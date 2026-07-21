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Vásárlás

Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe

Pénzcentrum
2026. július 21. 11:14

A dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben, általában előzetes bejelentés nélkül. Ez más termékek áraira is igaz, csakhogy amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026 júliusától is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak júliustól.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2026. július 15-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

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A SZTFH július 15-én frissített listája szerint július 1-jétől több ütemben (legutóbb július 16-tól) emelkedett 48 cigaretta és 46 szivar és szivarka, valamint 32 féle fogyasztási dohány ára is. Drágult továbbá 3 zárjegyes egyéb nikotinos termék és 8 dohányzási célú gyógynövénytermék is.

A július 1-je óta megdrágult 48 cigaretta és az új kiskereskedelmi ár a következő:

  • Chesterfield Blue 100's - ECS --- 2590 Ft
  • Chesterfield Silver 100's - ECS --- 2590 Ft
  • Marlboro Gold Micro - ECS --- 2740 Ft
  • Chesterfield blue - ECS --- 2590 Ft
  • Chesterfield silver - ECS --- 2590 Ft
  • Eve sunflower - ECS --- 2760 Ft
  • Marlboro red 100's  - ECS --- 2770 Ft
  • Marlboro red - ECS --- 2750 Ft
  • Marlboro red soft - ECS --- 2690 Ft
  • Marlboro advance blue - ECS --- 2680 Ft
  • Marlboro fine touch - ECS --- 2740 Ft
  • Marlboro gold 100's - ECS --- 2770 Ft
  • Marlboro gold - ECS --- 2750 Ft
  • Marlboro gold soft - ECS --- 2690 Ft
  • Marlboro silver blue - ECS --- 2750 Ft
  • Marlboro core touch - ECS --- 2740 Ft
  • Marlboro touch - ECS --- 2740 Ft
  • Multifilter blue 100's - ECS --- 2690 Ft
  • Multifilter blue - ECS --- 2680 Ft
  • Multifilter classic blue - ECS --- 2680 Ft
  • Multifilter classic red - ECS --- 2680 Ft
  • Multifilter classic yellow - ECS --- 2680 Ft
  • Multifilter red 100's - ECS --- 2690 Ft
  • Multifilter white - ECS --- 2680 Ft
  • Multifilter yellow 100's - ECS --- 2690 Ft
  • Multifilter yellow - ECS --- 2680 Ft
  • Multisense lily micro - ECS --- 2680 Ft
  • Philip Morris blue 100's - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris blue - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris blue micro - ECS --- 2580 Ft
  • Philip Morris pink micro - ECS --- 2580 Ft
  • Philip Morris red - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris royal - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris white - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris yellow 100's - ECS --- 2640 Ft
  • Philip Morris yellow - ECS --- 2640 Ft
  • Rgd blue - ECS --- 2590 Ft
  • Rgd blue micro - ECS --- 2590 Ft
  • Rgd pink micro - ECS --- 2590 Ft
  • Virginia S. beryl - ECS --- 2710 Ft
  • Marlboro crafted red - ECS --- 2640 Ft
  • Marlboro crafted gold - ECS --- 2640 Ft
  • ROTHMANS OF LONDON RED ECS --- 2150 Ft
  • ROTHMANS OF LONDON BLUE ECS --- 2150 Ft
  • ROTHMANS OF LONDON WHITE ECS --- 2150 Ft
  • Austin Ssl-line White --- 2120 Ft
  • ROTHMANS -> KENT RED ECS --- 2150 Ft
  • ROTHMANS -> KENT SILVER ECS --- 2150 Ft
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Egyéb dohánytermékek drágulása

A július 1. óta drágult 46 szivar és szivarka és az új kiskereskedelmi ár a következő:

