2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Somodi János, a balatonmáriafürdői Floria Fagyizó fagylaltmestere és a világbajnoki döntős sütőtökös mandula fagylalt dióvariációkkal.
Otthon

Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé

Pénzcentrum
2026. május 11. 12:04

Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak. A balatoni vendéglátóhelyek piacán a néhány tízmilliótól a több százmillió forintos árakig nagyon széles a kínálat, ami azt is bemutatja, hogy változott tavaly óta a vendéglátóhelyek ára.

Nagyjából 30-40 millió forintos árszintről indulnak idén a Balaton déli partján a kisebb, vízközeli büfék. Siófokon a négyzetméterár elérheti akár az 1,2 millió forintot is, míg a kisebb településeken inkább 700-900 ezer forintos árszintek jellemzők. Egy év alatt a hazai vendéglátóhelyek átlagos hirdetési négyzetméterára mindössze 4 százalékkal emelkedett, jóllehet itt a szűkebb kínálat miatt az átlagár a lakáspiachoz képest sokkal hektikusabban mozog.– derül ki a zenga.hu elemzéséből

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vendéglátóhelyeknél azonban nem ugyanaz határozza meg az értéket, mint egy lakásnál. Mivel ez minden esetben egy befektetési termék, így az elsődleges szempont, hogy mennyi pénzt lehet kitermelni vele a szezonban, és ez hosszabb távon milyen megtérülést eredményez. Egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét tehát a várható bevétel és a hozam határozza meg – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ezek alapján a Balatonnál a 60-80 millió forintos sávban már jelentősen szélesedik a választék. Ennyiért már nemcsak az egyszerű strandbüfék jelennek meg, hanem olyan vendéglátóhelyek is, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel, sőt néha lakórésszel együtt kerülnek piacra.

Balatonlellén például kevesebb mint 90 millió forintért kínálnak egy közvetlen vízparti, 133 négyzetméteres egységet, amelynek tetőterében egy teljes értékű lakást is kialakítottak, így a tulajdonos akár ott is élhet, ahol a vállalkozását működteti.

A nagyobb éttermeknél viszont már egészen mások a számok. Egy siófoki, 90 fő befogadására alkalmas étteremért – a parttól valamivel távolabb – 140 millió forintot kérnek. A szálláshely-szolgáltatással kombinált nagyobb egységeknél pedig a több százmilliós árszint sem ritka.

Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása
EZ IS ÉRDEKELHET
Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.

A Balaton északi partja sem olcsóbb, ott szintén 40 millió forint környékén indul a kisebb büfék ára, de ezért néha csak az üzemeltetési jogot és a berendezést kapja meg a vevő, magát az ingatlant nem – tette hozzá Futó Péter.

Balatongyörökön, Alsóörsön vagy Balatonedericsen 50-60 millió forintért már klasszikus strandbüféket is találni, a tradicionális csárdák ára azonban könnyen néhány százmillió forintra emelkedik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Vendéglátóhelyek hirdetési átlagára/Forrás:Zenga.huVendéglátóhelyek hirdetési átlagára/Forrás:Zenga.hu

A lakáspiachoz hasonlóan pedig a prémium balatoni lokációk itt is külön kategóriát képviselnek. Tihanyban vagy Balatonfüreden ma már a kisebb alapterületű vendéglátóhelyekért is százmilliós összegeket kérnek. Itt az elhelyezkedés szinte mindent felülír, a stabil turistaforgalom és a fizetőképes vendégkör ugyanis nagyon felhajtja az árakat.

A Velencei-tónál jóval kisebb a kínálat, de az árak ott sem alacsonyabbak, a jelenleg elérhető egységeket szintén 100 millió forint felett hirdetik.

A tavaktól távolabbi kistelepüléseken ugyanakkor egészen más világ fogadja a vevőket. Egyes kisvárosokban már 15-20 millió forintért is lehet bisztrót vagy kisebb éttermet találni, míg a borozó, söröző és büfé kategóriában 10 millió forint körül indul az érdemi választék. A cukrászdák és presszók piaca ennél jóval szűkebb, de elhelyezkedéstől függően itt is tízmilliótól a több százmillióig szóródnak az árak.

Ha tehát a legközelebbi nyaralásod alatt éppen egy büfé előtt állsz majd sorban, érdemes elgondolkodnod azon, hogy a lángos ára mennyire tükrözi az adott egység elhelyezkedést és a mögöttes vendéglátóhely értékét.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #befektetés #Balaton #turizmus #árak #vendéglátás #büfé #ingatlanpiac #vendéglátóhely #négyzetméterár #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:52
12:42
12:33
12:26
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 11.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
2026. május 11.
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
4 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
4 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
4
5 napja
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
5
4 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 12:27
Jön a nagy eső, elmossa az egész országot: készülthetünk az ítéletidőre
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!