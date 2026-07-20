2026. július 20. hétfő Illés
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amazon, Temu, Shein alkalmazás ikonja a képernyőn. Válogatott online vásárló cégek
Vásárlás

Vége a Temu-láznak Magyarországon? Látványosan bezuhant a kínai csomagok száma: rengetegen nem kérnek a vámokból

Pénzcentrum
2026. július 20. 20:03

Látványosan visszaesett a Temuról érkező csomagok száma az egyik nagy hazai csomagküldő hálózatában az új uniós importszabályok bevezetése után. A kínai webáruház rendeléseinek drágulása már rövid távon éreztette hatását, ugyanakkor a cég szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy tartós változásról vagy csak átmeneti megtorpanásról van-e szó.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A július 1-jén életbe lépett uniós importszabályok hatása már rövid távon látható a Temuról érkező csomagok számában: a Foxpost hálózatában jelentősen csökkent a kínai webáruházból érkező küldemények mennyisége. A vállalat szerint ugyanakkor még korai megmondani, hogy tartós visszaesésről vagy csak átmeneti megtorpanásról van-e szó - közölte a cég.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Unió új szabályozása megszüntette a korábbi kedvezményeket az EU-n kívülről érkező, kis értékű importküldemények esetében. Emiatt több Temu-vásárló magasabb végösszeggel találkozott a rendelés véglegesítésekor, ami visszafoghatta a vásárlási kedvet. A változás a Foxpost forgalmi adataiban is megjelent, a cégnél ugyanis egyértelmű csökkenést tapasztalnak a Temu-csomagok számában.

Kapcsolódó cikkeink:

„A saját hálózatunkban egyértelműen látszik a visszaesés. Természetesen csak azt látjuk, hogy a Foxposton keresztül mennyi Temu-csomag érkezik, de ezek száma az elmúlt időszakban jelentősen csökkent” – mondta Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője.

A szakember szerint azonban egyelőre nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni. Hasonló változások más piacokon is előfordultak, és a tapasztalatok szerint az online piacterek néhány hónap alatt képesek alkalmazkodni az új szabályokhoz, így a forgalom később részben visszatérhet.

A Temu esetében az egyik lehetséges megoldást az jelentheti, hogy a vállalat tovább bővíti európai raktárkapacitásait. Ha egyre több termék érkezik uniós készletekből, az csökkentheti az importszabályok hatását, és ismét növelheti a vásárlói aktivitást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mostani időszak ugyanakkor átmeneti előnyt jelenthet a magyar e-kereskedők számára. A kisebb forgalom lehetőséget adhat arra, hogy fejlesszék szolgáltatásaikat és erősítsék pozícióikat még azelőtt, hogy a nemzetközi piacterek teljesen alkalmazkodnak az új környezethez.

A következő hónapok mutathatják meg, hogy a Temu-rendelések visszaesése tartós változást jelent-e a magyar vásárlási szokásokban, vagy csak az új szabályokhoz való kezdeti alkalmazkodás következménye.

Érdekesség, hogy néhány héttel korábban még éppen a Temu-csomagok jelentettek komoly terhelést a Foxpost rendszerének. A Packeta csomagautomata-hálózatának integrációja ugyanis egy olyan időszakra esett, amikor sok vásárló előrehozta kínai rendeléseit az új uniós szabályok bevezetése előtt. A megugró forgalom a karácsonyi időszakhoz hasonló terhelést okozott, ami működési nehézségekhez vezetett, ezek azonban azóta fokozatosan mérséklődtek.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #európai unió #webáruház #import #csomagautomata #online kereskedelem #online vásárlás #csomag #csomagszállítás #temu #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:46
20:42
20:31
20:24
20:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
3 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
3 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
4
4 hete
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
5
1 hónapja
Itt a bejelentés, ingyen osztogatja sztártermékét a Lidl: mutatjuk, hol lehet hozzájutni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ügynök
a biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem!. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:11
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:02
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
Agrárszektor  |  2026. július 20. 19:27
Teljesen megváltozhat a növényvédelem: erre készülhetnek a gazdák?