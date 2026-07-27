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Az autó eleje és a hűtőrács a koreai Hyundai márka logójával; embléma a matt ezüst színű autó elején. Közelkép, szabad terület, senki – Goa, India – 2026. március 15.
Autó

Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe

Pénzcentrum
2026. július 27. 16:03

Több tízezer autót hív vissza világszerte a Hyundai két különböző biztonsági hiba miatt. Az Inster elektromos kisautóknál egy meghibásodó hűtőrendszer-alkatrész szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat, miközben több más modellnél egy szoftverhiba miatt menet közben elsötétülhet a digitális műszeregység. Az érintett járműveket a gyártó díjmentesen javítja a márkaszervizekben. A Knaus Tabbert AG is több ezer lakóautót rendel vissza ellenőrzésre.

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Újabb nagyszabású visszahívási akciókat jelentett be a Hyundai. A dél-koreai autógyártó világszerte több mint 40 ezer Inster elektromos kisautót rendel vissza egy olyan alkatrészhiba miatt, amely szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat. Emellett további több mint 36 ezer Hyundai-modellnél szoftverhibát kell javítani, mert menet közben elsötétülhet a műszerfal kijelzője.

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A visszahívás a 2024. február 14. és 2026. április 14. között gyártott Hyundai Instereket érinti. Ezekben az autókban egy hibás háromutas szelep található, amely a hűtőfolyadék áramlását szabályozza. Ha a szelep szivárog, rövidzárlat alakulhat ki, ami szélsőséges esetben tűzhöz vezethet. A probléma elhárítása érdekében a márkaszervizek kicserélik az érintett alkatrészt.

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A Hyundai emellett két további visszahívási akciót is indított egy szoftverhiba miatt. Az érintett járműveknél előfordulhat, hogy a kormány mögötti digitális műszeregység menet közben újraindul, emiatt a kijelző átmenetileg elsötétül. Ilyenkor a vezető nem láthatja a fontos figyelmeztető jelzéseket, ami biztonsági kockázatot jelenthet.

A szoftverhiba a 2025. június 30. és 2025. november 14. között gyártott alábbi modelleket érinti:

  • Hyundai Ioniq 5
  • Hyundai Ioniq 6
  • Hyundai Ioniq 9
  • Hyundai Sonata
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe
  • Hyundai Grandeur
  • Hyundai Tucson
  • Hyundai Azera
  • Hyundai Kona

A gyártó összesen több mint 36 300 járművet hív vissza a szoftverfrissítés elvégzése érdekében. Az érintett autók tulajdonosait a Hyundai értesíti, a szükséges javításokat pedig a márkaszervizek díjmentesen végzik el.

Hibás hegesztés miatt veszélybe kerülhet a gyerekülés rögzítése

A Knaus Tabbert AG több ezer lakóautót rendel vissza ellenőrzésre, miután kiderült, hogy az Isofix-rögzítőkonzol egyik hegesztési varrata nem megfelelő minőségű lehet. Emiatt a rögzítőelem szilárdsága nem garantált, így egy gyermekülés nem feltétlenül marad stabilan a helyén baleset vagy hirtelen fékezés esetén.

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A problémás alkatrészt egy beszállító gyártotta, a vállalat közlése szerint eddig nem érkezett jelentés balesetről vagy sérülésről. A gyártó ugyanakkor elővigyázatosságból arra figyelmezteti a tulajdonosokat, hogy az Isofix-rögzítési pontokat ne használják, amíg az ellenőrzés és az esetleges javítás meg nem történik.

A 2017 és 2026 között gyártott alábbi modelleket kell átvizsgálni:

  • Knaus Van
  • Knaus Boxlife
  • Knaus Tourer Van
  • Knaus Sky
  • Knaus Boxtime
  • Knaus Sun
  • Knaus Live

A visszahívás a hasonló felépítésű, Eurocar és Brinkmann márkanév alatt értékesített modelleket is érintheti.

A kijelölt szervizek ellenőrzik az Isofix-konzolokat, és ha sérülést vagy nem megfelelő hegesztést találnak, kicserélik az érintett alkatrészt. A javítás a gyártó 2601-es visszahívási kódja alatt zajlik.
Címlapkép: Getty Images
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