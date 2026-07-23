A gyanú szerint a klub szabálytalanul, tiltott megkereséssel igazolta le a brazil válogatott középpályást, Casemirót.
Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított
A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál, az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végeztek - közölte a szervezet.
Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték.
A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszer-áruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer-kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét.
Emlékeztettek arra, hogy árcsökkentés meghirdetésekor a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fogyasztó jelenlétében kimért, nem előrecsomagolt termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, ugyanakkor a szabályozás nem vonatkozik a romlandó vagy rövid minőségmegőrzési idejű termékekre.
Az NKFH szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabály, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre.
Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik.
Az elmúlt hetekben a közösségi médiában elterjedt, hogy az Európai Unió betiltja a hagyományos, zsugorfóliás palackozottvíz-kiszereléseket.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a...
Te is szedsz ilyen BioTechUSA által forgalmazott tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Súlyos járvány tizedeli a legendás magyar szőlőültetvényeket: ez lehet az utolsó szeg a hazai borkultúra koporsójába?
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Vége a Temu-láznak Magyarországon? Látványosan bezuhant a kínai csomagok száma: rengetegen nem kérnek a vámokból
Látványosan visszaesett a Temuról érkező csomagok száma az egyik nagy hazai csomagküldő hálózatában
A hétfőn közzétett döntés indoklása szerint a platform nem mérte fel és nem kezelte megfelelően az illegális, veszélyes és hamisított termékek értékesítéséből adódó kockázatokat.
Július 20-tól több száz női, férfi és gyermekruházati termék ára csökken a Primark üzleteiben.
Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője.
Mérgező anyagot találtak Magyarországon is népszerű szexuális segédeszközökben: több termék is megbukott a teszten
A német Stiftung Warentest 19 intim segédeszközt vizsgált. A 19 termékből mindössze 7 ment át kifogástalanul a vizsgálatokon.
Elképesztő vásár érkezett Magyarországra: elveszett, gazdátlan csomagokból válogathatunk az Árkádban - indulhat a roham
A rendelkezésre álló információk szerint a vásár 2026. július 17. és július 22. között várja az érdeklődőket.
Bezáratta a Nébih a díjnyertes cukrászdát: pár éve még az ország tortáját készítették - most súlyos problémákat találtak
Az ellenőrök az érintett élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, és hatósági zár alá vették, megtiltva azok további felhasználását és értékesítését.
Az amerikai Uber felvásárolja a német Delivery Herót, amivel a Kínán kívüli világ legnagyobb ételkiszállítási vállalatcsoportja jön létre.
Az idei nyár közepén többen rendeltek gaming terméket, laptopot és tabletet , mint tavaly ilyenkor.
A vállalat idén jelentősen bővítené a franchise-hálózatát, 40 új Premier-üzlettel terveznek.
Miközben a rendkívüli aszály miatt a takarmány ára az egekbe szökött, a tejtermékek Magyarországon tovább olcsóbbak lettek.