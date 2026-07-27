Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten
Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar
Miközben a legtöbb ember számára a megélhetési költségek jelentik a legnagyobb kihívást, a világban naponta átlagosan több mint 80 új ultragazdag jelenik meg. Azoknak a köre, akik legalább 30 millió dollárnyi vagyonnal rendelkeznek, minden korábbinál gyorsabban bővül. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja szerint Magyarországon sem maradt el ez a folyamat. Az 50 leggazdagabb magyar becsült összvagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot.
Az úgynevezett ultragazdagok, vagyis a legalább 30 millió dollár nettó vagyonnal rendelkező emberek száma az elmúlt években világszerte jelentősen emelkedett. A vagyon növekedését elsősorban a pénzügyi piacok, az ingatlanok, a technológiai vállalatok és az energiaszektor értékének emelkedése hajtotta. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott statisztikák szerint bár ez a réteg a társadalom rendkívül kis részét teszi ki, gazdasági súlya folyamatosan nő.
A Wealth Report előrejelzése szerint 2021 és 2026 között világszerte átlagosan napi 80-90 új ultragazdag jelenik meg. Ilyen gyors ütemben koncentrálódik a vagyon a világ leggazdagabb szereplőinél. A nominális növekedést tekintve az Egyesült Államok áll az első helyen: öt év alatt több mint 66 ezerrel nőhet a legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezők száma. A rangsorban Kína, Németország és India következik, vagyis azok az országok, amelyek már most is a világ legnagyobb gazdaságai közé tartoznak.
A százalékos növekedés rangsorában Lengyelország vezet 109 százalékos bővüléssel. Mögötte Katar, Törökország, Románia és Görögország következik. Ezekben az országokban ugyan kisebb a kiinduló ultragazdag réteg, de a növekedés üteme jóval gyorsabb, mint a hagyományos gazdasági nagyhatalmakban. A nemzetközi adatok alapján jól látszik, hogy a vagyonkoncentráció már nem kizárólag Nyugat-Európa és Észak-Amerika jelensége. Egyre több feltörekvő gazdaságban is gyorsan nő a rendkívül vagyonos emberek száma.
Eközben az ötven leggazdagabb magyar becsült összvagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot, ami történelmi csúcsnak számít. A lista élén immár harmadik éve Mészáros Lőrinc áll, őt Veres Tibor és Csányi Sándor követik. A tíz leggazdagabb magyar között banki, agrár-élelmiszeripari, építőipari, energetikai, informatikai, ingatlanpiaci és médiapiaci érdekeltségekkel rendelkező üzletemberek szerepelnek.
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