Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok

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A természetes fürdőhelyek vízminősége nyáron kiemelt fontosságú, amikor a legtöbben látogatják a folyók, tavak partján található strandokat. A vízminőség ellenőrzése rendszeres, ennek során vizsgálják a szakértők, hogy nem szaporodtak-e túl a különféle kórokozók a kijelölt fürdőhelyeken. Az NNGYK legfrissebb éves jelentéséből pedig az is kiderül, hogy milyen eredményeket hozott a hazai természetes fürdővizek 2025. évi minősítése.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben vizsgálja, hogy a hazai strandokon milyen gyakran fordulnak elő hasmenést és más emésztőrendszeri bántalmakat, illetve húgyúti és nőgyógyászati fertőzést okozó E. coli és Enterococcus baktériumok. Szinte nem telik el nyár anélkül, hogy egy-egy strandot ne záratnának be hosszabb-rövidebb időre, illetve az éves jelentésben mindig akad olyan fürdőhely, ahol általánosságban rosszabb minősítést kap a vízminőség. A nagyon rossz minősítésű helyeket érdemes lehet kerülni.
Azért érdemes kijelölt fürdőhelyen fürdőzni folyóink és tavaink vizében, mert itt rendszeresek a vízminőségi vizsgálatok. Ahol nincs kijelölt fürdőhely, ott nem is ellenőriznek, így nem is tudhatjuk, milyen kórokozók lesnek ránk a vízben. Szerencsére egyre több olyan fürdőhely van, amelyet rendszeres vizsgálatnak vetnek alá a hatóságok: amíg 2020-ban még 255 ilyen strand volt, 2026-ra a számuk 286-ra emelkedett. Arányaiban a legjobb a 2024. évi jelentés szerint volt a vízminőség: a strandok 89 százaléka kapott kiváló vagy jó mnősítést. Minden évben akad olyan strand is, ami csak tűrhető, vagy egyenesen kifogásolt minősítést kap:
Mint a grafikonon is látható, a 2025. évi jelentése szerint a vizsgált, 286 természetes fürdőhely közül 187 vize kiváló, és 65 pedig jó minősítést kapott. 7 esetben osztottak ki tűrhető, és 4 esetben kifogásol minősítést.
A természetes fürdővizek minősítése mindig a legutolsó négy fürdési idény, vagyis négy év eredményei alapján történik. A legfrissebb jelentés a 2022-2025. évek időszakát öleli fel. Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok minden évben négy mintát vesznek, egyet a fürdési idény megkezdése előtt, majd legalább havonta egyet-egyet. A mintákban a szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E.coli és Enterococcus) számát vizsgálják.
Az értékelés során így 16 (vagy 12) minta eredményét veszik alapul. Amennyiben nincs elegendő minta (pl. mert a fürdőhely újonnan létesült, vagy elmaradtak mintavételek), a fürdővíz az alábbi listában "nem minősíthető" megjegyzéssel szerepel. A minősítés statisztikai módszerrel történik, amely nem csak a baktériumok számát, hanem az ingadozás mértékét (szórás) is figyelembe veszi.
A kapott minőségi kategória (kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt) azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés a fürdőhelyen. Kiváló vízminőség mellett nagyon ritkán, kifogásolt minősítésű fürdővizeknél olyan gyakran, hogy a fürdés már nem biztonságos.
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Melyik strandokat érdemes kerülni?
A 2025. évi jelentés szerint a kaposvári Deseda Strand, a Faddi Holt-Duna II. számú strandja, a makói Maros Kalandpart strandja és a sándorfalvai Nádastó Szabadidőpark strandja kapott kifogásolt minősítést. Ahogy az NNGYK kiemelte: ez sem jelenti azt, hogy folyamatosan rossz a vízminőség az adott strandon, de nem árt vigyázni. A tűrhető minősítésű fürdőhelyek pedig az alábbiak:
- tihanyi Somosi Strand
- fővárosi Lágymányosi-öböl, SHO BEACH (Kopaszi-gát)
- mosonmagyaróvári Mosoni Szabadstrand
- Tisza melletti Dombrád Szabadstrand
- Tiszanána-Dinnyéshát Szabadstrand
- Vadna-Park Üdülőközpont 1. és 2. strandja is.
2026-ban is zártak már strandot: a Dunapataj melletti Szelidi-tó strandján a júniusi kánikula idején vettek mintát, amiben magas volt az Enterococcus jelenléte, így bezárták a strandot. Pár napon belül azonban fel is oldották a fürdési tilalmat, mert a következő mintavétel már azt mutatta, hogy nincs probléma a víz minőségéval. A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal, ha éppen a kánikula tetőzésének idején merészkedünk be a vízbe.
Az Enterococcus túlszaporodása miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb-rövidebb időre. Tavaly júniusban a balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni egy bő hétig, és a tatai Grófi-tóban sem lehetett fürdőzni néhány napig ugyanabban az időszakban. Augusztusban pedig a dunai Fadd-Dombori II. számú strandot kellett hasonló okokból egy időre lezárni.
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