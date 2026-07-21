Nehéz eligazodni a számítás útvesztőibe, de a szakértő most tiszta vizet öntött a pohárba.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
A dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben, általában előzetes bejelentés nélkül. Ez más termékek áraira is igaz, csakhogy amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026 júliusától is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak júliustól.
A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2026. július 15-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!
A SZTFH július 15-én frissített listája szerint július 1-jétől több ütemben (legutóbb július 16-tól) emelkedett 48 cigaretta és 46 szivar és szivarka, valamint 32 féle fogyasztási dohány ára is. Drágult továbbá 3 zárjegyes egyéb nikotinos termék és 8 dohányzási célú gyógynövénytermék is.
A július 1-je óta megdrágult 48 cigaretta és az új kiskereskedelmi ár a következő:
- Chesterfield Blue 100's - ECS --- 2590 Ft
- Chesterfield Silver 100's - ECS --- 2590 Ft
- Marlboro Gold Micro - ECS --- 2740 Ft
- Chesterfield blue - ECS --- 2590 Ft
- Chesterfield silver - ECS --- 2590 Ft
- Eve sunflower - ECS --- 2760 Ft
- Marlboro red 100's - ECS --- 2770 Ft
- Marlboro red - ECS --- 2750 Ft
- Marlboro red soft - ECS --- 2690 Ft
- Marlboro advance blue - ECS --- 2680 Ft
- Marlboro fine touch - ECS --- 2740 Ft
- Marlboro gold 100's - ECS --- 2770 Ft
- Marlboro gold - ECS --- 2750 Ft
- Marlboro gold soft - ECS --- 2690 Ft
- Marlboro silver blue - ECS --- 2750 Ft
- Marlboro core touch - ECS --- 2740 Ft
- Marlboro touch - ECS --- 2740 Ft
- Multifilter blue 100's - ECS --- 2690 Ft
- Multifilter blue - ECS --- 2680 Ft
- Multifilter classic blue - ECS --- 2680 Ft
- Multifilter classic red - ECS --- 2680 Ft
- Multifilter classic yellow - ECS --- 2680 Ft
- Multifilter red 100's - ECS --- 2690 Ft
- Multifilter white - ECS --- 2680 Ft
- Multifilter yellow 100's - ECS --- 2690 Ft
- Multifilter yellow - ECS --- 2680 Ft
- Multisense lily micro - ECS --- 2680 Ft
- Philip Morris blue 100's - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris blue - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris blue micro - ECS --- 2580 Ft
- Philip Morris pink micro - ECS --- 2580 Ft
- Philip Morris red - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris royal - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris white - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris yellow 100's - ECS --- 2640 Ft
- Philip Morris yellow - ECS --- 2640 Ft
- Rgd blue - ECS --- 2590 Ft
- Rgd blue micro - ECS --- 2590 Ft
- Rgd pink micro - ECS --- 2590 Ft
- Virginia S. beryl - ECS --- 2710 Ft
- Marlboro crafted red - ECS --- 2640 Ft
- Marlboro crafted gold - ECS --- 2640 Ft
- ROTHMANS OF LONDON RED ECS --- 2150 Ft
- ROTHMANS OF LONDON BLUE ECS --- 2150 Ft
- ROTHMANS OF LONDON WHITE ECS --- 2150 Ft
- Austin Ssl-line White --- 2120 Ft
- ROTHMANS -> KENT RED ECS --- 2150 Ft
- ROTHMANS -> KENT SILVER ECS --- 2150 Ft
Egyéb dohánytermékek drágulása
A július 1. óta drágult 46 szivar és szivarka és az új kiskereskedelmi ár a következő:
- Flor de Selva Robusto Natural --- 3300 Ft
- Alec Bradley Black Market Hond.Toro --- 2900 Ft
- Oscar V 2012 Robusto round connecticut --- 3500 Ft
- Oscar V 2012 Toro round corojo --- 4000 Ft
- The Oscar Sixty Habano --- 5000 Ft
- Santa Clara 1830 Chicos Original’10 --- 2500 Ft
- Santa Clara 1830 Chicos Yellow’10 --- 2500 Ft
- Bentley White Corona --- 7000 Ft
- Bentley White Belicoso --- 8000 Ft
- Bentley White Churchill --- 8500 Ft
- Jockey Red --- 840 Ft
- Jockey Blue --- 840 Ft
- Jockey Green --- 840 Ft
- Hiram & Solomon Revival Toro --- 3600 Ft
- Casa de Torres Robusto --- 3500 Ft
- Joya De Nic. Robusto Sampler 6 --- 19000 Ft
