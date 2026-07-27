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Otthon

Csőgörény-maffiát fülelt le a rendőrség: botrányosan túlszámlázták a duguláselhárítást, több mint 200 károsult lehet

Pénzcentrum
2026. július 27. 20:13

Július elején nyomozók fogtak el három duguláselhárítót, akik a gyanú szerint a szolgáltatás árának többszörösét számlázták ki. Volt, ahol 600 ezer forintot kértek a munkáért - derül ki az RTL riportjából. 

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A három gyanúsított elfogásakor 35 esetről tudtak a nyomozók, azóta azonban a rendőrségi felhívásra közel 200 további lehetséges károsult jelentkezett. A csalással gyanúsított banda tagjait július elején letartóztatták, de a másodfokú bíróság a múlt héten szabadlábra helyezte őket.

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A RTL szerint több mint 200 károsultja lehet az ügynek:
Címlapkép: Getty Images
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