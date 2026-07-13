2026. július 13. hétfő Jenő
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Banska Bystrica, Slovakia - May, 1 , 2022 : Pepco shop Sign. Brand logo. European chain of discount shops. closed plaza store
Vásárlás

Most közölte a Pepco, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc

Pénzcentrum
2026. július 13. 11:02

Eladta a Dealz lengyelországi üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását. A vállalat a jövőben kizárólag a Pepco diszkontláncra koncentrál, amely a menedzsment szerint magasabb növekedési lehetőségeket és javuló jövedelmezőséget kínál. Az átalakítás után a cég megemelte 2026-os várakozásait is: nagyobb árrést, erősebb EBITDA-növekedést és magasabb szabad cash flow-t vár.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Pepco Group megállapodott a Dealz Poland értékesítéséről, ezzel lezárja a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelméből való kivonulását. A tranzakció után a vállalat teljes egészében a Pepco márkára és annak ruházati, illetve általános árucikk-kínálatára koncentrál, egyszerűbb szervezeti struktúrával és magasabb jövedelmezőséggel számol - közölte a cég.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég 2026. június 3-án jelentette be, hogy eladta a Dealz Poland üzletág 100 százalékát a Modella Capital nevű, európai kiskereskedelmi befektetésekre szakosodott társaságnak. Az értékesítés névleges, 1 zlotys vételár mellett történt, a tranzakció lezárásához szükséges versenyjogi jóváhagyást a vevő már megszerezte.

Kapcsolódó cikkeink:

A lépéssel a Pepco Group végleg lezárja FMCG-üzletágainak leépítését: a vállalat korábban, 2025 júniusában a brit Poundlandet is értékesítette. A menedzsment szerint az átalakítás célja, hogy a csoport egy kizárólag Pepco-központú vállalattá váljon, amely a magasabb növekedési potenciállal és nagyobb árréssel rendelkező ruházati és általános árucikk-piacokra összpontosít.

Javuló kilátásokat vár a Dealz eladása után a Pepco

A Dealz kivonása után a vállalat javította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó várakozásait. A Pepco Group szerint az egyszerűbb struktúra és a magasabb árrésű üzleti modell kedvezően hat majd az eredményességre.

A bruttó árrés várhatóan 51 százalék körül alakulhat, szemben a korábban várt legalább 49,4 százalékkal. Az EBITDA növekedése a tíz százalékos tartomány közepén lehet a korábban jelzett alacsony kétszámjegyű növekedés helyett, míg a tőkeáttétel nélküli szabad cash flow elérheti a 300 millió eurót a korábbi 250 millió euró feletti várakozással szemben.

A vállalat továbbra is arra számít, hogy a 2026-os pénzügyi évben nettó mintegy 250 új Pepco üzletet nyit.

Erős negyedévet zárt a cég

A Dealz nélküli működés alapján a Pepco Group 2026 harmadik negyedévében 1,089 milliárd eurós bevételt ért el, ami változatlan árfolyamon számolva 8,5 százalékos éves növekedést jelent.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hasonló üzletek árbevétele (LFL) 4,2 százalékkal nőtt, az FMCG-termékek nélkül számított növekedés pedig 5,4 százalékos volt. A vállalat szerint az eredményt az új termékkategóriák kedvező fogadtatása, valamint az erős árverseny-központú stratégia támogatta. A legerősebb teljesítményt Nyugat-Európa mutatta, ahol az FMCG nélküli összehasonlítható árbevétel 15 százalékkal emelkedett. A közép-kelet-európai régiókban egyaránt 3,6 százalékos növekedést mértek.

A Pepco tovább bővítette hálózatát is: a harmadik negyedévben nettó 74 új üzlet nyílt, így a periódus végére összesen 4151 Pepco-egység működött.

Részvény-visszavásárlással is készül a vállalat

A Pepco Group közben folytatja a korábban bejelentett, legfeljebb 400 millió eurós tender alapú részvény-visszavásárlási programját is, amely várhatóan még a 2026-os pénzügyi évben lezárul. A vállalat szerint a program finanszírozása a meglévő készpénzállomány és mérsékelt új külső finanszírozás kombinációjából történik, miközben a tőkeáttétel az elfogadható céltartományon belül marad.

Stephan Borchert, a Pepco Group vezérigazgatója szerint a Dealz értékesítése a vállalat stratégiai átalakításának utolsó lépése volt. „Egyszerűbb struktúrával, erős pénzáramlással és a Pepco márka mögött álló egyértelmű lendülettel magabiztosan tekintünk előre a további nyereséges növekedés és a részvényesi hozamok növelése felé” – fogalmazott a vezérigazgató.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #diszkont #kiskereskedelem #bevétel #vállalat #részvény #eladás #lengyelország #boltlánc #pepco #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:30
10:14
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2
2 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
1 hónapja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
2 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
5
1 hónapja
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 10:03
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:30
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Agrárszektor  |  2026. július 13. 10:32
Döbbenetes fordulat a világpiacon: árzuhanás jöhet ennél a terméknél