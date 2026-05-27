Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért

Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a népszerű nyári ételek – mint a fagylalt és a lángos – továbbra is drágulnak. A jelenség hátterében a geopolitikai feszültségek miatt megugró fuvardíjak és energiaárak állnak, de a munkaerőhiány okozta bérköltség-növekedés is jelentős tényező. Mindeközben bizonyos prémium összetevők és a hazai gyümölcsök ára is az egekbe szökött.

A bőséges globális és európai kínálatnak köszönhetően 2025 közepe óta fokozatosan mérséklődik a tej, a tejszín, a vaj, a földimogyoró és a cukor világpiaci ára. Ez a csökkenés a fogyasztói árakban is megmutatkozott - írja elemzésében az Oeconomus.

Ezzel szemben más alapanyagoknál komoly drágulás tapasztalható. A madagaszkári termeléskiesés miatt a vanília ára ismét emelkedik, míg a pisztácia az iráni exportfennakadások és az erős kereslet miatt nyolcéves csúcsra drágult. A hazai gyümölcsök, mint a málna, az áfonya, a szamóca vagy a sárgabarack, a tavaszi fagykárok miatt szinte megfizethetetlenné váltak. Emellett a kakaóbab korábbi árcsökkenése is csak lassan, mintegy féléves késéssel gyűrűzik be a kiskereskedelmi árakba.

A nyersanyagárak alakulásánál azonban sokkal nagyobb terhet rónak a vállalkozásokra a növekvő működési költségek. A közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj és a földgáz világpiaci ára is jelentősen megemelkedett. Ez a drágulás egyaránt növeli a nemzetközi fuvardíjakat és a vállalati rezsiköltségeket. Mindemellett a hazai vendéglátóipart súlyos munkaerőhiány is sújtja. A dolgozók megtartásához elengedhetetlen bérfejlesztések 2026 elején elérték a 15 százalékot, ami egyenes utat jelent a fogyasztói árak növekedéséhez.

Ezt a kettősséget jól példázza a hazai lángospiac helyzete. Bár a termékhez szükséges alapanyagok – a liszt, az étolaj, a sajt és a tejföl – beszerzési és fogyasztói ára is csökkent az elmúlt évben, ez a késztermékeknél nem mutatkozik meg. A balatoni büfékben egy sima lángos ára a 2025-ös 1200-1300 forintról 2026-ra 1450-1500 forintra nőtt. Ezt a 12-15 százalékos drágulást egyértelműen a megnövekedett bérköltségek és az energiapiaci bizonytalanságok indokolják.

Hasonló tendencia figyelhető meg az európai fagylaltpiacon is, ahol az árakat tovább hajtotta a kókuszolaj iránti ipari kereslet megugrása. Európában jelenleg a brit piac a legdrágább. Itt egy gombóc fagylalt átlagosan 1100-1300 forintnak megfelelő összegbe kerül, de London belvárosában az 1500 forintot is túllépheti. Görögországban szintén magas, 1200 forint körüli árszínvonal a jellemző. Olaszországban és Spanyolországban átlagosan 560 és 900 forint között mozog egy normál gombóc ára. A népszerű turistaközpontokban, mint Milánó vagy Madrid, azonban a tarifa könnyedén átlépheti az 1000, sőt az 1800 forintot is. Németországban és Lengyelországban némileg pénztárcabarátabb, 400 és 700 forint körüli átlagárakkal találkozhatnak a vásárlók. A frekventált nyaralóhelyeken és óvárosokban természetesen ezekben az országokban is jóval mélyebben a zsebbe kell nyúlni.

