2026. július 27. hétfő Olga, Liliána
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy barát, aki naplementekor bort iszik a jachton. Koccintás a jachton.
Megtakarítás

Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar

Jeki Gabriella
2026. július 27. 18:57

Miközben a legtöbb ember számára a megélhetési költségek jelentik a legnagyobb kihívást, a világban naponta átlagosan több mint 80 új ultragazdag jelenik meg. Azoknak a köre, akik legalább 30 millió dollárnyi vagyonnal rendelkeznek, minden korábbinál gyorsabban bővül. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja szerint Magyarországon sem maradt el ez a folyamat. Az 50 leggazdagabb magyar becsült összvagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az úgynevezett ultragazdagok, vagyis a legalább 30 millió dollár nettó vagyonnal rendelkező emberek száma az elmúlt években világszerte jelentősen emelkedett. A vagyon növekedését elsősorban a pénzügyi piacok, az ingatlanok, a technológiai vállalatok és az energiaszektor értékének emelkedése hajtotta. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott statisztikák szerint bár ez a réteg a társadalom rendkívül kis részét teszi ki, gazdasági súlya folyamatosan nő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wealth Report előrejelzése szerint 2021 és 2026 között világszerte átlagosan napi 80-90 új ultragazdag jelenik meg. Ilyen gyors ütemben koncentrálódik a vagyon a világ leggazdagabb szereplőinél. A nominális növekedést tekintve az Egyesült Államok áll az első helyen: öt év alatt több mint 66 ezerrel nőhet a legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezők száma. A rangsorban Kína, Németország és India következik, vagyis azok az országok, amelyek már most is a világ legnagyobb gazdaságai közé tartoznak.

A százalékos növekedés rangsorában Lengyelország vezet 109 százalékos bővüléssel. Mögötte Katar, Törökország, Románia és Görögország következik. Ezekben az országokban ugyan kisebb a kiinduló ultragazdag réteg, de a növekedés üteme jóval gyorsabb, mint a hagyományos gazdasági nagyhatalmakban. A nemzetközi adatok alapján jól látszik, hogy a vagyonkoncentráció már nem kizárólag Nyugat-Európa és Észak-Amerika jelensége. Egyre több feltörekvő gazdaságban is gyorsan nő a rendkívül vagyonos emberek száma.

Eközben az ötven leggazdagabb magyar becsült összvagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot, ami történelmi csúcsnak számít. A lista élén immár harmadik éve Mészáros Lőrinc áll, őt Veres Tibor és Csányi Sándor követik. A tíz leggazdagabb magyar között banki, agrár-élelmiszeripari, építőipari, energetikai, informatikai, ingatlanpiaci és médiapiaci érdekeltségekkel rendelkező üzletemberek szerepelnek.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #toplista #gazdagság #vagyon #gazdagok #szupergazdagok #milliárdok #milliárdosok #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
17 perce
Épp most olvastam egy cikket egy másik portálon hogy míg a középosztály jellemzően 40% adót fizet (világátlag, Magyarországon még ennél is jóval többet) addig a szupergazdagok max 4 és 0,3% között. De sajnos nem szabad őket jobban megadóztatni mert akkor külföldre költöznek. Adózzon az ilyen rendszernek, államnak a halál!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
18:57
18:43
18:27
18:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 27. 16:50
Hőkupola előtt állunk - Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 27. 18:21
Megjelent a pályázati felhívás a Médiatanács elnöki tisztségére
Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nyilvános pályázatot hirdetett a Médiatanács elnöki posztjára....
Bankmonitor  |  2026. július 27. 13:33
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futa...
Holdblog  |  2026. július 27. 08:00
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, m...
ChikansPlanet  |  2026. július 24. 08:00
Itt a valaha volt legerősebb El Nio, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Nio az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei l...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 27.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
2026. július 27.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
2026. július 27.
Budapest csak nézi, ahogy elviszik a turizmusból származó pénzt: le kell térni az évtizedes tévútról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 27. hétfő
Olga, Liliána
31. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
2
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
3
3 hete
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
4
1 hete
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
5
4 napja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 18:03
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 16:03
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
Agrárszektor  |  2026. július 27. 18:22
Jön a szuper El Nino: szörnyű krízist hozhat, erre senki sem áll készen