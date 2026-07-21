Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki: veszélyes anyagok lapulhatnak ezekben a naptejekben

A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a biztonságot. Bár az európai uniós szinten frissen betiltott anyagok már eltűntek a polcokról, a vizsgált készítmények több mint felében továbbra is találhatók potenciálisan hormonkárosító összetevők.

Gyereknaptejeket tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és nem lehet mondani, hoigy a tszt megnyugtató eredménnyel zárult volna azoknak, akik védenék gyermekeiket a káros UV-hatástól ezen a nyáron.

A felmérés során a legkönnyebben elérhető drogériákban, gyógyszertárakban és élelmiszerláncokban kapható, ismert márkák termékeinek összetevőlistáját elemezték. A szakemberek dán fogyasztóvédelmi iránymutatások alapján három kategóriába sorolták a naptejeket. A legbiztonságosabb készítmények kapták az "A" minősítést, a "B" csoportba a környezetkárosító vagy allergén anyagokat tartalmazó termékek kerültek, míg a "C" kategóriát az egészségre potenciálisan kockázatos összetevőkkel rendelkező termékek alkották.

A teszt egyik pozitív eredménye, hogy egy 2026-ban életbe lépett európai uniós szabályozásnak köszönhetően a betiltott vegyületek – mint a PFAS-vegyületek, a 4-metil-benzilidén-kámfor és bizonyos benzofenonok – már egyetlen vizsgált budapesti üzletben talált naptejben sem szerepeltek. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás továbbra is megenged bizonyos, aggodalomra okot adó anyagokat.

Dénes Júlia, az egyesület vegyianyag-szakértője rámutatott arra, hogy a leggyakoribb kockázatos összetevő az etilhexil-szalicilát volt, amelynek hormonrendszert zavaró hatása lehet. Ezt az ötven termék közül huszonhétnek a címkéjén tüntették fel.

Ezenkívül öt készítményben volt jelen a szintén potenciálisan hormonkárosító oktokrilén, tizenkettőben a környezetkárosító dinátrium-EDTA, hatban pedig allergizáló illatanyag.

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Egy-egy termékben metilparabént, BHT-t, ciklopentasziloxánt és izoamil-p-metoxicinamátot is azonosítottak. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a helyzetet tovább ronthatja az úgynevezett koktélhatás, mivel egyes naptejekben egyszerre több kockázatos összetevő is megtalálható.

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a csomagoláson szereplő feliratok félrevezetők lehetnek. A gyakran látható "MED" jelzés például kizárólag azt jelenti, hogy a naptej nem tartalmaz allergizáló vegyi anyagokat, ám ettől függetlenül más, az egészségre veszélyes összetevők ugyanúgy előfordulhatnak benne. A gyermekek bőrének fokozott védelme érdekében a vásárlóknak így érdemes az összetevőlistákat is alaposan áttanulmányozniuk.