Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe

A dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben, általában előzetes bejelentés nélkül. Ez más termékek áraira is igaz, csakhogy amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026 júliusától is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak júliustól.

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2026. július 15-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

A SZTFH július 15-én frissített listája szerint július 1-jétől több ütemben (legutóbb július 16-tól) emelkedett 48 cigaretta és 46 szivar és szivarka, valamint 32 féle fogyasztási dohány ára is. Drágult továbbá 3 zárjegyes egyéb nikotinos termék és 8 dohányzási célú gyógynövénytermék is.

A július 1-je óta megdrágult 48 cigaretta és az új kiskereskedelmi ár a következő:

Chesterfield Blue 100's - ECS --- 2590 Ft

Chesterfield Silver 100's - ECS --- 2590 Ft

Marlboro Gold Micro - ECS --- 2740 Ft

Chesterfield blue - ECS --- 2590 Ft

Chesterfield silver - ECS --- 2590 Ft

Eve sunflower - ECS --- 2760 Ft

Marlboro red 100's - ECS --- 2770 Ft

Marlboro red - ECS --- 2750 Ft

Marlboro red soft - ECS --- 2690 Ft

Marlboro advance blue - ECS --- 2680 Ft

Marlboro fine touch - ECS --- 2740 Ft

Marlboro gold 100's - ECS --- 2770 Ft

Marlboro gold - ECS --- 2750 Ft

Marlboro gold soft - ECS --- 2690 Ft

Marlboro silver blue - ECS --- 2750 Ft

Marlboro core touch - ECS --- 2740 Ft

Marlboro touch - ECS --- 2740 Ft

Multifilter blue 100's - ECS --- 2690 Ft

Multifilter blue - ECS --- 2680 Ft

Multifilter classic blue - ECS --- 2680 Ft

Multifilter classic red - ECS --- 2680 Ft

Multifilter classic yellow - ECS --- 2680 Ft

Multifilter red 100's - ECS --- 2690 Ft

Multifilter white - ECS --- 2680 Ft

Multifilter yellow 100's - ECS --- 2690 Ft

Multifilter yellow - ECS --- 2680 Ft

Multisense lily micro - ECS --- 2680 Ft

Philip Morris blue 100's - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris blue - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris blue micro - ECS --- 2580 Ft

Philip Morris pink micro - ECS --- 2580 Ft

Philip Morris red - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris royal - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris white - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris yellow 100's - ECS --- 2640 Ft

Philip Morris yellow - ECS --- 2640 Ft

Rgd blue - ECS --- 2590 Ft

Rgd blue micro - ECS --- 2590 Ft

Rgd pink micro - ECS --- 2590 Ft

Virginia S. beryl - ECS --- 2710 Ft

Marlboro crafted red - ECS --- 2640 Ft

Marlboro crafted gold - ECS --- 2640 Ft

ROTHMANS OF LONDON RED ECS --- 2150 Ft

ROTHMANS OF LONDON BLUE ECS --- 2150 Ft

ROTHMANS OF LONDON WHITE ECS --- 2150 Ft

Austin Ssl-line White --- 2120 Ft

ROTHMANS -> KENT RED ECS --- 2150 Ft

ROTHMANS -> KENT SILVER ECS --- 2150 Ft

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Egyéb dohánytermékek drágulása

A július 1. óta drágult 46 szivar és szivarka és az új kiskereskedelmi ár a következő:

Flor de Selva Robusto Natural --- 3300 Ft

Alec Bradley Black Market Hond.Toro --- 2900 Ft

Oscar V 2012 Robusto round connecticut --- 3500 Ft

Oscar V 2012 Toro round corojo --- 4000 Ft

The Oscar Sixty Habano --- 5000 Ft

Santa Clara 1830 Chicos Original’10 --- 2500 Ft

Santa Clara 1830 Chicos Yellow’10 --- 2500 Ft

Bentley White Corona --- 7000 Ft

Bentley White Belicoso --- 8000 Ft

Bentley White Churchill --- 8500 Ft

Jockey Red --- 840 Ft

Jockey Blue --- 840 Ft

Jockey Green --- 840 Ft

Hiram & Solomon Revival Toro --- 3600 Ft

Casa de Torres Robusto --- 3500 Ft

Joya De Nic. Robusto Sampler 6 --- 19000 Ft

Casdagli Pony Express --- 8000 Ft

Casdagli Traditional Super Belicoso --- 7500 Ft

Casdagli Traditional Robusto --- 6000 Ft

Karen Berger Don Kiki Barber Pole Gordo --- 3300 Ft

Karen Berger Don Kiki Sampler 4 --- 9900 Ft

Eiroa Classic --- 10000 Ft

Barreda O21 Toro --- 2700 Ft

Casdagli Cigars Traditional Line Double Corona --- 8000 Ft

Artista Falu Broadleaf BP Toro --- 3500 Ft

Macanudo Inspirado Orange Gigante --- 2200 Ft

Lampert Ocean Breeze Toro --- 3500 Ft

Tatuaje Fausto Ft 127 Rob. --- 2500 Ft

Macanudo Estate Reserve Churchill --- 45000 Ft

Aladino Rothschild Sampler --- 10000 Ft

Guantanamera Cristales 5 --- 4900 Ft

Rocky Patel Emerald Toro --- 5200 Ft

Barreda Cocktail Toro BOX5 --- 5900 Ft

Barreda Cocktail Toro --- 1300 Ft

Artista Buffalo Ten Conn. Toro --- 1990 Ft

Artista Buffalo Ten Maduro Toro --- 1990 Ft

Artista Buffalo Ten Natural Toro --- 1990 Ft

Condega Robusto Fresh Pack4 --- 8500 Ft

Condega Kraken Míticos --- 1700 Ft

Condega Umnum Hurakan --- 1300 Ft

Condega Umnum Jumbo --- 1700 Ft

Davidoff Puro Dominicano Short Robusto(5szál) --- 66000 Ft

Davidoff Puro Dominicano Perfecto(5szál) --- 82500 Ft

Davidoff Puro Dominicano Corona Larga(5szál) --- 77500 Ft

Zino Honduras Toro(5szál) --- 29000 Ft

Zino Honduras Robusto(5szál) --- 27500 Ft

A július 1. óta drágult fogyasztási dohányok:

Austin Volume 30g ECS TT --- 2260 Ft

PEGASUS BLUE PIPDOH50G --- 3650 Ft

Austin Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft

Austin Blue SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft

Austin Extra SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft

Billiard 40g ECS TT --- 2970 Ft

Billiard Blue 40g ECS TT --- 2970 Ft

Primus Original 40g ECS TT --- 2990 Ft

Primus Original Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft

HUNGÁRIA PIROS CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft

MATRIX YELLOWLINE EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft

SLÁGER CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft

SLÁGER KÉK XXL CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft

SLÁGER KÉK XXL CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft

FESTIVAL RED CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft

FESTIVAL EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft

FESTIVAL EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft

HUNGÁRIA PIROS CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft

HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft

HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft

HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3950 Ft

MATRIX BLUELINE EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft

MATRIX YELLOWLINE EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3100 Ft

Hamilton Blue 30g ECS TT --- 2340 Ft

Hamilton Blue SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft

Hamilton Silver 30g ECS TT --- 2340 Ft

Hamilton Silver SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft

THE KING BLUE CIGDOH30G --- 2430 Ft

THE KING BLUE CIGDOH50G --- 4050 Ft

Austin Star Blue 50g --- 3699 Ft

Austin Star Blue 30g --- 2230 Ft

Winston Silver 50g ECS --- 3749 Ft

A július 1-je óta dráguló zárjegyes dohányzási célú gyógynövénytermék:

iSENZIA Forest Purple 20 --- 1800 Ft

iSENZIA Coral 20 --- 1800 Ft

iSENZIA Yellow 20 --- 1800 Ft

iSENZIA Polar Green 20 --- 1800 Ft

iSENZIA Ice Blue 20 --- 1800 Ft

iSENZIA Polar Purple 20 --- 1700 Ft

VEO RUBY CLICK --- 1800 Ft

VEO TROPICAL TWIST --- 1800 Ft

Egyéb nikotinos termékek:

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Slay Sweet Emotion 1mg --- 1550 Ft

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH.

A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.