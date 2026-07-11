Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg kétharmadát küldik is az EU-nak

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Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra: július első kilenc napjában több mint 3,2 millió kiscsomag érkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be - közölte lapunkkal a NAV. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az EU közös költségvetését illeti.
Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az EU közös költségvetését illeti. Július 1. és 9. között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszerébe. A legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be - írták.
Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot.
A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található, eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.
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Az első kilenc nap tapasztalatai alapján az új eljárás jól vizsgázott: a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre - közölte a NAV.
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