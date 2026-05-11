Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé

Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak. A balatoni vendéglátóhelyek piacán a néhány tízmilliótól a több százmillió forintos árakig nagyon széles a kínálat, ami azt is bemutatja, hogy változott tavaly óta a vendéglátóhelyek ára.

Nagyjából 30-40 millió forintos árszintről indulnak idén a Balaton déli partján a kisebb, vízközeli büfék. Siófokon a négyzetméterár elérheti akár az 1,2 millió forintot is, míg a kisebb településeken inkább 700-900 ezer forintos árszintek jellemzők. Egy év alatt a hazai vendéglátóhelyek átlagos hirdetési négyzetméterára mindössze 4 százalékkal emelkedett, jóllehet itt a szűkebb kínálat miatt az átlagár a lakáspiachoz képest sokkal hektikusabban mozog.– derül ki a zenga.hu elemzéséből

A vendéglátóhelyeknél azonban nem ugyanaz határozza meg az értéket, mint egy lakásnál. Mivel ez minden esetben egy befektetési termék, így az elsődleges szempont, hogy mennyi pénzt lehet kitermelni vele a szezonban, és ez hosszabb távon milyen megtérülést eredményez. Egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét tehát a várható bevétel és a hozam határozza meg – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ezek alapján a Balatonnál a 60-80 millió forintos sávban már jelentősen szélesedik a választék. Ennyiért már nemcsak az egyszerű strandbüfék jelennek meg, hanem olyan vendéglátóhelyek is, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel, sőt néha lakórésszel együtt kerülnek piacra.

Balatonlellén például kevesebb mint 90 millió forintért kínálnak egy közvetlen vízparti, 133 négyzetméteres egységet, amelynek tetőterében egy teljes értékű lakást is kialakítottak, így a tulajdonos akár ott is élhet, ahol a vállalkozását működteti.

A nagyobb éttermeknél viszont már egészen mások a számok. Egy siófoki, 90 fő befogadására alkalmas étteremért – a parttól valamivel távolabb – 140 millió forintot kérnek. A szálláshely-szolgáltatással kombinált nagyobb egységeknél pedig a több százmilliós árszint sem ritka.

A Balaton északi partja sem olcsóbb, ott szintén 40 millió forint környékén indul a kisebb büfék ára, de ezért néha csak az üzemeltetési jogot és a berendezést kapja meg a vevő, magát az ingatlant nem – tette hozzá Futó Péter.

Balatongyörökön, Alsóörsön vagy Balatonedericsen 50-60 millió forintért már klasszikus strandbüféket is találni, a tradicionális csárdák ára azonban könnyen néhány százmillió forintra emelkedik.

Vendéglátóhelyek hirdetési átlagára/Forrás:Zenga.hu

A lakáspiachoz hasonlóan pedig a prémium balatoni lokációk itt is külön kategóriát képviselnek. Tihanyban vagy Balatonfüreden ma már a kisebb alapterületű vendéglátóhelyekért is százmilliós összegeket kérnek. Itt az elhelyezkedés szinte mindent felülír, a stabil turistaforgalom és a fizetőképes vendégkör ugyanis nagyon felhajtja az árakat.

A Velencei-tónál jóval kisebb a kínálat, de az árak ott sem alacsonyabbak, a jelenleg elérhető egységeket szintén 100 millió forint felett hirdetik.

A tavaktól távolabbi kistelepüléseken ugyanakkor egészen más világ fogadja a vevőket. Egyes kisvárosokban már 15-20 millió forintért is lehet bisztrót vagy kisebb éttermet találni, míg a borozó, söröző és büfé kategóriában 10 millió forint körül indul az érdemi választék. A cukrászdák és presszók piaca ennél jóval szűkebb, de elhelyezkedéstől függően itt is tízmilliótól a több százmillióig szóródnak az árak.

Ha tehát a legközelebbi nyaralásod alatt éppen egy büfé előtt állsz majd sorban, érdemes elgondolkodnod azon, hogy a lángos ára mennyire tükrözi az adott egység elhelyezkedést és a mögöttes vendéglátóhely értékét.