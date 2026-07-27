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12 embert is ki kellett menteni a Balatonból a hétvégén: ezért kerülnek bajba a legtöbben, nem árt vigyázni

Pénzcentrum/MTI
2026. július 27. 17:15

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, 12 embert kellett kimenteniük a Balatonból - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.

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Azt írták, az erős szélben három SUP-os sodródott messze a parttól, egyikük másodfokú viharjelzés idején, valamint sekély víz miatt elakadt kishajó és irányíthatatlanná vált vitorlás is bajba került. Mentésre volt szükség továbbá, amikor Fonyód előtt a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A gyermek a csónakból kiugorva próbált meg a part felé úszni, de az egységek még időben ráleltek, és az üresen sodródó járművel együtt épségben adták át az édesapjának.

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A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a fürdőzők figyelmet, hogy mindig figyeljék a viharjelzést, kerüljék a hirtelen beugrást a vízbe, valamint az extrém melegben a nyílt vízen tartózkodást, ne fogyasszanak alkoholt, az úszni nem tudók vagy gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, vízi járművön pedig használjanak mentőmellényt. Ha a Balaton vízfelületén bajba kerül valaki, az ingyenesen hívható 1817-es telefonszámon lehet segítséget kérni a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól - olvasható a közleményben.

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Címlapkép: Getty Images
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