Elstartolt a november 19-én érkező Grand Theft Auto VI előrendelése, amelynek köszönhetően végre a hazai árakra is fény derült
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
A népszerű barkácsmárka jubileuma alkalmából limitált kiadású termékeket hoz a Lidl-be.
Harmincadik születésnapját ünnepli a Magyarországon is régóta kapható Parkside-márka, és ebből az alkalomból ünnepi termékeket találhatnak a vásárlól a Lidl-ben. A kerek évforduló közeledtével a márka az "Ünnepeljünk teljes erőbedobással!" mottó jegyében indít kampányt.
A július közepétől szeptember végéig tartó promóciók keretében a vásárlók limitált kiadású, aranyszínű gépekkel, valamint egyedi, ünnepi dizájnnal ellátott Lidl-termékekkel találkozhatnak. A vállalat emellett újabb látványos rekordkísérletre készül - tavaly egy akkumulátoros fúrógéppel sikerült elvontatniuk egy Airbus A380-as utasszállító repülőgépet, amivel bekerültek a Guinness-rekordok könyvébe.
Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak
A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra.
Elképesztő különdíjat vezettek be ebben az üzletben: hiába arcpirító az intézkedés, a vásárlók többsége így is ki fogja fizetni
A szakszervezet szerint ugyan az üzlet eljárása nem ütközik törvénybe, ugyanakkor rendkívül kicsinyes megoldás.
Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.
Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal
Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.
Régen várt újítás lépett életbe a magyar webáruházakban: mától sokkal könnyebben kaphatjuk vissza a pénzünket
Mától minden webáruháznak kötelező elektronikus és könnyen elérhető felületen biztosítania a vásárlástól való elállás lehetőségét.
A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a láncok az erősödő forintra és a stagnáló fogyasztásra hivatkozva árcsökkentésre szorítják a beszállítókat.
Európa-szerte átalakul a sörpiac, a növekedést egyre kevésbé a hagyományos lager hajtja.
A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Miért ragaszkodunk bizonyos márkákhoz? A minőség, a stílus, a megszokás vagy egyszerűen az érzelmi kötődés miatt? Mutatjuk!
Elköszönhetünk a papírnyugtától? Új rendszer jöhet a kasszáknál, sok boltban már tesztelik a forradalmi módszert
Új korszak jöhet a magyar boltokban: a qvik fizetés és az e-nyugta alapjaiban alakíthatja át a kasszázást.
Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni
Hamarosan megjelenik a magyar dinnye a boltokban, a termelők pedig egyre több innovatív megoldással készülnek a szezonra.
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
A 2026-os cseresznyeszezon elkerülhetetlen velejárója a kukacos gyümölcs.
A Lidl visszahívja a Dulano Artländer szelet egyik tételét, miután felmerült a gyanú, hogy a szalámiban Shiga‑toxint termelő E. coli baktérium lehet jelen.
Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói.
Átfogó ellenőrzést indít az NKFH a forrólevegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára.
A méregdrága, márkás termék sem garancia semmire: nagy nevek véreztek el a nagy mikró-teszen, ez most a legjobb a piacon
Akár háromszoros-négyszeres különbség is lehet a mikrohullámú sütők teljesítménye között - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének 142 modellt vizsgáló laboratóriumi tesztjéből.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!