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Visszatér a sínekre a legendás magyar gőzmozdony: elképesztő retró hétvégére készül a MÁV
Retro hétvégét tart a MÁV a Balatonnnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén. A hétvége egyik legkülönlegesebb járata a Kaposvárról Komlóra, majd Komlóról Dombóvárra közlekedő Zobák Expressz lesz a legendás 424-es gőzmozdonnyal, retró hangulatú bisztrókocsival - közölte a MÁV-csoport a honlapján.
A közlemény szerint a Kaposvár-Siófok, a Kaposvár-Fonyód és a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a '60-as, '70-es, '80-as és '90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba.
A hétvége programját a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es Púpos mozdonyok, a frissen felújított M44 211-es ős Bobó, retró Szilik és egy V46-os Szöcske mozdony teszik változatossá, emellett Kaposvár állomáson mindkét napon megtekinthető lesz az M62 001-es Szergej. Szombaton a budapesti eljutást a magyar gyártású, InterCity minőségű Samu motorvonattal közlekedő Kapos InterCity.
A hétvége nyitónapját igazi közlekedéstörténeti esemény teszi még különlegesebbé: augusztus 1-én újraindul a menetrend szerinti személyszállítás Dombóvár és Komló között, így a 47-es számú Godisa–Komló vasútvonal ismét a térség mindennapi közösségi közlekedésének részévé válik. A vonal újranyitásának ünnepi, múltidéző programeleme a Kaposvárról induló gőzvontatású Zobák Expressz.
A vasúti programhoz nosztalgia-autóbuszok is kapcsolódnak: Felsőmocsolád–Balatonlelle–Fonyód útvonalon szombaton Ikarus 266-os, vasárnap pedig Ikarus 55-ös autóbuszok közlekednek. Emellett szombaton Pécs, Komló és Kaposvár között is utazhatnak az érdeklődők a "Faros" fedélzetén. A programokról bővebben és a jegyvásárlási lehetőségekről a https://www.mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni.
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