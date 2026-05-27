2026. május 27. szerda Hella
23 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fagyi, lángos, drágulás
Vásárlás

Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért

Pénzcentrum
2026. május 27. 19:33

Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a népszerű nyári ételek – mint a fagylalt és a lángos – továbbra is drágulnak. A jelenség hátterében a geopolitikai feszültségek miatt megugró fuvardíjak és energiaárak állnak, de a munkaerőhiány okozta bérköltség-növekedés is jelentős tényező. Mindeközben bizonyos prémium összetevők és a hazai gyümölcsök ára is az egekbe szökött.

A bőséges globális és európai kínálatnak köszönhetően 2025 közepe óta fokozatosan mérséklődik a tej, a tejszín, a vaj, a földimogyoró és a cukor világpiaci ára. Ez a csökkenés a fogyasztói árakban is megmutatkozott - írja elemzésében az Oeconomus.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben más alapanyagoknál komoly drágulás tapasztalható. A madagaszkári termeléskiesés miatt a vanília ára ismét emelkedik, míg a pisztácia az iráni exportfennakadások és az erős kereslet miatt nyolcéves csúcsra drágult. A hazai gyümölcsök, mint a málna, az áfonya, a szamóca vagy a sárgabarack, a tavaszi fagykárok miatt szinte megfizethetetlenné váltak. Emellett a kakaóbab korábbi árcsökkenése is csak lassan, mintegy féléves késéssel gyűrűzik be a kiskereskedelmi árakba.

A nyersanyagárak alakulásánál azonban sokkal nagyobb terhet rónak a vállalkozásokra a növekvő működési költségek. A közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj és a földgáz világpiaci ára is jelentősen megemelkedett. Ez a drágulás egyaránt növeli a nemzetközi fuvardíjakat és a vállalati rezsiköltségeket. Mindemellett a hazai vendéglátóipart súlyos munkaerőhiány is sújtja. A dolgozók megtartásához elengedhetetlen bérfejlesztések 2026 elején elérték a 15 százalékot, ami egyenes utat jelent a fogyasztói árak növekedéséhez.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezt a kettősséget jól példázza a hazai lángospiac helyzete. Bár a termékhez szükséges alapanyagok – a liszt, az étolaj, a sajt és a tejföl – beszerzési és fogyasztói ára is csökkent az elmúlt évben, ez a késztermékeknél nem mutatkozik meg. A balatoni büfékben egy sima lángos ára a 2025-ös 1200-1300 forintról 2026-ra 1450-1500 forintra nőtt. Ezt a 12-15 százalékos drágulást egyértelműen a megnövekedett bérköltségek és az energiapiaci bizonytalanságok indokolják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hasonló tendencia figyelhető meg az európai fagylaltpiacon is, ahol az árakat tovább hajtotta a kókuszolaj iránti ipari kereslet megugrása. Európában jelenleg a brit piac a legdrágább. Itt egy gombóc fagylalt átlagosan 1100-1300 forintnak megfelelő összegbe kerül, de London belvárosában az 1500 forintot is túllépheti. Görögországban szintén magas, 1200 forint körüli árszínvonal a jellemző. Olaszországban és Spanyolországban átlagosan 560 és 900 forint között mozog egy normál gombóc ára. A népszerű turistaközpontokban, mint Milánó vagy Madrid, azonban a tarifa könnyedén átlépheti az 1000, sőt az 1800 forintot is. Németországban és Lengyelországban némileg pénztárcabarátabb, 400 és 700 forint körüli átlagárakkal találkozhatnak a vásárlók. A frekventált nyaralóhelyeken és óvárosokban természetesen ezekben az országokban is jóval mélyebben a zsebbe kell nyúlni.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Balaton #árak #vendéglátás #nyár #lángos #fagylalt #munkaerőhiány #élelmiszerárak #árdrágulás #nyári szezon #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:15
19:00
18:43
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
4
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
5
4 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó tárgya
az a tevékenység, vagyon, jog vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 19:00
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Agrárszektor  |  2026. május 27. 18:28
Rendkívüli intézkedés a baromfitelepeken: komoly kísérlet indul