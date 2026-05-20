Az eurót 7 órakor 361,80 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,49 forintnál.
Kiderült, mennyit keresnek most a magyarok: sokan nagyot néznek az új számokon
Tovább emelkedtek a bérek Magyarországon: a KSH friss adatai szerint márciusban már közel 780 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. A nettó fizetések ennél is gyorsabban nőttek, amit több új adókedvezmény és szja-mentesség is támogatott. A reálbérek is jelentősen emelkedtek, miközben az infláció viszonylag alacsony maradt. A mediánbérek alapján ugyanakkor továbbra is jól látszik a különbség az átlag és a tipikus keresetek között.
2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.
A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
2026. március a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3%-kal magasabb volt, mint 2025 márciusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.
A reálkereset 9,3%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
