Van az az igazi házi szilvalekvár, amiben tényleg megáll a kanál. Aztán van, ahol kenyérre kenik, majd még tejföllel is megpakolják. De hogyan készült Szatmárban?
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Egyre több szülő keres egészségesebb alternatívát a klasszikus édességek helyett, ezért is lett népszerű a Bob Snail gyümölcstekercs, amelyet sokan a gumicukor természetesebb változataként választanak. A termék összetevői első pillantásra valóban meggyőzőek: gyümölcsön kívül nem sok mindent találni benne. Egy TikTok-videó azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a „hozzáadott cukor nélkül” nem feltétlenül jelenti azt, hogy korlátlanul fogyasztható, ugyanis az aszalás miatt a gyümölcs természetes cukortartalma jelentősen koncentrálódik. A kérdés az, hogy így mennyire tekinthető valóban egészséges nasinak a gyerekek számára.
Sok kisgyerekes szülő találkozhatott már a boltok polcain a Bob Snail gyümölcstekercsekkel, amelyeket gyakran a gumicukor természetesebb alternatívájaként kínálnak. A termék első ránézésre valóban ígéretesnek tűnik: az összetevők listája rövid, a csomagolás szerint pedig valódi gyümölcsből készül. Egy TikTok-videó készítője most azt vizsgálta meg, hogy valóban bűntudatmentes nasi lehet-e a gyerekek számára.
A videóban kiemelték, hogy az összetétel első látásra kifejezetten kedvező: a vizsgált alma-eper ízű változat 80 százalékban almából, 20 százalékban pedig eperből áll, és nem tartalmaz hozzáadott adalékanyagokat, aromákat vagy tartósítószereket. A készítő szerint ez kifejezetten pozitívum, hiszen sok édességgel szemben itt valóban egyszerű alapanyagokról van szó.
@nezzunkbele ♬ eredeti hang - Nézzünk bele - Nézzünk bele
A háttérben azonban van egy fontos részlet: a gyártási folyamat miatt a gyümölcs természetes cukortartalma jelentősen koncentrálódik. A videó szerint a gyümölcsöket először pürésítik, majd lassan aszalják, amely során a víztartalom nagy része eltűnik. Emiatt a gyümölcsben eredetileg jelen lévő cukrok sokkal nagyobb arányban maradnak meg a késztermékben.
A vizsgálat szerint 100 gramm Bob Snail gyümölcstekercsben körülbelül 56 gramm cukor található. Ez ugyan nem hozzáadott cukor, hanem természetesen a gyümölcsből származik, ugyanakkor egy kisebb tekercs elfogyasztásával jóval több gyümölcscukor kerülhet a szervezetbe, mint amennyit egy friss almából egyszerre ennénk meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Pozitívumként emelték ki ugyanakkor a magas rosttartalmat is: a termékben a videó szerint 100 grammonként mintegy 13 gramm rost található. Ezek lassíthatják a szénhidrátok felszívódását, így mérsékelhetik a hirtelen vércukorszint-emelkedést.
A videó készítője összességében 8 pontot adott a terméknek a 10-ből. Szerinte a tiszta összetétel miatt jó választás lehet például utazás közben vagy gyors energiapótlásként, de nem érdemes teljesen kiváltani vele a friss gyümölcsöket. A gyümölcstekercs így inkább egy jobb összetételű édesség lehet, mintsem a mindennapi alma tökéletes helyettesítője.
Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított
A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik.
Az elmúlt hetekben a közösségi médiában elterjedt, hogy az Európai Unió betiltja a hagyományos, zsugorfóliás palackozottvíz-kiszereléseket.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a...
Te is szedsz ilyen BioTechUSA által forgalmazott tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Súlyos járvány tizedeli a legendás magyar szőlőültetvényeket: ez lehet az utolsó szeg a hazai borkultúra koporsójába?
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Vége a Temu-láznak Magyarországon? Látványosan bezuhant a kínai csomagok száma: rengetegen nem kérnek a vámokból
Látványosan visszaesett a Temuról érkező csomagok száma az egyik nagy hazai csomagküldő hálózatában
A hétfőn közzétett döntés indoklása szerint a platform nem mérte fel és nem kezelte megfelelően az illegális, veszélyes és hamisított termékek értékesítéséből adódó kockázatokat.
Július 20-tól több száz női, férfi és gyermekruházati termék ára csökken a Primark üzleteiben.
Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője.
Mérgező anyagot találtak Magyarországon is népszerű szexuális segédeszközökben: több termék is megbukott a teszten
A német Stiftung Warentest 19 intim segédeszközt vizsgált. A 19 termékből mindössze 7 ment át kifogástalanul a vizsgálatokon.
Elképesztő vásár érkezett Magyarországra: elveszett, gazdátlan csomagokból válogathatunk az Árkádban - indulhat a roham
A rendelkezésre álló információk szerint a vásár 2026. július 17. és július 22. között várja az érdeklődőket.
Bezáratta a Nébih a díjnyertes cukrászdát: pár éve még az ország tortáját készítették - most súlyos problémákat találtak
Az ellenőrök az érintett élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, és hatósági zár alá vették, megtiltva azok további felhasználását és értékesítését.
Az amerikai Uber felvásárolja a német Delivery Herót, amivel a Kínán kívüli világ legnagyobb ételkiszállítási vállalatcsoportja jön létre.
Az idei nyár közepén többen rendeltek gaming terméket, laptopot és tabletet , mint tavaly ilyenkor.