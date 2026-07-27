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Sport

Hivatalos! Ez a lövés lett a foci vébé legszebb gólja + videó

MTI
2026. július 27. 20:52

A szurkolói szavazás alapján a zöld-foki Sidny Lopes Cabral szerezte a nyolc napja véget ért labdarúgó-világbajnokság legszebb gólját.  A nemzetközi szövetség (FIFA) egy hete tette közzé honlapján a tizenkét találatot tartalmazó szűkített listát, amelyből a közönségszavazás végén kikerült a vb legszebb gólja.

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A Zöld-foki Köztársaság csapatát erősítő hátvéd a végül ezüstérmes Argentína ellen, a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében, ezzel a szigetországiak 2-2-re kiegyenlítettek - majd nyolc perccel később a címvédőként érkezett argentinok megszerezték a továbbjutást jelentő gólt Miamiban.

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A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről, míg harmadik a haiti Wilson Isidor lett, aki Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba. A vb 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg. 

Ez pedig itt a nyertes a legszebb gólók versenyében:

 
Címlapkép: Getty Images
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