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Kiderült, mi okozta a bűzös szennyezést a magyar folyóban: újranyitják a szabadstrandokat
Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, újraindulhattak a szabadstrandok – közölte hétfőn a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig). Mint írták, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Fekete-Körös több pontján, Dénesmajor térségében, a román–magyar határszelvényben, valamint a folyó további szakaszain vett mintát.
A felszíni vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, a vizsgált paraméterek a meghatározott határértékek alatt vannak - írták. Az üzemeltetők újra megnyithatták a szanazugi és a városerdei szabadstrandot.
A Kövizig hangsúlyozta, hogy a hatósági vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a jelentős mennyiségű uszadék növényi eredetű anyag volt, amely felhalmozódott és bomlásnak indult; a korábbi sajtóinformációk, amelyek marhatrágyáról szóltak, tévesek voltak.
A szennyező anyagot a Kövizig az észlelést követő napon, péntek délután eltávolította a folyóról; az anyagot komposztáló telepre szállították. A Békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az Élővíz-csatorna vízpótlását újraindították – tették hozzá a tájékoztatásban.
Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA
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