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Borravaló, számla, fizetés, pénz, pénztár
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Te szoktál borravalót adni étteremben, szolgáltatónál? Ezt mindenképp tudnod kell a jattolásról

Pénzcentrum
2026. július 22. 15:02

Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: már nem a megszokás, hanem elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást. Egy friss kutatás szerint miközben egyre többen fizetnek bankkártyával vagy mobiltelefonnal, a digitális borravaló is egyre népszerűbbé válik, a szervizdíj pedig egyre nagyobb szerepet játszik abban, hogy végül kerül-e pluszpénz a számlára.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nagymértékben átalakult, hogy kinek, miért és mennyi borravalót adnak a magyarok: bár még mindig szeretnek jattolni, a szokás alapú borravaló kikopóban van – derült ki abból a reprezentatív kutatásból, amely a SimplePay megbízásából készült. A megkérdezettek 67 százaléka ugyanis szívesen ad borravalót, az extra szolgáltatást jutalmazza plusz pénzzel, azaz már nem azért adnak borravalót a magyarok, mert szokás, hanem mert tetszett nekik a hely, elégedettek voltak a kiszolgálással, jó élménnyel távoztak.

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Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a korábbi, 2024-es kutatáshoz képest csökkent azok aránya, akik a nem teljes körű kiszolgálást nyújtó helyeken – ahol például a vendég maga viszi az asztalhoz a rendelését, sorban áll az ételért – is adtak borravalót. Borravalót elsősorban az éttermi felszolgálóknak adunk, de a futárok, fodrászok, kozmetikusok munkáját is sokan méltányolják ilyen módon.

A szervizdíj is befolyásolja a borravalót

Bár a borravalóhoz a többség inkább pozitívan áll hozzá, 2024-hez képest 13-ról 18 százalékra emelkedett azok aránya, akik soha nem adnak jattot, míg 16 százalékuk az aktuális hangulata alapján dönt. A szolgáltatás színvonala mellett befolyásolja a döntést az is, hogy felszámoltak-e szervizdíjat a végszámlába. 

A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedő és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetni. A kedvező adózása miatt a vendéglátósnak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni, a szervizdíj intézményének célja ezzel a szektorban dolgozók támogatása és a versenyképesség növelése.

Ezzel szemben a borravaló önkéntes alapú, a vendég szabja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. 2025 óta, amennyiben a borravalót a felszolgálók közvetlenül, direktben magánszemélyként kapják, úgy az teljesen adómentes, függetlenül attól, hogy a fizetés készpénzben vagy kártyával történik.

A borravaló és a szervizdíj közti különbséggel saját bevallása szerint a megkérdezettek 77 százaléka tisztában van, és egyre tudatosabban is figyelik fizetéskor. Ennek ellenére a korábbi felméréshez képest 7 százalékponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot: ez jelenleg csak 16%. 

Abban az esetben, ha nem számolnak fel szervizdíjat, átlagosan a számlaösszeg 8 százalékát adják borravalóként, szervizdíj mellett pedig inkább átlagosan 6 százalékot, ugyanakkor nem mindegy, hogy a vendéglátósok milyen módszerrel alkalmazzák a szervizdíj intézményét. Egy helynek lehetősége van azt két módon kezelni, a ma elterjedtebb gyakorlat szerint a végszámlához adják hozzá, ugyanakkor egyre több helyen már az étlapon feltüntetett ár „beépítve” tartalmazza a szervizdíjat is.

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A beépített megoldásnak hála a vendégek a rendelés pillanatában már tisztában vannak a végszámlánál fizetendő összeg mértékével, így a fizetés pillanatában másként állnak hozzá a borravaló kérdéséhez, és jellemzően magasabb, a szervizdíj mentes helyekhez hasonló mértékű összeggel honorálják a jó kiszolgálást.

A digitális transzformáció hatása

Szintén jelentős változás, hogy egyre kevesebben fizetnek készpénzzel a vendéglátóhelyeken, így a borravaló is a digitális térbe került. A felmérés szerint egy év alatt 6 százalékponttal csökkent a készpénzzel fizetők aránya, helyette az emberek bankkártyával, vagy digitális, mobilos fizetési módon egyenlítik ki a számlát. Számottevően az okostelefonos fizetések aránya emelkedett, a fiatalok fele már csak digitális megoldással fizet.

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Ezzel együtt pedig nőtt azoknak is a hányada, akik bankkártya vagy mobiltelefonos fizetés esetén is adnak borravalót (77%). Egy év alatt emelkedett a digitális borravaló ismertsége: ma már a magyar internetezők 59 százaléka (2024: 52%) hallott róla, és 30 százalékuk (2024: 25%) próbálta is. A legtöbben a gyorsaságát és az egyszerűségét említik előnyként, különösen a kávézók, sörözők és fesztiválok látogatói.

A kontroll a vásárló kezében van

A felmérésből az is kiderült, hogy egyre többen használják ki a terminálok azon funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy maguk állítsák be a borravaló összegét. „A kutatásból kivehető trendek azt mutatják, hogy a magyarok borravalóhoz való viszonya egyre tudatosabb: az automatikus gesztus helyét a mérlegelés veszi át, a fizetési módok pedig fokozatosan digitalizálódnak. A SimplePay tapasztalata szerint egyre több vendéglátós dolgozik szervizdíjjal – a legutóbbi, vendéglátósok körében végzett reprezentatív kutatás szerint már minden ötödik bevezette" - mondta Varga Norbert, a SimplePay fizikai fizetéselfogadási üzletágvezetője. 

A szakember hozzátette, hogy a trendek és partnereik visszajelzései alapán úgy látják, hogy érdemes lehet a vendéglátósoknak megfontolni a szervizdíj árba történő beépítését, hiszen ezzel  a vendégek – különösan a külföldiek - számára egyértelműbbé és kényelmesebbé teszik a vacsora végén a fizetés pillanatát. "Ennek hatására a növekvő ügyfélelégedettség elérése mellett további hatás, hogy ezzel a borravaló adási hajlandóságot és annak összegszerűségét is növelhetik” – zárta szavait Varga Norbert. Mint mondta, a bankkártyás fizetés terjedése, a bankkártyás borravaló adómentessé válása egyaránt közrejátszhatott abban, hogy csökkent a készpénzes borravaló aránya.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
22 perce
Az hogy a pincér kihozza a kaját az étteremben mitől lenne extra szolgáltatás??? Ilyen alapon akkor a közértben is jattolnom kéne "ha elégedetten távozom" mert a pénztáros nem vert át hanem korrekten blokkolta be a cuccom és még csak bele se köpött közben? Röhej ez az egész borravaló-baromság, csupán csak arról szól hogy ne az étteremnek kelljen normálisan megfizetnie a saját (jellemzően feketén alkalmazott) dolgozóit.
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