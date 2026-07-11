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Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg kétharmadát küldik is az EU-nak

Pénzcentrum
2026. július 11. 10:27

Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra: július első kilenc napjában több mint 3,2 millió kiscsomag érkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be - közölte lapunkkal a NAV. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az EU közös költségvetését illeti.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az EU közös költségvetését illeti. Július 1. és 9. között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszerébe. A legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be - írták.

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Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot.

A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található, eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.

 

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Az első kilenc nap tapasztalatai alapján az új eljárás jól vizsgázott: a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre - közölte a NAV.
Címlapkép: Getty Images
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