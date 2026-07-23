Te is vettél ebből a különleges csemegéből? Semmiképp se edd meg, nagy gond van vele!

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Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A visszahívás egy bio, kesudió alapú, camembert jellegű készítményt érint, amelynél önellenőrzés során romlásra utaló érzékszervi eltérést tapasztaltak.
A közlemény szerint a Real Nature Kft. kezdeményezte a Bert C'Mon Bert márkanév alatt forgalmazott bio, kesudió alapú, nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény fogyasztói visszahívását. A vállalat belső vizsgálata során a termék egy tételénél olyan érzékszervi eltérést észleltek, amely romlásra utal.
A cég az NKFH-val együttműködve megkezdte az érintett termék kivonását a forgalomból, valamint a már megvásárolt termékek visszahívását. A hatóság közlése szerint nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert, bio, kesudió alapú, nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény
- Kiszerelés: 145 gramm
- Tételszám (LOT): 1160714
- Minőségmegőrzési idő: 2026. augusztus 28.
- EAN-kód: 5940763120087
- Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
A termékvisszahívás oka érzékszervi eltérés, amely romlásra utaló jeleket jelent.
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