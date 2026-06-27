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Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
Július 1-jétől csökkenti az alapvető élelmiszerek áfáját Ausztria. Az Osztrák pénzügyek nevű TikTok-csatornán közzétett videó szerint az intézkedés része annak a csomagnak, amellyel az osztrák kormány a háztartások terheit szeretné mérsékelni.
A videó szerint az alapvető élelmiszerek áfakulcsa 4,9 százalékra csökken. Az intézkedés többek között a tejre és tejtermékekre, a tojásra, a zöldségekre, a gyümölcsökre, a rizsre, a búzalisztre, a búzadarára, a tésztára és a sóra vonatkozik. A csatorna szerint a kormány azt várja, hogy egy átlagos háztartás évente mintegy 100 eurót takaríthat meg.
Az áfacsökkentés azért is érdekes a magyarok számára, mert az erős forintnak köszönhetően az elmúlt időszakban ismét élénkült az ausztriai bevásárlóturizmus. Több alapvető élelmiszer ára már eddig is a magyarországi árszinttel volt egy szinten, egyes termékek pedig olcsóbbak voltak, így az új intézkedés tovább növelheti a határ menti vásárlások vonzerejét.
A videó szerint az osztrák államnak az áfacsökkentés idén mintegy 200 millió euró, 2027-től pedig évente körülbelül 400 millió euró (142 milliárd forint) bevételkiesést okozhat. Ennek részbeni ellensúlyozására új terheket vezetnek be a nem újrahasznosítható műanyagokra, valamint a harmadik országokból érkező csomagokra.
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Közben Magyarországon is napirendre került az élelmiszerek áfájának csökkentése. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentette, hogy a kormány intézkedései között szerepelhet a zöldségek és gyümölcsök áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése.
Raskó György agrárközgazdász szerint a kedvezmény egy részét ugyan lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban. A szakember számításai alapján az intézkedés éves szinten nagyjából 150 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthet, ugyanakkor ez még beleférhet az államháztartás mozgásterébe.
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