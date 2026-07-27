Hivatalos! Ez a lövés lett a foci vébé legszebb gólja + videó

A szurkolói szavazás alapján a zöld-foki Sidny Lopes Cabral szerezte a nyolc napja véget ért labdarúgó-világbajnokság legszebb gólját. A nemzetközi szövetség (FIFA) egy hete tette közzé honlapján a tizenkét találatot tartalmazó szűkített listát, amelyből a közönségszavazás végén kikerült a vb legszebb gólja.

A Zöld-foki Köztársaság csapatát erősítő hátvéd a végül ezüstérmes Argentína ellen, a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében, ezzel a szigetországiak 2-2-re kiegyenlítettek - majd nyolc perccel később a címvédőként érkezett argentinok megszerezték a továbbjutást jelentő gólt Miamiban.

A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről, míg harmadik a haiti Wilson Isidor lett, aki Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba. A vb 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg.

Ez pedig itt a nyertes a legszebb gólók versenyében: