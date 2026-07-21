2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
19 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen anya, aki a kisgyermekére vigyáz, miközben hidratáló krémet ken a hátára egy nyári napon a tengerparton. Napvédelem az egészséges bőrért, a szülő naptejet ken a gyermekre, az anya keze.
Vásárlás

Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki: veszélyes anyagok lapulhatnak ezekben a naptejekben

Pénzcentrum
2026. július 21. 18:31

A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a biztonságot. Bár az európai uniós szinten frissen betiltott anyagok már eltűntek a polcokról, a vizsgált készítmények több mint felében továbbra is találhatók potenciálisan hormonkárosító összetevők.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Gyereknaptejeket tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és nem lehet mondani, hoigy a tszt megnyugtató eredménnyel zárult volna azoknak, akik védenék gyermekeiket a káros UV-hatástól ezen a nyáron.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérés során a legkönnyebben elérhető drogériákban, gyógyszertárakban és élelmiszerláncokban kapható, ismert márkák termékeinek összetevőlistáját elemezték. A szakemberek dán fogyasztóvédelmi iránymutatások alapján három kategóriába sorolták a naptejeket. A legbiztonságosabb készítmények kapták az "A" minősítést, a "B" csoportba a környezetkárosító vagy allergén anyagokat tartalmazó termékek kerültek, míg a "C" kategóriát az egészségre potenciálisan kockázatos összetevőkkel rendelkező termékek alkották.

A teszt egyik pozitív eredménye, hogy egy 2026-ban életbe lépett európai uniós szabályozásnak köszönhetően a betiltott vegyületek – mint a PFAS-vegyületek, a 4-metil-benzilidén-kámfor és bizonyos benzofenonok – már egyetlen vizsgált budapesti üzletben talált naptejben sem szerepeltek. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás továbbra is megenged bizonyos, aggodalomra okot adó anyagokat.

Dénes Júlia, az egyesület vegyianyag-szakértője rámutatott arra, hogy a leggyakoribb kockázatos összetevő az etilhexil-szalicilát volt, amelynek hormonrendszert zavaró hatása lehet. Ezt az ötven termék közül huszonhétnek a címkéjén tüntették fel.

Ezenkívül öt készítményben volt jelen a szintén potenciálisan hormonkárosító oktokrilén, tizenkettőben a környezetkárosító dinátrium-EDTA, hatban pedig allergizáló illatanyag.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy-egy termékben metilparabént, BHT-t, ciklopentasziloxánt és izoamil-p-metoxicinamátot is azonosítottak. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a helyzetet tovább ronthatja az úgynevezett koktélhatás, mivel egyes naptejekben egyszerre több kockázatos összetevő is megtalálható.

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a csomagoláson szereplő feliratok félrevezetők lehetnek. A gyakran látható "MED" jelzés például kizárólag azt jelenti, hogy a naptej nem tartalmaz allergizáló vegyi anyagokat, ám ettől függetlenül más, az egészségre veszélyes összetevők ugyanúgy előfordulhatnak benne. A gyermekek bőrének fokozott védelme érdekében a vásárlóknak így érdemes az összetevőlistákat is alaposan áttanulmányozniuk.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vizsgálat #egészség #gyerekek #fogyasztóvédelem #figyelmeztetés #termékteszt #veszélyes #szülők #tudatos vásárlók egyesülete #tudatos vásárló tesztek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:15
19:03
18:44
18:31
18:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
3 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
3 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
4
4 hete
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
5
1 hónapja
Itt a bejelentés, ingyen osztogatja sztártermékét a Lidl: mutatjuk, hol lehet hozzájutni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 19:03
Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 18:02
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? A júliusi eseményeken könnyű elhasalni!
Agrárszektor  |  2026. július 21. 18:28
Megvan, mikor lesz újra kánikula Magyarországon: itt a friss előrejelzést