Tényleg a legdrágább porszívó a legjobb? Márkás termék bukott el a nagy teszten: íme az eredmények

A morzsák eltűnnek, a padló tisztának látszik, mégis maradhat por a szőnyeg mélyén, a falak mellett és a résekben – sőt, egyes készülékek a felszívott por egy részét visszaengedik a levegőbe. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt laboratóriumban. Az eredmények szerint sem az ár, sem a márka, sem az extra funkciók száma nem mutatja meg önmagában, mennyire lesz valóban tiszta a lakás.

Tudatos Vásárlók Egyesülete porszívókat tesztelt nemzetközi együttműködésben: 13 márka 79 vezetékes porszívója, 22 márka 126 vezeték nélküli állóporszívója és 21 márka 112 robotporszívója szerepelt a tesztben.



A készülékek tisztítási hatékonyságát különböző felületeken és szennyeződésekkel vizsgálták. Mérték többek között a porszűrést, a zajszintet, az energiafogyasztást, a használhatóságot, illetve ahol értelmezhető volt, az üzemidőt, a navigációt, a felmosás funkciót. A vezetékes modelleknél a motor és a kábel tartósságát is vizsgálták.

Néhány érdekesség az eredményekből, amely az üzletben nem derül ki

Padló és szőnyeg

Bár jellemzően a keménypadló a könnyebb terep, mindhárom porszívótípus között akadt olyan készülék, amely ezen a felületen gyengén teljesített. A vezetékes modellek közül például a Philips XD3110/09 és a Philips XD3112/09 3000 Series a keménypadlóval nem boldogult megfelelően.

Szőnyegen pedig nem mindegy, milyen szennyeződést kell eltávolítani. A vezeték nélküli állóporszívók közül több jól felszívta a hajszálakat és az állati szőrt, a finom por azonban több tesztelt terméknek is nehézséget okozott.

Porszűrés

Allergia vagy asztma esetén különösen fontos a jó porszűrés, mert egyes készülékek a beszívott por számottevő részét visszaengedik a levegőbe. A legmagasabb értéket az állóporszívók közül az Ufesa U7 Digital Animal és Hoover HF210H 011 készülékek esetében mérték. A beszívott por több mint 11%-át engedték vissza a légtérbe. A vezetékes készülékek között a Sencor SVC 1080TI engedte vissza a legtöbb port, 3,44%-ot.

Felmosás

Egyre több robotporszívó, illetve vezeték nélküli állóporszívó rendelkezik felmosás funkcióval. A teszteredmények szerint attól, hogy van ilyen funkció, még nem számíthatunk rá, hogy kifogástalanul is teljesít.

A 109 felmosós robotporszívóból csak 23 mosott fel jól vagy nagyon jól. A 30 felmosós vezeték nélküli állóporszívóból pedig csak 2 ért el az átlagosnál valamivel jobb eredményt.

Akad szerencsére jó példa is, robotporszívók közül például a Cecotec Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash és az iRobot Roomba Plus 505 Combo N185040. A sárfolttal egyébként a legtöbb termék könnyebben megküzd, az igazi kihívást a csokoládéfolt felmosása okozta.

Üzemidő és porszívózási hatékonyság

A vezeték nélküli állóporszívók maximális fokozaton 6–44 percig működtek, de a hosszabb üzemidő több esetben gyenge takarítási teljesítménnyel párosult.

Falak, sarkok és rések: a takarítás vakfoltjai

A szoba közepe lehet látványosan tiszta, miközben a falak mellett, a sarkokban és a padlórésekben tovább gyűlik a kosz. A robotporszívók például a résekből csak elhanyagolható mennyiségű szennyeződést tudtak eltávolítani; még a legjobb modell sem ért el kielégítőnél jobb eredményt.

A magasabb ár nem garantál minden szempontból jobb teljesítményt

A vizsgált készülékek átlagára 20 000 és 708 000 forint között mozgott a tesztek publikálásakor. A tesztekben több drágább modell is gyengébben szerepelt egy-egy szempont szerint:

Volt közel 300 000 forintos robotporszívó, a Sencor SRV 9790BK, amely még padlón sem takarított megfelelően.

Egy 421 000 forintos robotporszívó, a DJI Romo S pedig a szoba szimulációs teszteken a leggyengébbek között végzett a mezőnyben.

A vezetékes porszívók közül a legdrágább, 337 000 Ft-os, tesztelt készüléket, a Nilfisk GM80 C BLOW 107418490-t ítélték a legkevésbé felhasználóbarátnak.

Mit érdemes megnézni vásárlás előtt?

Milyen arányban van a lakásban keménypadló és szőnyeg?

Finom por, morzsa, hosszú haj vagy állatszőr jelenti a leggyakoribb problémát?

Mennyire fontos a jó porszűrés, különösen allergia vagy asztma esetén?

Van-e sok nehezen elérhető terület (sarkok, rések)?

Valódi felmosást várunk, vagy elegendő a napi, enyhe szennyeződések feltörlése?

Az üzemidő, a töltési idő, a tisztíthatóság és a tartósság megfelel-e a használati szokásainknak és a lakásunk méreteinek?

Akármelyik típusú porszívóból válogatnánk a legjobb 10 között is elérhetőek kedvezőbb árú darabok, 65 000 és 110 000 Ft között. A felmosó funkcióval ellátott típusok drágábbak. Esetükben érdemes még nagyobb körültekintéssel eljárni, hogy a felárért cserébe valóban el is végezze a dolgát.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete részletes terméktesztjeiben a 317 porszívó eredményei szempontonként összehasonlíthatók. Így nem pusztán kategória, márka vagy ár alapján, hanem a saját otthonunkhoz és takarítási szokásainkhoz illő modellt választhatjuk ki.