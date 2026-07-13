Most közölte a Pepco, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc

Eladta a Dealz lengyelországi üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását. A vállalat a jövőben kizárólag a Pepco diszkontláncra koncentrál, amely a menedzsment szerint magasabb növekedési lehetőségeket és javuló jövedelmezőséget kínál. Az átalakítás után a cég megemelte 2026-os várakozásait is: nagyobb árrést, erősebb EBITDA-növekedést és magasabb szabad cash flow-t vár.

A Pepco Group megállapodott a Dealz Poland értékesítéséről, ezzel lezárja a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelméből való kivonulását. A tranzakció után a vállalat teljes egészében a Pepco márkára és annak ruházati, illetve általános árucikk-kínálatára koncentrál, egyszerűbb szervezeti struktúrával és magasabb jövedelmezőséggel számol - közölte a cég.

A cég 2026. június 3-án jelentette be, hogy eladta a Dealz Poland üzletág 100 százalékát a Modella Capital nevű, európai kiskereskedelmi befektetésekre szakosodott társaságnak. Az értékesítés névleges, 1 zlotys vételár mellett történt, a tranzakció lezárásához szükséges versenyjogi jóváhagyást a vevő már megszerezte.

A lépéssel a Pepco Group végleg lezárja FMCG-üzletágainak leépítését: a vállalat korábban, 2025 júniusában a brit Poundlandet is értékesítette. A menedzsment szerint az átalakítás célja, hogy a csoport egy kizárólag Pepco-központú vállalattá váljon, amely a magasabb növekedési potenciállal és nagyobb árréssel rendelkező ruházati és általános árucikk-piacokra összpontosít.

Javuló kilátásokat vár a Dealz eladása után a Pepco

A Dealz kivonása után a vállalat javította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó várakozásait. A Pepco Group szerint az egyszerűbb struktúra és a magasabb árrésű üzleti modell kedvezően hat majd az eredményességre.

A bruttó árrés várhatóan 51 százalék körül alakulhat, szemben a korábban várt legalább 49,4 százalékkal. Az EBITDA növekedése a tíz százalékos tartomány közepén lehet a korábban jelzett alacsony kétszámjegyű növekedés helyett, míg a tőkeáttétel nélküli szabad cash flow elérheti a 300 millió eurót a korábbi 250 millió euró feletti várakozással szemben.

A vállalat továbbra is arra számít, hogy a 2026-os pénzügyi évben nettó mintegy 250 új Pepco üzletet nyit.

Erős negyedévet zárt a cég

A Dealz nélküli működés alapján a Pepco Group 2026 harmadik negyedévében 1,089 milliárd eurós bevételt ért el, ami változatlan árfolyamon számolva 8,5 százalékos éves növekedést jelent.

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A hasonló üzletek árbevétele (LFL) 4,2 százalékkal nőtt, az FMCG-termékek nélkül számított növekedés pedig 5,4 százalékos volt. A vállalat szerint az eredményt az új termékkategóriák kedvező fogadtatása, valamint az erős árverseny-központú stratégia támogatta. A legerősebb teljesítményt Nyugat-Európa mutatta, ahol az FMCG nélküli összehasonlítható árbevétel 15 százalékkal emelkedett. A közép-kelet-európai régiókban egyaránt 3,6 százalékos növekedést mértek.

A Pepco tovább bővítette hálózatát is: a harmadik negyedévben nettó 74 új üzlet nyílt, így a periódus végére összesen 4151 Pepco-egység működött.

Részvény-visszavásárlással is készül a vállalat

A Pepco Group közben folytatja a korábban bejelentett, legfeljebb 400 millió eurós tender alapú részvény-visszavásárlási programját is, amely várhatóan még a 2026-os pénzügyi évben lezárul. A vállalat szerint a program finanszírozása a meglévő készpénzállomány és mérsékelt új külső finanszírozás kombinációjából történik, miközben a tőkeáttétel az elfogadható céltartományon belül marad.

Stephan Borchert, a Pepco Group vezérigazgatója szerint a Dealz értékesítése a vállalat stratégiai átalakításának utolsó lépése volt. „Egyszerűbb struktúrával, erős pénzáramlással és a Pepco márka mögött álló egyértelmű lendülettel magabiztosan tekintünk előre a további nyereséges növekedés és a részvényesi hozamok növelése felé” – fogalmazott a vezérigazgató.