Te is szedsz ilyen BioTech-es tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!

A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.

Visszahívják a forgalomból a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítőt, mivel annak cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által megállapított maximális biztonságos beviteli szintet.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés egy Egyesült Államokból származó, online értékesített készítményről. A vizsgálat során megállapították, hogy a tabletták cinktartalma meghaladja a megengedett felső határt. Ezt a terméket Magyarországon a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett shopbuilder.hu webáruház is forgalmazta.

A probléma észlelése után a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett magyar vállalkozással. A cég szorosan együttműködött a hatósággal, így saját hatáskörben haladéktalanul leállította az étrend-kiegészítő értékesítését, és intézkedett a már eladott termékek visszahívásáról.

A hatóság nyomatékosan kér mindenkit, akinek a brtokában vaniylen termék, hogy azt ne fogyassza el, hanem amint lehet, vigye vissza.

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Az érintett termék adatai az alábbiak: