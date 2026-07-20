Mérgező anyagot találtak Magyarországon is népszerű szexuális segédeszközökben: több termék is megbukott a teszten

Vajon tartalmaz káros anyagokat a Pipedream King Cock vibrátor? Megfelelő használati utasítással rendelkezik a Beasty Cocks Mystic Dragon? A német Stiftung Warentest 19 intim segédeszközt vizsgált, írta meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A tesztben vibrátorok, dildók, férfi maszturbátorok és anális dugók szerepeltek. A 19 termékből mindössze 7 ment át kifogástalanul a vizsgálatokon. A teszt több aggályos témát is felvet, ezért mindenképp érdemes továbbolvasnod, akár használsz, akár tervezel használni valamilyen erotikus segédeszközt. A tesztben szereplő termékek többsége Magyarországon is megvásárolható.

Magyarországon nem ismert olyan reprezentatív felmérés, amely megmutatná, a felnőttek mekkora része használ erotikus segédeszközöket. A szomszédos Csehországban ugyanakkor egy kutatás szerint a felnőttek 29%-a használ ilyen termékeket, és csaknem minden második embernek volt már velük valamilyen tapasztalata. A 18–34 évesek körében körülbelül tízből négyen, a 35–54 évesek között minden harmadik ember használ ilyen termékeket, míg az 55 év felettiek között alacsonyabb ez az arány.

Egy közel 12 ezer fő részvételével, hat európai országban (Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Franciaország és az Egyesült Királyság) végzett kutatásban szintén a résztvevők több mint fele számolt be arról, hogy jelenleg vagy korábban rendelkezett legalább egy erotikus segédeszközzel. A kutatás nem reprezentatív az európai lakosságra, de jól mutatja, hogy ezek a termékek a vizsgált országokban széles körben elterjedtek.

Milyen termékeket vizsgáltak?

A tesztben többféle erotikus játék szerepelt. A vibrátorok különböző típusai mellett dildókat, férfi maszturbátorokat és anális dugókat is vizsgáltak. Az ellenőrzés kiterjedt a nemkívánatos vegyi anyagok jelenlétére, a kivitelezés minőségére, a tisztíthatóságra, a használati útmutatókra, valamint az alkalmazással vezérelhető termékek adatvédelmi jellemzőire is.

A tesztelt termékek jellemzői. Forrás: TVE

A leggyakoribb erotikus segédeszközök

Az intim segédeszközöknek számos típusa létezik. Az alábbiak a legelterjedtebb kategóriák.

Klasszikus vibrátorok: Általában hosszúkás vagy fallikus formájúak, és hüvelyi stimulációra készülnek.

G-pont vibrátorok: Hajlított kialakításuknak köszönhetően a hüvely elülső falán található érzékeny terület, a G-pont stimulálását célozzák.

Rabbit vibrátorok: Kétféle stimulációt biztosítanak egyszerre: a belső rész a hüvelyben vibrál, míg a külső, úgynevezett „nyuszi” rész a csiklót stimulálja.

Külső vibrátorok: Elsősorban a külső nemi szervek, különösen a csikló ingerlésére szolgálnak.

Légnyomásos (air pulse) stimulátorok: Pulzáló légnyomáshullámokkal stimulálják a csiklót. A működésük sokak szerint az orális szex érzetére emlékeztet.

Dildók: Többnyire nem vibráló, pénisz formájú eszközök. Mozgással és nyomással biztosítanak belső stimulációt, egyes típusok anális használatra is alkalmasak.

Férfi maszturbátorok: A péniszt körülölelő eszközök, amelyek motoros rezgéssel vagy a felhasználó mozgásával biztosítják a stimulációt. Belső felületük gyakran bordázott vagy különböző kiemelkedéseket tartalmaz.

Anális dugók (plugok): Többnyire kúpos kialakításúak, széles talppal készülnek, amely megakadályozza, hogy túl mélyre csússzanak. Anális stimulációra szolgálnak, illetve egyesek az anális együttlét előkészítésére használják őket. A talprész sok esetben díszítőelemként is szolgál.

A márkanév önmagában nem garancia itt sem

A vizsgálatban ismert márkák és kereskedelmi láncok termékei szerepeltek. Az online piactereken, például a Temun kapható termékeket nem vonták be a tesztbe, mivel kínálatuk gyorsan változik. A német fogyasztóvédők szerint a jól ismert gyártók termékei között is akadtak problémás darabok.

A legjobb eredményt a Müller drogérialánc saját márkás Young Hearts Purple Vibes vibrátora érte el, amely egyedüliként kapott kiváló összesített értékelést.

