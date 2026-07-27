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Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak
Nem kezdődött jól az idei szezon, ezért a forgalom fellendülését várják a következő napokban a dinnyetermesztők - olvasható a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján hétfőn közzétett piaci összesítőben. A kedvezőtlen folyamatokat az időjárással magyarázták, a június végi hőhullám ugyanis felgyorsította az érést, így július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.
A kettő szorosan összefügg a közlemény szerint, a dinnyefogyasztás kánikulában a legerősebb, hűvösebb időben jelentősen mérséklődik. Az érdekképviseletek kérték ugyan az áruházláncokat, hogy ne törjék le az árakat, de a hónap közepén azok már kilogrammonként 150 forint körüli árakkal hirdettek akciókat.
A fogyasztóknak ez kedvező ugyan, de ilyen árszinten a termelők nem jutnak annyi bevételhez, amely a kiadásaikat fedezné. Intenzív termelési módok mellett a termelési költségek hektáronként elérik a 4-6 millió forintot, elfogadható nyereség tehát csak akkor várható, ha a nettó termelői árak a teljes szezon átlagában elérik a kilogrammonkénti 100-120 forintos szintet - írták.
A közlemény szerint július közepére az európai dinnyepiac összeomlott az időjárás miatt, ezért a kiviteli árak is leestek, a hónap utolsó harmadára már csak kilogrammonként nettó 40-50 forintért lehetett vevőt találni. A termés egy része így is eladhatatlan volt, mert más országok termelői ugyancsak meg akartak szabadulni a készleteiktől.
A magyarországi termelők most abban bíznak, hogy a következő napok során várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet, és az importnyomás is csökken, mert a balkáni államokból származó dinnye szezonja a végéhez közeledik. Augusztus első felében a szabolcsi és hevesi dinnye kerül forgalomba egyre nagyobb mennyiségben, de a bizonytalanságok miatt az árak alakulása nem tervezhető. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon - olvasható a közleményben.
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