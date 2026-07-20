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Meglépte a Primark: brutál árcsökkentést jelentettek be Magyarországon, indulhat a roham
Július 20-tól több száz női, férfi és gyermekruházati termék ára csökken a Primark üzleteiben. Az árváltozás több népszerű alapdarabot is érint, így például pulóvereket, nadrágokat, pizsamákat és kabátokat is – mutatjuk, mely termékek kerülnek kevesebbe.
A Primark több száz női, férfi és gyermekruházati termék árát csökkenti július 20-tól. Az árcsökkentések az új kollekciókra és a 2026-os őszi–téli szezon kínálatára is vonatkoznak - közölte a cég.
A vállalat közlése szerint az új árak több népszerű terméket érintenek. A férfi pamutpulóverek és melegítőnadrágok például 4400 forinttól, a női Cocoon Yarn pulóver 6500 forintért, a női és gyermek pizsamaszettek 6500, illetve 3800 forinttól lesznek elérhetők. A Primark bélelt, bársonyos leggingsének ára 3000 forintról 2200 forintra csökken.
Az árcsökkentés mellett több termék esetében változott a kínálat kialakítása is: a Primark szerint az új kollekciókban korszerűbb anyagokat és továbbfejlesztett szabásokat alkalmaznak.
A vásárlók az üzletekben külön jelölésekkel találkozhatnak az érintett termékeknél. A vállalat szerint ezek segítségével könnyebben megtalálhatók lesznek a csökkentett árú darabok.
Maciej Podwojski, a Primark közép- és kelet-európai értékesítési igazgatója szerint a kedvező ár továbbra is fontos szempont a régió vásárlói számára.
„A kedvező ár továbbra is kiemelten fontos szempont vásárlóink számára Közép- és Kelet-Európában. Ahogy folytatjuk terjeszkedésünket a régióban, szeretnénk továbbra is meghatározni, mit jelent a megfizethető divat, és biztosítani vásárlóinkat arról, hogy a Primarkban mindig a lehető legjobb árakat találják – anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a stílus vagy a minőség terén” – mondta.
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A cég tájékoztatása szerint az árcsökkentési program a Primark mind a 19 piacán elindul.
Néhány példa a csökkentett árú termékekre: a női Supersoft Boyfriend pizsamaszett ára 7000 forintról 6500 forintra, a női Cocoon Yarn pulóveré 7000 forintról 6500 forintra, a női 5 pár bokazoknié 1500 forintról 1100 forintra, míg a bélelt, bársonyos leggings ára 3000 forintról 2200 forintra csökken. A női egysoros kabát 10 500 forint helyett 9000 forintért lesz elérhető.
A férfi termékek közül a pamut oversized pulóver és melegítőnadrág ára egyaránt 5200 forintról 4400 forintra mérséklődik, az oversized Crombie kabát 15 ezer forintról 13 ezer forintra, a kötött galléros póló 6500 forintról 6000 forintra, a kockás ingkabát pedig 11 ezer forintról 9000 forintra lesz olcsóbb.
A gyermekruházati termékek között például a Soft Touch pizsamaszett 3800 forinttól, a pamut szabadidős felsők és nadrágok 1500 forinttól, a mintás pamut pólók pedig 920 forinttól lesznek elérhetők. Azoknál a termékeknél, amelyeknél nincs feltüntetve korábbi ár, az összehasonlítás alapja a 2025-ös téli kollekció ára.
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