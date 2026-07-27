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A saját névnapjukat, esetleg családtagokét, barátokét sokan meg tudják jegyezni. Vannak nevezetes napok is, mint a Márton-nap vagy a Luca-nap, amikre a hozzájut köthető szokások miatt emlékezhetünk. Egyeseknek viszont olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk. Te mennyire ismered a naptárat és az egymást követő névnapokat? Derítsd ki a mai kvíz során!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Mikor van Bálint-nap? december 31-én február 14-én április 24-én március 15-én Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik névnap nem a szenteste és karácsony napjaira, december 24-re, 25-re, vagy 26-ra esik? István Éva Fruzsina Ádám Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy követik egymást a naptárban a fagyosszentek? Szervác, Pongrác, Bonifác Pongrác, Szervác, Bonifác Pongrác, Bonifác, Szervác Bonifác, Pongrác, Szervác Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor van a nevezetes Szent Iván-éjjele, mely egyben Iván-névnap? február 29-e június 24-e augusztus 20-a október 31-e Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor van hagyományosan Katalin-névnap? december 4. október 1. február 19. november 25. Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor van Anna-nap? október 21-én szeptember 8-án augusztus 31-én július 26-án Következő kérdés 7/10 kérdés Mikor van Márton-nap? november 11. december 6. február 24. szeptember 29. Következő kérdés 8/10 kérdés Maradjunk az M-nél. Mikor van Medárd napja? augusztus 10-én május 9-én szeptember 5-én június 8-án Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor van Piroska névnap? december 13. február 19. november 19. január 18. Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik három névnap követi egymást március 18-án, 19-én és 21-én? János, Péter, Pál Gáspár, Menyhért, Boldizsár Sándor, József, Benedek Ábrahám, Izsák, Jákob Eredmények

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