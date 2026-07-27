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Gazdaság

Most nem kockáztatnak a magyar befektetők: ezekbe a biztos papírokba teszik a pénzt

Pénzcentrum
2026. július 27. 20:29

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1002,32 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel 144 473,37 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével a pénteki záróáruk felett fejezték be a kereskedést.

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Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az optimista nemzetközi befektetői hangulat a magyar részvénypiac teljesítményére is kedvezően hatott. Mivel leálltak a támadások az iráni konfliktusban, meredeken esett az olaj jegyzésára, ami magyarázza a nemzetközi energiacégek gyengülését és a Mol-részvények árfolyamcsökkenését a múlt heti történelmi csúcsok után.

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Az OTP és a Richter is profitált a kockázatkerülő befektetői hangulatból. A Magyar Telekom részvényeire a Wood brókercég 3000 forint feletti célárat határozott meg, ami felfelé húzta a jegyzést - tette hozzá.

  • A Mol 76 forinttal, 1,7 százalékkal 4398 forintra csökkent 5,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 710 forinttal, 1,56 százalékkal 46 090 forintra erősödött, forgalmuk 11,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 58 forinttal, 2,19 százalékkal 2706 forintra nőtt, forgalma 1,4 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,95 százalékkal 11 740 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9320,64 ponton zárt hétfőn, ez 5,53 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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