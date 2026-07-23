Te is vettél ebből a különleges csemegéből? Semmiképp se edd meg, nagy gond van vele!

Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A visszahívás egy bio, kesudió alapú, camembert jellegű készítményt érint, amelynél önellenőrzés során romlásra utaló érzékszervi eltérést tapasztaltak.

A közlemény szerint a Real Nature Kft. kezdeményezte a Bert C'Mon Bert márkanév alatt forgalmazott bio, kesudió alapú, nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény fogyasztói visszahívását. A vállalat belső vizsgálata során a termék egy tételénél olyan érzékszervi eltérést észleltek, amely romlásra utal.

A cég az NKFH-val együttműködve megkezdte az érintett termék kivonását a forgalomból, valamint a már megvásárolt termékek visszahívását. A hatóság közlése szerint nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert, bio, kesudió alapú, nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény

Kiszerelés: 145 gramm

Tételszám (LOT): 1160714

Minőségmegőrzési idő: 2026. augusztus 28.

EAN-kód: 5940763120087

Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)

Forgalmazó: Real Nature Kft.

A termékvisszahívás oka érzékszervi eltérés, amely romlásra utaló jeleket jelent.

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Az NKFH azt kéri a fogyasztóktól, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolta, ne fogyassza el.