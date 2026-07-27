Csőgörény-maffiát fülelt le a rendőrség: botrányosan túlszámlázták a duguláselhárítást, több mint 200 károsult lehet

Július elején nyomozók fogtak el három duguláselhárítót, akik a gyanú szerint a szolgáltatás árának többszörösét számlázták ki. Volt, ahol 600 ezer forintot kértek a munkáért - derül ki az RTL riportjából.

A három gyanúsított elfogásakor 35 esetről tudtak a nyomozók, azóta azonban a rendőrségi felhívásra közel 200 további lehetséges károsult jelentkezett. A csalással gyanúsított banda tagjait július elején letartóztatták, de a másodfokú bíróság a múlt héten szabadlábra helyezte őket.

A RTL szerint több mint 200 károsultja lehet az ügynek: