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Vásárlás

Elképesztő vásár érkezett Magyarországra: elveszett, gazdátlan csomagokból válogathatunk az Árkádban - indulhat a roham

Pénzcentrum
2026. július 18. 18:33

A Franciaországban népszerű, elveszett és át nem vett csomagokat értékesítő Poka Joïa először érkezik Magyarországra. A cég első hazai vásárát 2026. július 17. és 22. között rendezik meg a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpontban, ahol a látogatók lezárt, meglepetést rejtő csomagok közül válogathatnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A francia eredetű Poka Joïa, amely az elveszett és át nem vett csomagok értékesítéséről ismert, először érkezik Magyarországra. A cég első hazai eseményét a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpontban rendezik meg - derül ki egy TikTok videóból.

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A rendelkezésre álló információk szerint a vásár 2026. július 17. és július 22. között várja az érdeklődőket. A látogatók lezárt csomagokat vásárolhatnak, amelyek tartalma csak a megvásárlás után derül ki, így a program a meglepetés élményére épül.

A rendezvény várhatóan sok kíváncsiskodót vonz majd, hiszen ez lesz a Poka Joïa első hivatalos magyarországi megjelenése. A szervezők azt javasolják, hogy az érdeklődők kövessék a hivatalos tájékoztatásokat az esetleges részletek és friss információk miatt.
Címlapkép: Getty Images
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