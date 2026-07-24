2026. július 24. péntek Kinga, Kincső
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő takarítás porszívóval
Vásárlás

Tényleg a legdrágább porszívó a legjobb? Márkás termék bukott el a nagy teszten: íme az eredmények

Pénzcentrum
2026. július 24. 06:02

A morzsák eltűnnek, a padló tisztának látszik, mégis maradhat por a szőnyeg mélyén, a falak mellett és a résekben – sőt, egyes készülékek a felszívott por egy részét visszaengedik a levegőbe. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt laboratóriumban. Az eredmények szerint sem az ár, sem a márka, sem az extra funkciók száma nem mutatja meg önmagában, mennyire lesz valóban tiszta a lakás. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tudatos Vásárlók Egyesülete porszívókat tesztelt nemzetközi együttműködésben: 13 márka 79 vezetékes porszívója, 22 márka 126 vezeték nélküli állóporszívója és 21 márka 112 robotporszívója szerepelt a tesztben.  
 
A készülékek tisztítási hatékonyságát különböző felületeken és szennyeződésekkel vizsgálták. Mérték többek között a porszűrést, a zajszintet, az energiafogyasztást, a használhatóságot, illetve ahol értelmezhető volt, az üzemidőt, a navigációt, a felmosás funkciót. A vezetékes modelleknél a motor és a kábel tartósságát is vizsgálták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Néhány érdekesség az eredményekből, amely az üzletben nem derül ki

Padló és szőnyeg

Bár jellemzően a keménypadló a könnyebb terep, mindhárom porszívótípus között akadt olyan készülék, amely ezen a felületen gyengén teljesített. A vezetékes modellek közül például a Philips XD3110/09 és a Philips XD3112/09 3000 Series a keménypadlóval nem boldogult megfelelően.

Kapcsolódó cikkeink:

Szőnyegen pedig nem mindegy, milyen szennyeződést kell eltávolítani. A vezeték nélküli állóporszívók közül több jól felszívta a hajszálakat és az állati szőrt, a finom por azonban több tesztelt terméknek is nehézséget okozott. 

Porszűrés

Allergia vagy asztma esetén különösen fontos a jó porszűrés, mert egyes készülékek a beszívott por számottevő részét visszaengedik a levegőbe. A legmagasabb értéket az állóporszívók közül az Ufesa U7 Digital Animal és Hoover HF210H 011 készülékek esetében mérték. A beszívott por több mint 11%-át engedték vissza a légtérbe. A vezetékes készülékek között a Sencor SVC 1080TI engedte vissza a legtöbb port, 3,44%-ot.

Felmosás

Egyre több robotporszívó, illetve vezeték nélküli állóporszívó rendelkezik felmosás funkcióval. A teszteredmények szerint attól, hogy van ilyen funkció, még nem számíthatunk rá, hogy kifogástalanul is teljesít.  

A 109 felmosós robotporszívóból csak 23 mosott fel jól vagy nagyon jól. A 30 felmosós vezeték nélküli állóporszívóból pedig csak 2 ért el az átlagosnál valamivel jobb eredményt. 
Akad szerencsére jó példa is, robotporszívók közül például a Cecotec Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash és az iRobot Roomba Plus 505 Combo N185040. A sárfolttal egyébként a legtöbb termék könnyebben megküzd, az igazi kihívást a csokoládéfolt felmosása okozta.  

Üzemidő és porszívózási hatékonyság

A vezeték nélküli állóporszívók maximális fokozaton 6–44 percig működtek, de a hosszabb üzemidő több esetben gyenge takarítási teljesítménnyel párosult.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Falak, sarkok és rések: a takarítás vakfoltjai

A szoba közepe lehet látványosan tiszta, miközben a falak mellett, a sarkokban és a padlórésekben tovább gyűlik a kosz. A robotporszívók például a résekből csak elhanyagolható mennyiségű szennyeződést tudtak eltávolítani; még a legjobb modell sem ért el kielégítőnél jobb eredményt. 

A magasabb ár nem garantál minden szempontból jobb teljesítményt

A vizsgált készülékek átlagára 20 000 és 708 000 forint között mozgott a tesztek publikálásakor. A tesztekben több drágább modell is gyengébben szerepelt egy-egy szempont szerint:

  • Volt közel 300 000 forintos robotporszívó, a Sencor SRV 9790BK, amely még padlón sem takarított megfelelően.  
  • Egy 421 000 forintos robotporszívó, a DJI Romo S pedig a szoba szimulációs teszteken a leggyengébbek között végzett a mezőnyben.
  • A vezetékes porszívók közül a legdrágább, 337 000 Ft-os, tesztelt készüléket, a Nilfisk GM80 C BLOW 107418490-t ítélték a legkevésbé felhasználóbarátnak.  

Mit érdemes megnézni vásárlás előtt?

  • Milyen arányban van a lakásban keménypadló és szőnyeg?
  • Finom por, morzsa, hosszú haj vagy állatszőr jelenti a leggyakoribb problémát?
  • Mennyire fontos a jó porszűrés, különösen allergia vagy asztma esetén?
  • Van-e sok nehezen elérhető terület (sarkok, rések)?
  • Valódi felmosást várunk, vagy elegendő a napi, enyhe szennyeződések feltörlése?
  • Az üzemidő, a töltési idő, a tisztíthatóság és a tartósság megfelel-e a használati szokásainknak és a lakásunk méreteinek?

Akármelyik típusú porszívóból válogatnánk a legjobb 10 között is elérhetőek kedvezőbb árú darabok, 65 000 és 110 000 Ft között. A felmosó funkcióval ellátott típusok drágábbak. Esetükben érdemes még nagyobb körültekintéssel eljárni, hogy a felárért cserébe valóban el is végezze a dolgát.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete részletes terméktesztjeiben a 317 porszívó eredményei szempontonként összehasonlíthatók. Így nem pusztán kategória, márka vagy ár alapján, hanem a saját otthonunkhoz és takarítási szokásainkhoz illő modellt választhatjuk ki.  
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #allergia #fogyasztóvédelem #teszt #ár #háztartás #termékteszt #háztartási gép #tudatos vásárlók egyesülete #tudatos vásárló tesztek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:30
06:02
05:32
22:33
22:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 23.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
2026. július 23.
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
NAPTÁR
Tovább
2026. július 24. péntek
Kinga, Kincső
30. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
4 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
3 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
4
4 hete
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
5
2 hete
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 06:30
Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 05:32
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
Agrárszektor  |  2026. július 24. 06:02
Aranyat érő gyümölcs hódít a magyar kertekben: egyre többen ültethetik