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Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított

MTI
2026. július 23. 20:28

A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál, az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végeztek - közölte a szervezet.

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Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték.

A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszer-áruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer-kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét.

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Emlékeztettek arra, hogy árcsökkentés meghirdetésekor a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

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A fogyasztó jelenlétében kimért, nem előrecsomagolt termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, ugyanakkor a szabályozás nem vonatkozik a romlandó vagy rövid minőségmegőrzési idejű termékekre.

Az NKFH szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabály, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre.
Címlapkép: Getty Images
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