Luxusétel lett a filléres édességből: elképesztő árak fogadják a strandolókat a balatoni büfékben

Tovább emelkedtek a balatoni strandbüfék árai, a palacsinta több helyen már 450–500 forintba, a különlegesebb változatok pedig akár 650 forintba is kerülnek. A 2026-os szezonban így egyre több klasszikus nyári étel kerül közel a lélektani „luxus” árkategóriába.

A balatoni strandbüfék egyik favorit édessége, a palacsinta sem úszta meg a drágulást: a 2026-os szezonban több helyen már 450–500 forintba kerül az alapváltozat, míg a különlegesebb töltelékekért 550–650 forintot is elkérnek. A Veol.hu friss piaci körképe szerint ez nagyjából 50–100 forintos emelkedést jelent a tavalyi árakhoz képest, akkoriban a legtöbb helyen még 400 forint körül mozgott a standos palacsinta ára.

A 2026-os étlapok alapján például Balatonalmádi több büféjében 450 forintról indul a palacsinta, míg a klasszikus ízek 450–500 forint között alakulnak. Alsóörs strandján egyes helyeken egységesen 600 forintot fizethetünk, mindegy, milyen töltelékkel kérjük. Balatonfüred pedig a különlegesebb palacsintáknál akár a 650 forintos árszint is megjelenik.

A drágulás nem egyedi jelenség: a Pénzcentrum friss körképe szerint a Balaton-parti büfék teljes kínálatában jelentős árnövekedés látszik, például a hekk 1000 forint/10 dkg, a sajtburger 1700 forint, a rántott sajt pedig 2000 forint körüli áron fut egyes helyeken. A szakmai magyarázatok szerint az áremelkedés mögött továbbra is a magas alapanyagköltségek, a munkaerőhiány és a rezsikiadások állnak, amelyek a szezonális vendéglátásban különösen gyorsan beépülnek az árakba.

A palacsinta ugyan még mindig az egyik „belépő szintű” strandételnek számít a lángoshoz vagy halételekhez képest, de az idei árak már jól mutatják, hogy a Balatonon a kisebb klasszikusok sem maradtak ki az általános drágulási hullámból.

