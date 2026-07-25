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Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?

Pénzcentrum
2026. július 25. 11:04

Egyre több szülő keres egészségesebb alternatívát a klasszikus édességek helyett, ezért is lett népszerű a Bob Snail gyümölcstekercs, amelyet sokan a gumicukor természetesebb változataként választanak. A termék összetevői első pillantásra valóban meggyőzőek: gyümölcsön kívül nem sok mindent találni benne. Egy TikTok-videó azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a „hozzáadott cukor nélkül” nem feltétlenül jelenti azt, hogy korlátlanul fogyasztható, ugyanis az aszalás miatt a gyümölcs természetes cukortartalma jelentősen koncentrálódik. A kérdés az, hogy így mennyire tekinthető valóban egészséges nasinak a gyerekek számára.

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Sok kisgyerekes szülő találkozhatott már a boltok polcain a Bob Snail gyümölcstekercsekkel, amelyeket gyakran a gumicukor természetesebb alternatívájaként kínálnak. A termék első ránézésre valóban ígéretesnek tűnik: az összetevők listája rövid, a csomagolás szerint pedig valódi gyümölcsből készül. Egy TikTok-videó készítője most azt vizsgálta meg, hogy valóban bűntudatmentes nasi lehet-e a gyerekek számára.

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A videóban kiemelték, hogy az összetétel első látásra kifejezetten kedvező: a vizsgált alma-eper ízű változat 80 százalékban almából, 20 százalékban pedig eperből áll, és nem tartalmaz hozzáadott adalékanyagokat, aromákat vagy tartósítószereket. A készítő szerint ez kifejezetten pozitívum, hiszen sok édességgel szemben itt valóban egyszerű alapanyagokról van szó.

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A háttérben azonban van egy fontos részlet: a gyártási folyamat miatt a gyümölcs természetes cukortartalma jelentősen koncentrálódik. A videó szerint a gyümölcsöket először pürésítik, majd lassan aszalják, amely során a víztartalom nagy része eltűnik. Emiatt a gyümölcsben eredetileg jelen lévő cukrok sokkal nagyobb arányban maradnak meg a késztermékben.

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A vizsgálat szerint 100 gramm Bob Snail gyümölcstekercsben körülbelül 56 gramm cukor található. Ez ugyan nem hozzáadott cukor, hanem természetesen a gyümölcsből származik, ugyanakkor egy kisebb tekercs elfogyasztásával jóval több gyümölcscukor kerülhet a szervezetbe, mint amennyit egy friss almából egyszerre ennénk meg.

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Pozitívumként emelték ki ugyanakkor a magas rosttartalmat is: a termékben a videó szerint 100 grammonként mintegy 13 gramm rost található. Ezek lassíthatják a szénhidrátok felszívódását, így mérsékelhetik a hirtelen vércukorszint-emelkedést.

A videó készítője összességében 8 pontot adott a terméknek a 10-ből. Szerinte a tiszta összetétel miatt jó választás lehet például utazás közben vagy gyors energiapótlásként, de nem érdemes teljesen kiváltani vele a friss gyümölcsöket. A gyümölcstekercs így inkább egy jobb összetételű édesség lehet, mintsem a mindennapi alma tökéletes helyettesítője.
Címlapkép: Getty Images
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