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Kvíz

Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!

Pénzcentrum
2026. július 27. 18:03

A saját névnapjukat, esetleg családtagokét, barátokét sokan meg tudják jegyezni. Vannak nevezetes napok is, mint a Márton-nap vagy a Luca-nap, amikre a hozzájut köthető szokások miatt emlékezhetünk. Egyeseknek viszont olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk. Te mennyire ismered a naptárat és az egymást követő névnapokat? Derítsd ki a mai kvíz során!

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Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Mikor van Bálint-nap?
december 31-én
február 14-én
április 24-én
március 15-én
2/10 kérdés
Melyik névnap nem a szenteste és karácsony napjaira, december 24-re, 25-re, vagy 26-ra esik?
István
Éva
Fruzsina
Ádám
3/10 kérdés
Hogy követik egymást a naptárban a fagyosszentek?
Szervác, Pongrác, Bonifác
Pongrác, Szervác, Bonifác
Pongrác, Bonifác, Szervác
Bonifác, Pongrác, Szervác
4/10 kérdés
Mikor van a nevezetes Szent Iván-éjjele, mely egyben Iván-névnap?
február 29-e
június 24-e
augusztus 20-a
október 31-e
5/10 kérdés
Mikor van hagyományosan Katalin-névnap?
december 4.
október 1.
február 19.
november 25.
6/10 kérdés
Mikor van Anna-nap?
október 21-én
szeptember 8-án
augusztus 31-én
július 26-án
7/10 kérdés
Mikor van Márton-nap?
november 11.
december 6.
február 24.
szeptember 29.
8/10 kérdés
Maradjunk az M-nél. Mikor van Medárd napja?
augusztus 10-én
május 9-én
szeptember 5-én
június 8-án
9/10 kérdés
Mikor van Piroska névnap?
december 13.
február 19.
november 19.
január 18.
10/10 kérdés
Melyik három névnap követi egymást március 18-án, 19-én és 21-én?
János, Péter, Pál
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Sándor, József, Benedek
Ábrahám, Izsák, Jákob
Címlapkép: Getty Images
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tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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