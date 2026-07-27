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Rendkívüli bejelentés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról: itt vannak a részletek
Újabb határidőt kapnak azok az élelmiszer-kereskedők, akik még nem számoltak el a tavalyi nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal. A kormány rendelettervezete egy évvel meghosszabbítaná az elszámolás lehetőségét, de ez kizárólag az üzleteket érinti, a nyugdíjasok számára már nem nyílik új felhasználási időszak.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely 2026. augusztus 31-ig póthatáridőt biztosít az élelmiszer-kereskedőknek a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására. Az elszámolást a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem a bankokon keresztül, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstárnál kell intézni.
A módosítás azokat az üzleteket, piacokat és egyéb élelmiszer-értékesítő vállalkozásokat érinti, amelyek korábban elfogadták az utalványokat, de valamilyen okból elmulasztották az eredeti elszámolási határidőt.
Az utólagos beváltási folyamatban a Magyar Államkincstár ellenőrzi a szelvények eredetiségét, majd megtéríti azok névértékét a jogosultaknak. A pénzforgalmi számlával rendelkező vállalkozások átutalással, míg a számlával nem rendelkezők készpénzben kapják meg az összeget.
Kiemelendő, hogy az új szabályozás a nyugdíjasokat már nem érinti. A 2025-ben kiosztott, kizárólag hideg élelmiszerre fordítható, egyszeri 30 ezer forintos állami juttatás felhasználási határideje 2025. december 31-én végleg lejárt.
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A vásárlók számára az utalványok érvényessége nem hosszabbodik meg, és azok ismételt felhasználására sincs mód, mivel a tervezet kizárólag a kereskedők utólagos pénzügyi elszámolásához biztosít egy utolsó lehetőséget.
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