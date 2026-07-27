Rendkívüli bejelentés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról: itt vannak a részletek

Újabb határidőt kapnak azok az élelmiszer-kereskedők, akik még nem számoltak el a tavalyi nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal. A kormány rendelettervezete egy évvel meghosszabbítaná az elszámolás lehetőségét, de ez kizárólag az üzleteket érinti, a nyugdíjasok számára már nem nyílik új felhasználási időszak.

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely 2026. augusztus 31-ig póthatáridőt biztosít az élelmiszer-kereskedőknek a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására. Az elszámolást a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem a bankokon keresztül, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstárnál kell intézni.

A módosítás azokat az üzleteket, piacokat és egyéb élelmiszer-értékesítő vállalkozásokat érinti, amelyek korábban elfogadták az utalványokat, de valamilyen okból elmulasztották az eredeti elszámolási határidőt.

Az utólagos beváltási folyamatban a Magyar Államkincstár ellenőrzi a szelvények eredetiségét, majd megtéríti azok névértékét a jogosultaknak. A pénzforgalmi számlával rendelkező vállalkozások átutalással, míg a számlával nem rendelkezők készpénzben kapják meg az összeget.

Kiemelendő, hogy az új szabályozás a nyugdíjasokat már nem érinti. A 2025-ben kiosztott, kizárólag hideg élelmiszerre fordítható, egyszeri 30 ezer forintos állami juttatás felhasználási határideje 2025. december 31-én végleg lejárt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vásárlók számára az utalványok érvényessége nem hosszabbodik meg, és azok ismételt felhasználására sincs mód, mivel a tervezet kizárólag a kereskedők utólagos pénzügyi elszámolásához biztosít egy utolsó lehetőséget.