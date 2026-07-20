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Toronto, Kanada - 2025. április 18.: Kínai e-kereskedelmi alkalmazások okostelefonon - Temu, Shein és AliExpress.
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Repült az EU-s gigabírság: milliárdokat fizethet az AliExpress most ezért a baklövésért

Pénzcentrum
2026. július 20. 15:08

Az Európai Unió egyre határozottabban lép fel a kínai online piacterek ellen, így a szigorodó ellenőrzések és a növekvő behozatali terhek közvetlenül érintik az olyan platformokat, mint a Temu vagy a Shein. Ennek a folyamatnak a legújabb lépéseként az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre - írta meg az euronews.

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A hétfőn közzétett döntés indoklása szerint a platform nem mérte fel és nem kezelte megfelelően az illegális, veszélyes és hamisított termékek értékesítéséből adódó kockázatokat. A büntetést alig néhány nappal azután szabták ki, hogy az Európai Unió 3 eurós egységes vámot vezetett be a 150 euró alatti értékű csomagokra, amelyek korábban vámmentesen érkezhettek a tagállamokba. Ez a lépés várhatóan komoly kihívás elé állítja az AliExpress, a Shein és a Temu üzleti modelljét.

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A szankció egy 2024-ben indított hivatalos eljárás eredménye, amely a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet, vagyis a DSA esetleges megsértését vizsgálta. Az Európai Bizottság megállapította, hogy az AliExpress nem működtetett hatékony rendszert a jogsértő termékek felderítésére és eltávolítására, emellett jelentősen alultervezte a tartalommoderátorok létszámát a rájuk háruló munkamennyiséghez képest.

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A vizsgálat feltárta, hogy a termékek megfelelőségi ellenőrzése is könnyen kijátszható volt, mivel a tisztességtelen kereskedők gyakran téves kategóriákba sorolták az áruikat az enyhébb szabályozás kihasználása érdekében. Emiatt nagy mennyiségű jogsértő termék, köztük veszélyes játékok és egészségre ártalmas kozmetikumok maradtak forgalomban, sokszor még hetekkel azután is, hogy a problémát jelezték a platformnak.

A testület azt is kifogásolta, hogy az AliExpress nem érvényesítette következetesen a saját szankciós szabályzatát, így a jogsértő termékeket kínáló webáruházak a figyelmeztetések vagy büntetések után is zavartalanul működhettek. A hamisítványok kiszűrésére hivatott márkaengedélyezési rendszert szintén hatástalannak minősítették, mivel a kereskedők könnyedén megkerülhették a védelmi intézkedéseket.

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Az AliExpressnek 2026. október 20-ig kell benyújtania egy részletes intézkedési tervet a feltárt hiányosságok orvoslására. Az Európai Bizottság a dokumentum kézhezvételétől számított két hónapon belül határoz majd arról, hogy szükséges-e további lépéseket tenni a platformmal szemben.
Címlapkép: Getty Images
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