- Casdagli Pony Express --- 8000 Ft
- Casdagli Traditional Super Belicoso --- 7500 Ft
- Casdagli Traditional Robusto --- 6000 Ft
- Karen Berger Don Kiki Barber Pole Gordo --- 3300 Ft
- Karen Berger Don Kiki Sampler 4 --- 9900 Ft
- Eiroa Classic --- 10000 Ft
- Barreda O21 Toro --- 2700 Ft
- Casdagli Cigars Traditional Line Double Corona --- 8000 Ft
- Artista Falu Broadleaf BP Toro --- 3500 Ft
- Macanudo Inspirado Orange Gigante --- 2200 Ft
- Lampert Ocean Breeze Toro --- 3500 Ft
- Tatuaje Fausto Ft 127 Rob. --- 2500 Ft
- Macanudo Estate Reserve Churchill --- 45000 Ft
- Aladino Rothschild Sampler --- 10000 Ft
- Guantanamera Cristales 5 --- 4900 Ft
- Rocky Patel Emerald Toro --- 5200 Ft
- Barreda Cocktail Toro BOX5 --- 5900 Ft
- Barreda Cocktail Toro --- 1300 Ft
- Artista Buffalo Ten Conn. Toro --- 1990 Ft
- Artista Buffalo Ten Maduro Toro --- 1990 Ft
- Artista Buffalo Ten Natural Toro --- 1990 Ft
- Condega Robusto Fresh Pack4 --- 8500 Ft
- Condega Kraken Míticos --- 1700 Ft
- Condega Umnum Hurakan --- 1300 Ft
- Condega Umnum Jumbo --- 1700 Ft
- Davidoff Puro Dominicano Short Robusto(5szál) --- 66000 Ft
- Davidoff Puro Dominicano Perfecto(5szál) --- 82500 Ft
- Davidoff Puro Dominicano Corona Larga(5szál) --- 77500 Ft
- Zino Honduras Toro(5szál) --- 29000 Ft
- Zino Honduras Robusto(5szál) --- 27500 Ft
A július 1. óta drágult fogyasztási dohányok:
- Austin Volume 30g ECS TT --- 2260 Ft
- PEGASUS BLUE PIPDOH50G --- 3650 Ft
- Austin Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft
- Austin Blue SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft
- Austin Extra SSB 50g ECS TT --- 3730 Ft
- Billiard 40g ECS TT --- 2970 Ft
- Billiard Blue 40g ECS TT --- 2970 Ft
- Primus Original 40g ECS TT --- 2990 Ft
- Primus Original Blue 40g ECS TT --- 2990 Ft
- HUNGÁRIA PIROS CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft
- MATRIX YELLOWLINE EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
- SLÁGER CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft
- SLÁGER KÉK XXL CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
- SLÁGER KÉK XXL CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
- FESTIVAL RED CIGDOH40G ECS --- 3050 Ft
- FESTIVAL EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
- FESTIVAL EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3850 Ft
- HUNGÁRIA PIROS CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft
- HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3150 Ft
- HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2410 Ft
- HUNGÁRIA KÉK EXTRA CIGDOH50G ECS --- 3950 Ft
- MATRIX BLUELINE EXTRA CIGDOH30G ECS --- 2380 Ft
- MATRIX YELLOWLINE EXTRA CIGDOH40G ECS --- 3100 Ft
- Hamilton Blue 30g ECS TT --- 2340 Ft
- Hamilton Blue SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft
- Hamilton Silver 30g ECS TT --- 2340 Ft
- Hamilton Silver SSB 50g ECS TT --- 3890 Ft
- THE KING BLUE CIGDOH30G --- 2430 Ft
- THE KING BLUE CIGDOH50G --- 4050 Ft
- Austin Star Blue 50g --- 3699 Ft
- Austin Star Blue 30g --- 2230 Ft
- Winston Silver 50g ECS --- 3749 Ft
A július 1-je óta dráguló zárjegyes dohányzási célú gyógynövénytermék:
- iSENZIA Forest Purple 20 --- 1800 Ft
- iSENZIA Coral 20 --- 1800 Ft
- iSENZIA Yellow 20 --- 1800 Ft
- iSENZIA Polar Green 20 --- 1800 Ft
- iSENZIA Ice Blue 20 --- 1800 Ft
- iSENZIA Polar Purple 20 --- 1700 Ft
- VEO RUBY CLICK --- 1800 Ft
- VEO TROPICAL TWIST --- 1800 Ft
Egyéb nikotinos termékek:
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A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:
- A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
- Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
- 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.
A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH.
A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
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