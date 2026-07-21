Meglepő hírek terjednek a bolti ásványvizekről: valóban betiltják a zsugorfóliát?

Az elmúlt hetekben a közösségi médiában széles körben terjedt az az állítás, miszerint az Európai Unió idén nyártól betiltja a hagyományos, zsugorfóliás palackozottvíz-kiszereléseket. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, ugyanis a hivatkozott uniós szabályozás egyáltalán nem tiltja be a vizek gyűjtőcsomagolását - számolt be az euronews.

Az állítást többek között Virginie Joron, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért képviselőcsoport EP-képviselője is megosztotta, azt sugallva, hogy az új szabályok miatt a fogyasztóknak ezentúl egyesével kell majd hazacipelniük a palackokat. A bejegyzések az Európai Unió új, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendeletére utalnak.

A jogszabály valójában egy szélesebb uniós törekvés része, amely a csomagolási hulladék csökkentését és az újrahasznosíthatóság javítását célozza meg. Bár a rendelet egyes rendelkezései valóban 2026. augusztus 12-én lépnek hatályba, ezek nem vezetnek be tilalmat a palackozott vizek csomagolófóliáira.

Az augusztus közepén életbe lépő első intézkedések elsősorban az úgynevezett örök vegyi anyagok, vagyis a PFAS-vegyületek használatát korlátozzák az élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagokban. Ezek az anyagok azért kerültek a figyelem középpontjába, mert rendkívül ellenállóak a lebomlással szemben, és felhalmozódhatnak a környezetben.

A tágabb szabályozás célja a felesleges csomagolások visszaszorítása, valamint annak biztosítása, hogy 2030-ra az európai piacon forgalomba hozott minden csomagolás újrahasznosítható vagy újrafelhasználható legyen. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió 2023-ban 79,7 millió tonna csomagolási hulladékot termelt, ami fejenként átlagosan 35,3 kilogramm műanyag csomagolási hulladéknak felel meg.

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A félreértés részben a műanyag gyűjtőcsomagolásokra vonatkozó rendelkezésekből ered. A rendelet valóban korlátoz bizonyos, a termékek összekötegelésére szolgáló műanyag zsugorfóliákat, ám ezek a szabályok kizárólag a műanyag gyűjtőcsomagolásokra vonatkoznak, miközben a más anyagból készült csomagolások továbbra is engedélyezettek maradnak. A szabályozás emellett kivételeket is tartalmaz azokra az esetekre, amikor a gyűjtőcsomagolás az áru mozgatásához vagy szállításához szükséges.

A palackozott vizek gyűjtőcsomagolása várhatóan éppen e kivétel alá esik majd, mivel viszonylag nehéz terhek biztonságos szállítására szolgál. A korlátozások elsősorban a felesleges, egyszer használatos csomagolásokat célozzák, például az italdobozok köré tekert fóliákat. Az Európai Bizottság várhatóan 2027 februárjáig ad ki részletes útmutatót arról, hogy pontosan mely csomagolási formákra terjednek ki az új szabályok.