Három területen találtak hiányosságokat

A problémák három fő területet érintettek: a felhasznált anyagok biztonságát, a használati útmutatókat és az alkalmazással működő termékek adatvédelmét.

A tesztelt termékek jellemzői. Forrás: TVE

Káros anyagok

Három termékben mutattak ki egészségügyi szempontból aggályos anyagokat. A fenti táblázatban narancssárgával kiemelt eszközök.

A Pipedream King Cock 18 cm dildóban és a Fleshlight Stamina Training Unit Lady maszturbátorban nagy mennyiségű nonilfenolt találtak. Ez az anyag az endokrin rendszert zavaró vegyületek közé tartozik, és befolyásolhatja a hormonrendszer működését.

Bár mindkét termék megfelelt az európai vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok által meghatározott határértéknek, mégis aggályos a jelenlétük. Mivel ezeket a termékeket érzékeny testfelületeken használják, különösen fontos, hogy ne tartalmazzanak olyan vegyi anyagokat, amelyek jelenléte nem indokolt, és egészségügyi aggályokat vethet fel. A szóban forgó termékek ezért csak elégséges minősítést kaptak.

A Rossmann üzleteiben forgalmazott Preventivo G-Punkt vibrátor esetében a töltőcsatlakozó környékéről a megengedett határértéknél több nikkel oldódott ki. A nikkel allergiás reakciókat válthat ki, és a rákkeltő hatás kockázata is fennáll az esetében.

Hiányos használati útmutatók

Több terméknél nem adtak egyértelmű tájékoztatást a biztonságos használatról. A Preventivo G-Punkt vibrátor leírása például nem zárta ki az anális használatot, miközben a termék kialakítása miatt erre nem alkalmas. Ugyanis olyan keskeny, hogy teljesen becsúszhat a végbélnyílásba.

A Beasty Cocks Mystic Dragon dildó esetében a gyártó anális használatot is említett, noha a vizsgálat szerint ilyen használat mellett fokozott sérülésveszély állhat fenn. A Waldmichls Holdi Doppel-Hummel fa vibrátorhoz pedig gyakorlatilag nem mellékeltek használható útmutatót.

Sok más termékről hiányoztak azok az információk, amelyek különösen fontosak a szexuális játékszerek esetében, például a tisztítási utasítások vagy az anyagok kompatibilitására vonatkozó információk. A nem megfelelő tisztítás elősegítheti a baktériumok elszaporodását, illetve bizonyos anyagok idő előtti károsodását is.

Az anyagok kompatibilitására vonatkozó információk pedig azért fontosak, mert nem minden síkosító használható minden anyagból készült segédeszközzel. A különböző anyagok eltérően reagálhatnak az egyes síkosítókra, ezért fontos, hogy a gyártó egyértelműen feltüntesse, milyen típus használható biztonságosan a termékkel.

Különösen kevés információ volt a Waldmichls Holdi Doppel-Hummel fa vibrátorról. Papírdobozban, címkék nélkül árulták. A fenti táblázatban felsoroltuk, milyen információk hiányoztak pontosan az egyes termékek kapcsán a címkékről, vagy a használati utasításból.

Vigyázat! Adatvédelmi problémák

A teszt három alkalmazással vezérelhető terméket is vizsgált: a Lovense Lush 4 vibrátort, valamint a Lelo és a Svakom egy-egy maszturbátorát. A fenti táblázatban kékkel kiemelt termékek.

Az elemzés szerint az alkalmazások a szükségesnél több adatot továbbítottak a gyártóknak. Többek között használati statisztikákat, valamint a felhasználó és az eszköz azonosítóit is elküldték. Emellett egyik alkalmazásnál sem állt rendelkezésre német nyelvű adatvédelmi tájékoztató. Emiatt mindhárom termék elégtelen értékelést kapott adatvédelem szempontjából. Ugyanis az adatvédelmi tájékoztatónak is az adott ország fogyasztóinak számára érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.

A pozitív oldalon az áll, hogy ezek a modellek az alkalmazás nélkül is használhatók voltak. Ha mindenképp ezeket választanád, inkább alkalmazás nélkül használd, ha nem szeretnéd, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek az adataid.

Összességében

A vizsgálat alapján a jól ismert márkák termékei között is előfordulhatnak biztonsági, egészségügyi vagy adatvédelmi problémák. A 19 tesztelt erotikus játék közül mindössze 7 kapott összességében jó vagy kiváló értékelést: ezek bizonyultak minden szempontból megfelelőnek.