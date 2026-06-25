Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham

A népszerű barkácsmárka jubileuma alkalmából limitált kiadású termékeket hoz a Lidl-be.

Harmincadik születésnapját ünnepli a Magyarországon is régóta kapható Parkside-márka, és ebből az alkalomból ünnepi termékeket találhatnak a vásárlól a Lidl-ben. A kerek évforduló közeledtével a márka az "Ünnepeljünk teljes erőbedobással!" mottó jegyében indít kampányt.

A július közepétől szeptember végéig tartó promóciók keretében a vásárlók limitált kiadású, aranyszínű gépekkel, valamint egyedi, ünnepi dizájnnal ellátott Lidl-termékekkel találkozhatnak. A vállalat emellett újabb látványos rekordkísérletre készül - tavaly egy akkumulátoros fúrógéppel sikerült elvontatniuk egy Airbus A380-as utasszállító repülőgépet, amivel bekerültek a Guinness-rekordok könyvébe.