Bár a komfortot növelő kütyük és kiegészítők ára elsőre soknak tűnhet, egy teljes, 13 darabos alapcsomag nagyjából 120–180 ezer forint között mozog, ez a beruházás...
Repült az EU-s gigabírság: milliárdokat fizethet az AliExpress most ezért a baklövésért
Az Európai Unió egyre határozottabban lép fel a kínai online piacterek ellen, így a szigorodó ellenőrzések és a növekvő behozatali terhek közvetlenül érintik az olyan platformokat, mint a Temu vagy a Shein. Ennek a folyamatnak a legújabb lépéseként az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre - írta meg az euronews.
A hétfőn közzétett döntés indoklása szerint a platform nem mérte fel és nem kezelte megfelelően az illegális, veszélyes és hamisított termékek értékesítéséből adódó kockázatokat. A büntetést alig néhány nappal azután szabták ki, hogy az Európai Unió 3 eurós egységes vámot vezetett be a 150 euró alatti értékű csomagokra, amelyek korábban vámmentesen érkezhettek a tagállamokba. Ez a lépés várhatóan komoly kihívás elé állítja az AliExpress, a Shein és a Temu üzleti modelljét.
A szankció egy 2024-ben indított hivatalos eljárás eredménye, amely a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet, vagyis a DSA esetleges megsértését vizsgálta. Az Európai Bizottság megállapította, hogy az AliExpress nem működtetett hatékony rendszert a jogsértő termékek felderítésére és eltávolítására, emellett jelentősen alultervezte a tartalommoderátorok létszámát a rájuk háruló munkamennyiséghez képest.
A vizsgálat feltárta, hogy a termékek megfelelőségi ellenőrzése is könnyen kijátszható volt, mivel a tisztességtelen kereskedők gyakran téves kategóriákba sorolták az áruikat az enyhébb szabályozás kihasználása érdekében. Emiatt nagy mennyiségű jogsértő termék, köztük veszélyes játékok és egészségre ártalmas kozmetikumok maradtak forgalomban, sokszor még hetekkel azután is, hogy a problémát jelezték a platformnak.
A testület azt is kifogásolta, hogy az AliExpress nem érvényesítette következetesen a saját szankciós szabályzatát, így a jogsértő termékeket kínáló webáruházak a figyelmeztetések vagy büntetések után is zavartalanul működhettek. A hamisítványok kiszűrésére hivatott márkaengedélyezési rendszert szintén hatástalannak minősítették, mivel a kereskedők könnyedén megkerülhették a védelmi intézkedéseket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az AliExpressnek 2026. október 20-ig kell benyújtania egy részletes intézkedési tervet a feltárt hiányosságok orvoslására. Az Európai Bizottság a dokumentum kézhezvételétől számított két hónapon belül határoz majd arról, hogy szükséges-e további lépéseket tenni a platformmal szemben.
Elképesztő vásár érkezett Magyarországra: elveszett, gazdátlan csomagokból válogathatunk az Árkádban - indulhat a roham
A rendelkezésre álló információk szerint a vásár 2026. július 17. és július 22. között várja az érdeklődőket.
Bezáratta a Nébih a díjnyertes cukrászdát: pár éve még az ország tortáját készítették - most súlyos problémákat találtak
Az ellenőrök az érintett élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, és hatósági zár alá vették, megtiltva azok további felhasználását és értékesítését.
Az amerikai Uber felvásárolja a német Delivery Herót, amivel a Kínán kívüli világ legnagyobb ételkiszállítási vállalatcsoportja jön létre.
Az idei nyár közepén többen rendeltek gaming terméket, laptopot és tabletet , mint tavaly ilyenkor.
A vállalat idén jelentősen bővítené a franchise-hálózatát, 40 új Premier-üzlettel terveznek.
Miközben a rendkívüli aszály miatt a takarmány ára az egekbe szökött, a tejtermékek Magyarországon tovább olcsóbbak lettek.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
Július közepére országszerte megjelent a hazai görögdinnye a boltok polcain, ezzel együtt pedig egymást érik az akciók a nagy áruházláncokban.
Növényvédőszert mutattak ki - határérték felett - a BBQ-fűszerporban, a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon a termékből.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ízesítéstől, kiszereléstől és lejárati időtől függetlenül senki ne fogyasszon ezekből az élelmiszerekből, hanem vigye vissza azokat a vásárlás...
Részletekben vagy később is fizethetnek az Alza vásárlói: új digitális fizetési megoldás érkezett Magyarországra.
Hiába vezették be korábban az árrésstopot, Magyarországon továbbra is a legdrágábbak az élelmiszerek a visegrádi országok közül.
Július végén, ötvennégy év után végleg bezárja kapuit Budapest egyik legikonikusabb fotós szaküzlete, a Wesselényi utcai Soós Fotó.
Kiberbűnözők szerezték meg a Lidl németországi, belgiumi és hollandiai webáruház-vásárlóinak bizonyos személyes adatait.
Rendőrkézen egy teljes banánmaffia: a nagybani piacon csaptak le rájuk, több milliárd forint adót csaltak el
A bűnszervezet vezetőjét a NAV speciális egysége, a Merkur Bevetési Egység fogta el.
Te is ittál belőle? Súlyos egészségügyi kockázat miatt hívják vissza ezt a teát Magyarországon, azonnal vidd vissza!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) már felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.
Eladta a Dealz üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását.
A termékeket már a Fogyasztóvédelmi Hatóság is vizsgálja, mert bezinszagot tapasztaltak a vásárlók.
A talajból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért Magyarországon ma már gyakorlatilag csak öntözéssel lehet gazdaságosan burgonyát termeszteni.