  • Flor de Selva Robusto Natural --- 3300 Ft
  • Alec Bradley Black Market Hond.Toro --- 2900 Ft
  • Oscar V 2012 Robusto round connecticut --- 3500 Ft
  • Oscar V 2012 Toro round corojo --- 4000 Ft
  • The Oscar Sixty Habano --- 5000 Ft
  • Santa Clara 1830 Chicos Original’10 --- 2500 Ft
  • Santa Clara 1830 Chicos Yellow’10 --- 2500 Ft
  • Bentley White Corona --- 7000 Ft
  • Bentley White Belicoso --- 8000 Ft
  • Bentley White Churchill --- 8500 Ft
  • Jockey Red --- 840 Ft
  • Jockey Blue --- 840 Ft
  • Jockey Green --- 840 Ft
  • Hiram & Solomon Revival Toro --- 3600 Ft
  • Casa de Torres Robusto --- 3500 Ft
  • Joya De Nic. Robusto Sampler 6 --- 19000 Ft
  • Casdagli Pony Express --- 8000 Ft
  • Casdagli Traditional Super Belicoso --- 7500 Ft
  • Casdagli Traditional Robusto --- 6000 Ft
  • Karen Berger Don Kiki Barber Pole Gordo --- 3300 Ft
  • Karen Berger Don Kiki Sampler 4 --- 9900 Ft
  • Eiroa Classic --- 10000 Ft
  • Barreda O21 Toro --- 2700 Ft
  • Casdagli Cigars Traditional Line Double Corona --- 8000 Ft
  • Artista Falu Broadleaf BP Toro --- 3500 Ft
  • Macanudo  Inspirado Orange Gigante --- 2200 Ft
  • Lampert Ocean Breeze Toro --- 3500 Ft
  • Tatuaje Fausto Ft 127 Rob. --- 2500 Ft
  • Macanudo Estate Reserve  Churchill --- 45000 Ft
  • Aladino Rothschild Sampler --- 10000 Ft
  • Guantanamera Cristales 5 --- 4900 Ft
  • Rocky Patel Emerald Toro --- 5200 Ft
  • Barreda Cocktail Toro BOX5 --- 5900 Ft
  • Barreda Cocktail Toro --- 1300 Ft
  • Artista Buffalo Ten Conn. Toro --- 1990 Ft
  • Artista Buffalo Ten Maduro Toro --- 1990 Ft
  • Artista Buffalo Ten Natural Toro --- 1990 Ft
  • Condega Robusto Fresh Pack4 --- 8500 Ft
  • Condega Kraken Míticos --- 1700 Ft
  • Condega Umnum Hurakan --- 1300 Ft
  • Condega Umnum Jumbo --- 1700 Ft
  • Davidoff Puro Dominicano Short Robusto(5szál) --- 66000 Ft
  • Davidoff Puro Dominicano Perfecto(5szál) --- 82500 Ft
  • Davidoff Puro Dominicano Corona Larga(5szál) --- 77500 Ft
  • Zino Honduras Toro(5szál) --- 29000 Ft
  • Zino Honduras Robusto(5szál) --- 27500 Ft

A július 1. óta drágult fogyasztási dohányok:

  • Austin Volume 30g ECS TT --- 2260 Ft
  • PEGASUS BLUE PIPDOH50G --- 3650 Ft
  • Austin Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft
  • Austin Blue SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft
  • Austin Extra SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft
  • Billiard 40g ECS TT --- 2970 Ft
  • Billiard Blue 40g ECS TT --- 2970 Ft
  • Primus Original 40g ECS TT --- 2990 Ft
  • Primus Original Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft
  • HUNGÁRIA PIROS CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft
  • MATRIX YELLOWLINE  EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
  • SLÁGER CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft
  • SLÁGER KÉK XXL CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
  • SLÁGER KÉK XXL CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
  • FESTIVAL RED CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft
  • FESTIVAL EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
  • FESTIVAL EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
  • HUNGÁRIA PIROS CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft
  • HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft
  • HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft
  • HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3950 Ft
  • MATRIX BLUELINE EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
  • MATRIX YELLOWLINE  EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3100 Ft
  • Hamilton Blue 30g ECS TT --- 2340 Ft
  • Hamilton Blue SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft
  • Hamilton Silver 30g ECS TT --- 2340 Ft
  • Hamilton Silver SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft
  • THE KING BLUE CIGDOH30G --- 2430 Ft
  • THE KING BLUE CIGDOH50G --- 4050 Ft
  • Austin Star Blue 50g --- 3699 Ft
  • Austin Star Blue 30g --- 2230 Ft
  • Winston Silver 50g ECS --- 3749 Ft

A július 1-je óta dráguló zárjegyes dohányzási célú gyógynövénytermék:

  • iSENZIA Forest Purple 20 --- 1800 Ft
  • iSENZIA Coral 20 --- 1800 Ft
  • iSENZIA Yellow 20 --- 1800 Ft
  • iSENZIA Polar Green 20 --- 1800 Ft
  • iSENZIA Ice Blue 20 --- 1800 Ft
  • iSENZIA Polar Purple 20 --- 1700 Ft
  • VEO RUBY CLICK --- 1800 Ft
  • VEO TROPICAL TWIST --- 1800 Ft

Egyéb nikotinos termékek:

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A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

  1. A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
  2. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
  3. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e. 

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH.

A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
Címlapkép: Getty Images
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