Erre költik a pénzüket a 30 és 60 év közötti magyarok: megállíthatatlan új őrület hódít az országban

A magyarországi online kereskedelemben dinamikusan növekszik a sport- és szabadidős termékek forgalma. Bár az eladásokat elsősorban az elektromos rollerek és kerékpárok uralják, az X és Y generációs vásárlók körében továbbra is töretlen az otthoni fitneszgépek népszerűsége. Emellett az olyan egyre felkapottabb mozgásformák eszközei is mind nagyobb teret hódítanak, mint a padel vagy a pilates.

A sport- és wellnesscikkek online piaca idén várhatóan 10–15 százalékkal bővül, miközben a legaktívabb vásárlói réteget a 30 és 60 év közöttiek alkotják. Az Allegro adatai alapján a kategória forgalmának 26 százalékát az elektromos rollerek adják.

Ezt követik az elektromos kerékpárok 16 százalékkal, valamint a hagyományos biciklik – leginkább a hegyikerékpárok – 4 százalékos részesedéssel. Az alkatrészek iránti kereslet élénkülése ugyanakkor arra utal, hogy a vevők nemcsak új eszközöket vásárolnak, hanem a meglévőket is tudatosan karbantartják és fejlesztik.

A hagyományos eszközök mellett új sportágak is látványosan törnek előre. Gyors ütemben nő a padelütők, a pilatesszőnyegek és a bordásfalak értékesítése, de a tenisz, a falmászás, a kosárlabda, valamint a vízisí és a wakeboard iránti kereslet is több mint tízszeresére ugrott egy év alatt. A nyári szezonban a vízisportok forgalmát egyértelműen a SUP-deszkák pörgetik fel.

Mindemellett a koronavírus-járvány alatt berobbant otthoni edzés népszerűsége sem hagyott alább, így jelenleg a fitnesz a második legerősebb e-kereskedelmi szegmens, amelyet elsősorban a futópadok, a kardióeszközök és a különféle táplálékkiegészítők, például a fehérjeporok értékesítése hajt.

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A vásárlói döntésekben továbbra is meghatározó a kedvező ár-érték arány, ám egyre nő az igény a prémiumkategóriás, márkás termékek iránt is, különösen akkor, ha azokhoz kedvezményesen lehet hozzájutni. A versenyképes árak mellett mind fontosabbá válnak a kényelmi és a kiegészítő szakmai szolgáltatások.

A vevők előnyben részesítik a megbízható garanciális hátteret, a rugalmas fizetési lehetőségeket és az összeszerelt állapotban történő házhoz szállítást. Emellett egyre nagyobb szerepet kapnak azok a digitális megoldások is, amelyek már az online felületen segítik a vásárlókat a megfelelő méret, modell vagy felszerelés kiválasztásában.