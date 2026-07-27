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Utazás

Tömegesen hagyják ott Ferihegyet a magyarok: ebből a fővárosból repül most mindenki potom pénzért

Pénzcentrum
2026. július 27. 16:29

A magyar utazók egyre rugalmasabbak a nyári szabadságuk megtervezésekor, az Invia adatai alapján ugyanis meredeken nő a határon túli – például a pozsonyi és a bécsi –, valamint a vidéki repülőterekről induló utazások száma. A döntést elsősorban az árkülönbségek, a szélesebb kínálat és a kényelem motiválja, így a budapesti indulás mind gyakrabban szorul háttérbe a kedvezőbb alternatívákkal szemben.

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A repülési statisztikák legkiemelkedőbb szereplője a régióban jelenleg Pozsony, ahonnan a foglalások egy év alatt 128 százalékkal ugrottak meg. Ennek hátterében elsősorban az árérzékenység áll, hiszen a szlovák fővárosból induló utazások átlagosan 14 százalékkal olcsóbbak a hasonló budapesti utaknál. Bécs eközben továbbra is stabil és bevált alternatíva a magyarok számára, amit a 13 százalékos éves növekedés is mutat.

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Az osztrák főváros repülőterét különösen a családok választják szívesen, mégpedig az ott elérhető német és osztrák utazásszervezők szélesebb kínálata miatt. A szomszédos országok repülőtereinek vonzerejét a kedvező ajánlatok mellett a megközelíthetőség is növeli, hiszen a Budapestet a nyugati határral összekötő M1-es autópálya állapota miatt sok nyugat-magyarországi utazó számára egyszerűbb és logikusabb Bécs vagy Pozsony felé venni az irányt.

A külföldi opciók mellett a hazai regionális légi közlekedés is erősödik, és valós alternatívát nyújt a fővárossal szemben. A Hévíz-Balaton repülőtér idén indított először charterjáratokat a török riviérára, amelyekre azonnali és komoly kereslet mutatkozott, elsősorban a családok és a párok részéről. Debrecenből a teljes éves, csaknem 8 százalékos növekedés mellett a last minute foglalások száma ugrott meg látványosan, mintegy 50 százalékkal.

Az idei szezont a piac kettőssége jellemezte, az erős előfoglalási időszak mellett ugyanis reneszánszát éli a last minute utazás is. Szokodi Béla, az Invia kereskedelmi és termékmenedzsere szerint az utóbbi időszak nemzetközi eseményei, különösen a közel-keleti helyzet ráébresztették az utazókat arra, hogy a szervezett utazási csomagok nyújtják a legnagyobb biztonságot. A konfliktusok idején az utazási irodával utazók ugyanis jóval átfogóbb segítséget kaptak a hazaszállítások során, mint azok, akik saját maguknak szervezték meg az útjukat.

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Az utazók körében a legnépszerűbb last minute úti célok mind a budapesti, mind a regionális indulások esetében Törökország, Egyiptom, Spanyolország és Görögország maradtak. Az egész éves foglalásokat tekintve ugyanakkor megnőtt az igény a hosszú távú utazások iránt, így a közvetlen járatokkal is elérhető Dominikai Köztársaság és a Maldív-szigetek is a legkeresettebb célállomások közé tartoznak.

A regionális és a szomszédos repülőterek térnyerése nem átmeneti jelenség, hanem tartós szemléletváltás eredménye. Szokodi Béla hangsúlyozta, hogy a magyar utazók rendkivül pragmatikusak, és tudatosan élnek az uniós szabad mozgás nyújtotta lehetőségekkel. Ha egy határon túli vagy vidéki repülőtér könnyen megközelíthető, ráadásul kedvezőbb árakat vagy jobb választékot kínál, akkor egyre többen döntenek úgy, hogy nem a fővárosból indulva kezdik meg a nyaralásukat.
Címlapkép: Getty Images
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