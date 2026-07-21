Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Te is szedsz ilyen BioTech-es tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.
Visszahívják a forgalomból a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítőt, mivel annak cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által megállapított maximális biztonságos beviteli szintet.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés egy Egyesült Államokból származó, online értékesített készítményről. A vizsgálat során megállapították, hogy a tabletták cinktartalma meghaladja a megengedett felső határt. Ezt a terméket Magyarországon a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett shopbuilder.hu webáruház is forgalmazta.
A probléma észlelése után a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett magyar vállalkozással. A cég szorosan együttműködött a hatósággal, így saját hatáskörben haladéktalanul leállította az étrend-kiegészítő értékesítését, és intézkedett a már eladott termékek visszahívásáról.
A hatóság nyomatékosan kér mindenkit, akinek a brtokában vaniylen termék, hogy azt ne fogyassza el, hanem amint lehet, vigye vissza.
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Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: NOW Zinc 50 mg
- Kiszerelés: 100 tabletta
- Gyártó: NOW Foods (USA)
- E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)
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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) már felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.