,5 millió forintos bírságot szabott ki. 2026-ban a GVH már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek, 2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára.
Címlapkép: Getty Images
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