Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.
Luxusétel lett a filléres édességből: elképesztő árak fogadják a strandolókat a balatoni büfékben
Tovább emelkedtek a balatoni strandbüfék árai, a palacsinta több helyen már 450–500 forintba, a különlegesebb változatok pedig akár 650 forintba is kerülnek. A 2026-os szezonban így egyre több klasszikus nyári étel kerül közel a lélektani „luxus” árkategóriába.
A balatoni strandbüfék egyik favorit édessége, a palacsinta sem úszta meg a drágulást: a 2026-os szezonban több helyen már 450–500 forintba kerül az alapváltozat, míg a különlegesebb töltelékekért 550–650 forintot is elkérnek. A Veol.hu friss piaci körképe szerint ez nagyjából 50–100 forintos emelkedést jelent a tavalyi árakhoz képest, akkoriban a legtöbb helyen még 400 forint körül mozgott a standos palacsinta ára.
A 2026-os étlapok alapján például Balatonalmádi több büféjében 450 forintról indul a palacsinta, míg a klasszikus ízek 450–500 forint között alakulnak. Alsóörs strandján egyes helyeken egységesen 600 forintot fizethetünk, mindegy, milyen töltelékkel kérjük. Balatonfüred pedig a különlegesebb palacsintáknál akár a 650 forintos árszint is megjelenik.
A drágulás nem egyedi jelenség: a Pénzcentrum friss körképe szerint a Balaton-parti büfék teljes kínálatában jelentős árnövekedés látszik, például a hekk 1000 forint/10 dkg, a sajtburger 1700 forint, a rántott sajt pedig 2000 forint körüli áron fut egyes helyeken. A szakmai magyarázatok szerint az áremelkedés mögött továbbra is a magas alapanyagköltségek, a munkaerőhiány és a rezsikiadások állnak, amelyek a szezonális vendéglátásban különösen gyorsan beépülnek az árakba.
A palacsinta ugyan még mindig az egyik „belépő szintű” strandételnek számít a lángoshoz vagy halételekhez képest, de az idei árak már jól mutatják, hogy a Balatonon a kisebb klasszikusok sem maradtak ki az általános drágulási hullámból.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Jó hír az eper szerelmeseinek: a szabadföldi magyar gyümölcs már a jövő héten megjelenhet a piacokon, és lassan országszerte nyitnak a „Szedd magad” ültetvények is.
Újabb fordulatot vett az azbesztügy: már Szentgotthárdon is azbesztszennyezett anyagot találtak a mintavételek során.
A Balatonlellén létrehozott 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz.
Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el.
Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó
Újra eladó Szeged egyik legikonikusabb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant – és most bárki megveheti a város egyik legkülönlegesebb boutique hotelét.
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"
Gajdos szerint legalább 300 olyan helyszín lehet, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjed.
Példátlan összefogás indult Veszprém kedvenc tócsizójáért, miután felmerült, hogy a népszerű belvárosi hely működése veszélybe kerülhet.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség.
Nem biztos, hogy a Balaton körül végig felsővezetéket húznak ki: Vitézy Dávid szerint inkább akkumulátoros vonatokkal lehetne megoldani a régóta tervezett fejlesztést.
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Eladó a Prieger Zsolt martonvásári álomotthona: panoráma a Brunszvik-kastély parkjára, madárcsicsergéses kert, és egy olyan hangulat, amibe első látásra bele lehet szeretni.
Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán.
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
Legkorábban 2028-tól vezethető be az az átfogó önkormányzati reform, amelyet Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetének (TÖOSZ) korábbi elnöke vázolt fel.
Kész, vége: leállt a kritikus szakellátás az egyik vidéki kórházban, más városba kell átvinni a beteg gyerekeket
A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést Szombathelyen évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: újra iható a Csitáry-kút vize Székesfehérváron – lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.
Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n