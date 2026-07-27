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Vásárlás

Frankenstein-élelmiszerek keserítik a vásárlók életét: komoly lépésre szánta el magát a Nestlé, meghatározó változás jöhet

Pénzcentrum
2026. július 27. 15:43

A Nestlé az amerikai szabályozó hatóságoknál azért lobbizik, hogy az élelmiszergyártók egyszerűbb, a fogyasztók számára is ismerősebb megnevezéseket használhassanak az összetevők feltüntetésekor. A vállalat célja, hogy a tudományos hangzású kifejezéseket hétköznapibb elnevezésekkel váltsa fel, mivel a vásárlók egyre inkább elfordulnak az ultrafeldolgozott élelmiszerektől - közölte a Grocery Gazette.

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A Reuters értesülései szerint a cég szeretné elérni, hogy például az aszkorbinsav helyett C-vitamint, a béta-karotin helyett pedig A-vitamint lehessen feltüntetni a csomagoláson. A Nestlé szerint a tudományos szakkifejezések feleslegesen keltik azt a benyomást, mintha az egyébként biztonságos vagy természetes eredetű összetevők mesterségesek lennének. A vállalat egyik korábbi vezetője úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi szabályozás miatt egyes termékek úgy tűnhetnek, mintha úgynevezett "Frankenstein-élelmiszerek" lennének, miközben az összetevőiknek létezik közismertebb nevük is.

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A Nestlé az ifjabb Robert F. Kennedy amerikai egészségügyi miniszter csapatánál vetette fel a kérdést, miközben a Trump-adminisztráció a Make America Healthy Again program keretében éppen felülvizsgálja az élelmiszer-címkézési szabályokat. Stefan Palzer, a vállalat technológiai igazgatója megerősítette, hogy szakmai szövetségeken keresztül lobbiznak az egyszerűbb címkékért. Emellett igyekeznek elhagyni azokat az összetevőket is, amelyeket a vásárlók nem értenek, feltéve, hogy ez nem rontja a termék minőségét, biztonságát vagy funkcióját.

Az amerikai gyártóknak jelenleg általában az összetevők szokásos vagy hivatalos nevét kell feltüntetniük, bár bizonyos kategóriák, például az aromák, a fűszerek és a színezékek tágabb megnevezés alá is vonhatók. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) előírásai szerint az összetevőket tömegük alapján, csökkenő sorrendben kell felsorolni, és azoknak ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, függetlenül attól, hogy természetes vagy mesterséges eredetűek. Az európai szabályozás ennél rugalmasabb, ott ugyanis egy összetevő a funkciója szerint is leírható, így az aszkorbinsav például antioxidánsként, C-vitaminként vagy akár a kettő kombinációjaként is szerepelhet a csomagoláson.

A lobbitevékenység hátterében a fogyasztói szokások átalakulása áll. Egy kutatás szerint az észak-amerikai vásárlók mintegy háromnegyede döntött már úgy, hogy mégsem vesz meg egy terméket a csomagoláson feltüntetett összetevők miatt. A nagy gyártók erre a receptúrák átdolgozásával, valamint a mesterséges színezékek, tartósítószerek és egyéb adalékanyagok elhagyásával reagáltak.

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A közegészségügyi szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tudományos szakkifejezések közismertebb elnevezésekre cserélése megnehezítheti a fogyasztók számára a termékek valós tartalmának ellenőrzését. Szerintük az egyszerűbb megnevezések nem szolgálhatnak arra, hogy a gyártók elrejtsék az adalékanyagokat, vagy a valóságosnál természetesebbnek tüntessék fel az erősen feldolgozott élelmiszereket.
Címlapkép: Getty Images
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