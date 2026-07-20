Vége a Temu-láznak Magyarországon? Látványosan bezuhant a kínai csomagok száma: rengetegen nem kérnek a vámokból

Látványosan visszaesett a Temuról érkező csomagok száma az egyik nagy hazai csomagküldő hálózatában az új uniós importszabályok bevezetése után. A kínai webáruház rendeléseinek drágulása már rövid távon éreztette hatását, ugyanakkor a cég szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy tartós változásról vagy csak átmeneti megtorpanásról van-e szó.

A július 1-jén életbe lépett uniós importszabályok hatása már rövid távon látható a Temuról érkező csomagok számában: a Foxpost hálózatában jelentősen csökkent a kínai webáruházból érkező küldemények mennyisége. A vállalat szerint ugyanakkor még korai megmondani, hogy tartós visszaesésről vagy csak átmeneti megtorpanásról van-e szó - közölte a cég.

Az Európai Unió új szabályozása megszüntette a korábbi kedvezményeket az EU-n kívülről érkező, kis értékű importküldemények esetében. Emiatt több Temu-vásárló magasabb végösszeggel találkozott a rendelés véglegesítésekor, ami visszafoghatta a vásárlási kedvet. A változás a Foxpost forgalmi adataiban is megjelent, a cégnél ugyanis egyértelmű csökkenést tapasztalnak a Temu-csomagok számában.

„A saját hálózatunkban egyértelműen látszik a visszaesés. Természetesen csak azt látjuk, hogy a Foxposton keresztül mennyi Temu-csomag érkezik, de ezek száma az elmúlt időszakban jelentősen csökkent” – mondta Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője.

A szakember szerint azonban egyelőre nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni. Hasonló változások más piacokon is előfordultak, és a tapasztalatok szerint az online piacterek néhány hónap alatt képesek alkalmazkodni az új szabályokhoz, így a forgalom később részben visszatérhet.

A Temu esetében az egyik lehetséges megoldást az jelentheti, hogy a vállalat tovább bővíti európai raktárkapacitásait. Ha egyre több termék érkezik uniós készletekből, az csökkentheti az importszabályok hatását, és ismét növelheti a vásárlói aktivitást.

A mostani időszak ugyanakkor átmeneti előnyt jelenthet a magyar e-kereskedők számára. A kisebb forgalom lehetőséget adhat arra, hogy fejlesszék szolgáltatásaikat és erősítsék pozícióikat még azelőtt, hogy a nemzetközi piacterek teljesen alkalmazkodnak az új környezethez.

A következő hónapok mutathatják meg, hogy a Temu-rendelések visszaesése tartós változást jelent-e a magyar vásárlási szokásokban, vagy csak az új szabályokhoz való kezdeti alkalmazkodás következménye.

Érdekesség, hogy néhány héttel korábban még éppen a Temu-csomagok jelentettek komoly terhelést a Foxpost rendszerének. A Packeta csomagautomata-hálózatának integrációja ugyanis egy olyan időszakra esett, amikor sok vásárló előrehozta kínai rendeléseit az új uniós szabályok bevezetése előtt. A megugró forgalom a karácsonyi időszakhoz hasonló terhelést okozott, ami működési nehézségekhez vezetett, ezek azonban azóta fokozatosan mérséklődtek.