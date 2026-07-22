Az egyre pusztítóbb nyári hőhullámok miatt történelmi robbanás előtt áll az európai klímapiac.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik. A Financial Times szerint a hazai termelők akár 160 milliárd forintos bevételkieséssel is szembesülhetnek, miközben a nemzetközi gabonapiacon továbbra is nyomott árak nehezítik a helyzetüket.
Az extrém hőség miatt összesen mintegy 725 milliárd forintnyi kár érheti az európai gabonatermelést, és Magyarország a legnagyobb vesztesek közé tartozhat – írja a Financial Times a gabonapiaci előrejelzések alapján. A legnagyobb veszteség Franciaországot érheti. A 40 Celsius fokot is meghaladó hőhullámok következtében a várakozások szerint 4,1 millió tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió euró, vagyis hozzávetőleg 322 milliárd forint bevételkiesést jelenthet a termelőknek.
Magyarország helyzete sem kedvező. Az európai gabonakereskedők szövetsége, a Coceral 2,4 millió tonnával csökkentette a hazai gabonatermelésre vonatkozó előrejelzését a rendkívüli hőség okozta károk miatt.
Ez hozzávetőleg 444 millió eurós, vagyis mintegy 160 milliárd forintos kiesést jelenthet a magyar gabonatermelés számára. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Financial Times szerint a gazdák nem számíthatnak arra, hogy a kisebb termés miatt magasabb árakon tudják értékesíteni a gabonát. Az olcsó fekete-tengeri export ugyanis továbbra is lefelé nyomja a piaci árakat.
Nemcsak Magyarországon romlottak a kilátások. Spanyolországban 1,4 millió tonnával csökkentették a gabonatermés előrejelzését, ami 276 millió eurós veszteséget jelenthet. Hasonló mértékű terméskieséssel számolnak Németországban is. A kukoricatermesztők helyzete sem kedvező: az előrejelzések szerint Európában és az Egyesült Királyságban összesen 4,5 millió tonnával kevesebb kukorica teremhet az idei szezonban.
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